Guía de viaje para visitar Groenlandia

Groenlandia es un destino de viaje verdaderamente único, famoso por su vasta y prácticamente intacta naturaleza ártica, sus enormes glaciares, su extraordinaria vida silvestre y su herencia inuit profundamente arraigada.

A menudo se considera un lugar ideal para viajeros aventureros que buscan naturaleza en estado puro, inmersión cultural y paisajes impresionantes. Sin embargo, incluso quienes prefieren una experiencia más relajada pueden disfrutar de la belleza natural de Groenlandia y de su vibrante cultura local.

Para comprender mejor lo que el país tiene para ofrecer, vale la pena explorar lo que dicen los sitios web especializados en viajes sobre visitar Groenlandia.

La Oficina de Turismo del Gobierno de Groenlandia, por ejemplo, recomienda planificar el viaje consultando los numerosos artículos informativos disponibles en su sitio web oficial. Incluso si ya tiene un destino en mente, encontrará información sobre actividades y lugares que pudiera visitar.

El sitio web también ayuda a elegir la mejor temporada para su visita, ya sea invierno o verano. Aunque Groenlandia es conocida por su clima frío, las temperaturas en las regiones del sur son más suaves durante los meses de verano. De junio a agosto, pueden alcanzar hasta los 12 °C, lo que hace de este período el momento ideal para hacer turismo, senderismo y explorar la costa.

Veamos las principales razones para visitar Groenlandia:

Fenómenos naturales espectaculares: Groenlandia ofrece dos impresionantes espectáculos naturales de luz según la temporada. Las auroras boreales son una muestra mágica de colores vibrantes, visibles entre septiembre y abril, especialmente en zonas con poca presencia de luz como Kangerlussuaq o Sisimiut.

Durante los meses de verano (de mayo a julio), el sol de medianoche proporciona luz continua, bañando los paisajes helados con una luz dorada y etérea y permitiendo un tiempo de exploración prolongado.

Inmensos paisajes helados: Hogar de la segunda capa de hielo más grande del mundo, Groenlandia ofrece un acceso inigualable a glaciares e icebergs.

El fiordo helado de Ilulissat, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una visita obligada, famoso por sus enormes bloques de hielo que se desprenden del rápido glaciar Sermeq Kujalleq. Paseos en barco, rutas de senderismo y excursiones en helicóptero permiten contemplar de cerca estas maravillas naturales.

También es posible caminar directamente sobre la antigua capa de hielo de Groenlandia en lugares como Kangerlussuaq, una experiencia difícil de encontrar en otros lugares.

Fauna ártica única: La isla es un refugio para una variada fauna ártica, con oportunidades para encuentros con animales.

El avistamiento de ballenas es popular en verano, cuando ballenas jorobadas, rorcuales aliblancos y rorcuales comunes suelen verse en los fiordos de la bahía de Disko y frente a la costa de Nuuk.

En tierra, es posible ver bueyes almizcleros, renos, zorros árticos y diversas aves marinas. El remoto Parque Nacional del Noreste de Groenlandia (el parque nacional más grande del mundo) es un hábitat clave para osos polares y morsas.

Rica cultura e historia inuit: La gran mayoría de la población es descendiente de los nativos inuit, y sus antiguas tradiciones y profundo respeto por la naturaleza son una parte esencial de la experiencia groenlandesa.

Puede visitar comunidades remotas como Ittoqqortoormiit para conocer un estilo de vida de caza tradicional.

Explore las ruinas vikingas del sur de Groenlandia, como la bien conservada iglesia de Hvalsey.

El Museo Nacional y Archivos de Groenlandia, en la capital Nuuk, exhibe 4.500 años de historia, incluidas las fascinantes momias de Qilakitsoq.

Actividades de aventura: Groenlandia es un paraíso para los amantes del aire libre.

El kayak entre fiordos repletos de icebergs es una de las actividades más destacadas (Groenlandia es la cuna del kayak).

Los paseos en trineo tirado por perros y las motos de nieve son actividades populares en invierno, y ofrecen una forma tradicional de recorrer el paisaje congelado.

También se puede recorrer a pie el exigente sendero del Círculo Polar Ártico, de unos 160 kilómetros, desde Kangerlussuaq hasta Sisimiut.

Nuuk

La ciudad capital de Groenlandia, Nuuk, no se parece a ninguna otra capital del mundo. Su pequeña población (menos de 20.000 habitantes) implica una contaminación del aire mínima. La hora pico del tráfico dura unos 15 minutos. Desde el moderno centro urbano de Nuuk, se puede caminar solo un par de minutos para llegar a las orillas del fiordo de Nuuk —uno de los sistemas de fiordos más grandes del mundo— o conducir menos de 10 minutos hasta la base de las altas montañas que marcan la entrada a una extensa zona salvaje. Las vistas son despejadas e inigualables.

Al mismo tiempo, Nuuk alberga restaurantes gourmet, boutiques de moda, atractiva arquitectura y varios museos, incluido el museo viviente del Puerto Colonial de Nuuk, donde la historia y las tradiciones siguen muy presentes en esta ciudad vibrante y en rápido crecimiento.

Gastronomía

Groenlandia también cuenta con una oferta culinaria rica y diversa, pero aquí queremos centrarnos en la cocina tradicional groenlandesa, que es otra forma de experimentar el país.

La gastronomía groenlandesa se basa en ingredientes locales y silvestres de la tierra y el mar, como foca, reno, buey almizclero y abundantes productos del mar, como el salvelino ártico, el bacalao y los camarones. Estos suelen prepararse hervidos, secos o crudos, siendo el suaasat (un guiso espeso) el plato nacional.

Idioma

El idioma principal y oficial de Groenlandia es el groenlandés (kalaallisut), una lengua inuit hablada por la gran mayoría de la población (85–90 %). No obstante, el danés sigue siendo importante y el inglés se enseña en las escuelas.

Dónde alojarse

Groenlandia cuenta con una amplia variedad de opciones de alojamiento: desde hoteles de 4 estrellas hasta apartamentos, hostales, estancias en granjas de ovejas y albergues. Incluso es posible alojarse en un iglú durante el invierno. Muchos paquetes turísticos incluyen transporte, alojamiento y comidas.

Cómo llegar

Para volar a Groenlandia, primero debe viajar a Copenhague (Dinamarca) o Reikiavik (Islandia), ya que no hay vuelos directos desde América del Norte, y luego tomar un vuelo de conexión con aerolíneas como Air Greenland o Icelandair hacia los principales aeropuertos del país. United Airlines ofrece vuelos directos estacionales desde Newark a Nuuk durante el verano.

Si viaja con pasaporte estadounidense, no necesita visa para estancias de hasta 90 días. Si utiliza el documento de otro país, contacte la oficina consular groenlandesa correspondiente para obtener la información adecuada.

Todos los viajeros deben contar con un pasaporte válido por al menos seis meses más allá de la fecha de salida de Groenlandia y con al menos una página en blanco.

Los viajeros con otros pasaportes deben consultar el consulado groenlandés más cercano.

Moneda

La corona danesa es la moneda oficial y de curso legal del país. Dado que algunos bienes y servicios pueden ser costosos, conviene seguir estos consejos para ahorrar dinero. No cambie dinero ni antes de viajar ni en el destino. Muchos viajeros suelen cambiar dólares, sin tener en cuenta las elevadas comisiones que se les cobran.

Es mejor depositar el dinero en su cuenta bancaria y usar tu tarjeta de cajero automático al llegar a tu destino. El banco emisor le cobrará entre tres y cuatro dólares, pero evitará la comisión por cambio y obtendrá la mejor tasa internacional disponible.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.