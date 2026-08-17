Condenan a 11 años de cárcel a dirigente del único partido antiguerra de Rusia

MOSCÚ.- Un tribunal de la región de Pskov condenó este lunes a 11 años y un mes de prisión al político opositor Lev Shlosberg, vicepresidente del partido liberal Yábloko, por sus críticas a la ofensiva militar rusa en Ucrania. La sentencia se enmarca en la campaña de represión contra la disidencia que el Kremlin intensificó desde 2022 y coincide con la exclusión del partido Yábloko de las elecciones legislativas de septiembre.

El tribunal declaró a Shlosberg culpable de “acciones públicas destinadas a desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia”. El opositor, de 63 años, es uno de los pocos críticos del Kremlin que permanecieron en el país tras el inicio de la guerra. Al escuchar el veredicto, respondió al juez: “Lo siento por usted, señoría, tendrá que vivir con esto”.

El líder del partido liberal ruso Yabloko, Nikolái Ribakov, asiste a una audiencia de la Corte Suprema sobre un caso presentado por un partido nacionalista afín al Kremlin, que solicita que los candidatos de Yabloko sean excluidos de las próximas elecciones parlamentarias de septiembre, en Moscú, el 10 de agosto de 2026. Foto de Igor IVANKO / AFP

Exclusión política y protestas en Moscú

Recientemente, Yábloko, el único partido antibélico que aún funcionaba en Rusia, fue excluido de los comicios parlamentarios. La apelación presentada ante la Corte Suprema fue rechazada el mismo día de la condena. En Moscú, una multitud se concentró para apoyar al partido, y según dirigentes de Yábloko, al menos 60 personas fueron detenidas durante la protesta.

Los líderes del partido, Nikolay Rybakov y Grigory Yavlinsky, calificaron la decisión como “la tragedia de la desintegración de la justicia rusa moderna” y aseguraron que agotarán todas las vías legales para revertir el fallo.

Reacciones de rechazo

Por su parte, Amnistía Internacional denunció que la condena constituye una “represalia flagrante por ejercer su derecho a la libertad de expresión” y exigió su liberación inmediata.

Medios internacionales también reaccionaron. Según Infobae, la sentencia contra Shlosberg representa “una brutal condena contra un político que pidió alto el fuego y defendió la paz”, destacando que Yábloko buscará agotar todos los recursos legales.

El portal informativo Radio France Internationale, señaló que la exclusión del partido refleja el temor del Kremlin a permitir un canal de oposición pacifista en las elecciones, mientras que El portal de noticias el País advirtió que el caso simboliza la erosión del Estado de derecho en Rusia.

Lea también: Rusia impide a partido opositor participar en las elecciones parlamentarias

Un opositor de larga trayectoria

Shlosberg, se ha destacado por denunciar las acciones de Moscú en Ucrania desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y respaldó a los rebeldes prorrusos en el este del país. Su condena se suma a la lista de opositores castigados bajo leyes que penalizan la “desacreditación” del ejército y la difusión de “información falsa” sobre la guerra, con penas de hasta 15 años de prisión.

La sentencia contra Shlosberg y la exclusión de Yábloko de las elecciones legislativas consolidan la represión política en Rusia y se convierten en un símbolo de la persecución contra quienes piden el fin de la guerra en Ucrania.

FUENTE: Con información AFP/Infoabe/El Pais/RFI