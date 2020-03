Trump critica a Biden y dice que el gobernador Cuomo sería mejor candidato a la Casa Blanca

Las palabras del magnate neoyorquino han tenido lugar después de que el que fuera el 'número dos' del ahora expresidente Barack Obama criticara al presidente por su respuesta dada a la pandemia del coronavirus, que ha dejado ya más de 2.400 muertos en el país.

Trump.jpg El presidente Donald Trump. JIM WATSON / AFP

La última encuesta realizada por la citada cadena sitúa a Biden 9 puntos por delante de Trump en una hipotética carrera electoral para hacerse con la Presidencia.

Sobre la posibilidad de medirse con Andrew Cuomo en una lucha electoral, Trump ha sugerido que preferiría que el gobernador neoyorquino fuera su contrincante. "Si va a presentarse eso está bien, conozco a Andrew desde hace mucho, creo que sería mejor candidato que el somnoliento Joe", ha aseverado.

"No me importaría enfrentarme a Andrew. No me importaría hacerlo contra Joe Biden. Creo que seguramente Andrew lo haría mejor", ha especificado.

Cuomo, que ha sido gobernador de Nueva York en tres ocasiones, ha recibido alabanzas por su gestión de la crisis en el estado, el más golpeado por el COVID-19 del país.