Llega a Venezuela nuevo jefe de la misión diplomática de EEUU para reimpulsar el plan de Trump

CARACAS .- El nuevo jefe de misión diplomática de EEUU para Venezuela , John Barrett, llegó al país este jueves 23 de abril para asumir las funciones de Encargado de Negocios que hasta hoy desempeñó Laura Dogu, en el marco de las relaciones diplomáticas, según anunció la embajada estadounidense en Caracas.

"Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases" del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, "y ofrecer resultados para la gente de nuestros países", indicó el mensaje de Barrett difundido en español por las redes de la Embajada estadounidense.

PREPARATIVOS Colombia confirma que EEUU será observador en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

El 15 de este mes de abril se informó que Barrett fue seleccionado por Rubio para gestionar el proceso de la transición planteado por Rubio para el país a cargo de la jefa encargada Delcy Rodríguez, al reanudarse las relaciones diplomáticas rotas hace casi ocho años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047367844690559425&partner=&hide_thread=false Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases de @POTUS y del @SecRubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países. Es un honor representar a los Estados Unidos en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela. – JB pic.twitter.com/DQDqHba5rv — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 23, 2026

Momento histórico de Venezuela

El gobierno de EEUU y el régimen venezolano acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares a principios de marzo, dos meses después de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

"Es un honor representar a los EEUU en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela", afirma el mensaje que suscribe el nuevo jefe de misión en Venezuela, con las iniciales JB.

La llegada de Barrett brinda un nuevo tono que se considera crucial en esta etapa de relaciones entre los dos países, tras su destacada misión en Guatemala, país en el que tuvo un decisivo papel diplomático en las políticas anticorrupción del gobierno y la relación con el sector privado.

FUENTE: Con información de AFP