jueves 23  de  abril 2026
DIPLOMACIA

Llega a Venezuela nuevo jefe de la misión diplomática de EEUU para reimpulsar el plan de Trump

El diplomático John Barret asume desde este jueves funciones como Encargado de Negocios en la embajada en Caracas en remplazo de Laura Dogu

John Barrett, diplomático de EEUU es el nuevo Encargado de Negocios en Venezuela

John Barrett, diplomático de EEUU es el nuevo Encargado de Negocios en Venezuela

Red X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El nuevo jefe de misión diplomática de EEUU para Venezuela, John Barrett, llegó al país este jueves 23 de abril para asumir las funciones de Encargado de Negocios que hasta hoy desempeñó Laura Dogu, en el marco de las relaciones diplomáticas, según anunció la embajada estadounidense en Caracas.

"Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases" del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, "y ofrecer resultados para la gente de nuestros países", indicó el mensaje de Barrett difundido en español por las redes de la Embajada estadounidense.

Lee además
Elecciones regionales en Colombia se realizaron en marzo de 2026
PREPARATIVOS

Colombia confirma que EEUU será observador en las elecciones presidenciales del 31 de mayo
El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
NARCOTRÁFICO

EEUU sanciona red transnacional vinculada al Cartel de Sinaloa

El 15 de este mes de abril se informó que Barrett fue seleccionado por Rubio para gestionar el proceso de la transición planteado por Rubio para el país a cargo de la jefa encargada Delcy Rodríguez, al reanudarse las relaciones diplomáticas rotas hace casi ocho años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047367844690559425&partner=&hide_thread=false

Momento histórico de Venezuela

El gobierno de EEUU y el régimen venezolano acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares a principios de marzo, dos meses después de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

"Es un honor representar a los EEUU en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela", afirma el mensaje que suscribe el nuevo jefe de misión en Venezuela, con las iniciales JB.

La llegada de Barrett brinda un nuevo tono que se considera crucial en esta etapa de relaciones entre los dos países, tras su destacada misión en Guatemala, país en el que tuvo un decisivo papel diplomático en las políticas anticorrupción del gobierno y la relación con el sector privado.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

Reportan la venta de más de cuatro millones de entradas para los Juegos Olímpicos de 2028

Emisario de Trump quiere que Italia tome el puesto de Irán en el Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia de la placa de un vehículo como debe estar de acuerdo a la ley.
NUEVA LEY

Florida establece reglas claras sobre uso de marcos en placas vehiculares

Foto referencial sobre el tema.
CASO INTERNACIONAL

Menor llevado a Cuba sin autorización judicial es devuelto a su madre tras acción federal

El senador estadounidense Rick Scott (republicano por Florida) habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 
EXCLUSIVA

Rick Scott señala a NBC de 'lavar imagen' del régimen cubano

Vista del Senado de EEUU.  
EEUU

Senado aprueba $70.000 millones para ICE y y la patrulla fronteriza

Jhon Phelan abandona la administración con efecto inmediato, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado en X, el miércoles 22 de abril. El subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de manera interina
MANDOS MILITARES

Pentágono anuncia que el secretario de la Marina deja el cargo de "forma inmediata"

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida, firma los proyectos de ley.
MERITOCRACIA Y SENTIDO COMÚN

Florida refuerza veto a programas DEI y bloquea impuestos al carbono

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CONFLICTO

Trump ordena destruir los barcos que intenten minar el estrecho de Ormuz

Inmigrante estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
EEUU

USCIS reabre revisión de 33.000 Green Cards otorgadas durante el gobierno de Biden

Vista del Senado de EEUU.  
EEUU

Senado aprueba $70.000 millones para ICE y y la patrulla fronteriza

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el anuncio. 
TECNOLOGÍA Y TRANSPARENCIA

Hialeah inicia plan piloto de medidores inteligentes de agua tras años de quejas