lunes 21  de  septiembre 2026
EEUU

Trump inaugura el nuevo helipuerto de la Casa Blanca

Antes de despegar el primer vuelo desde las nuevas instalaciones, Trump cortó con unas grandes tijeras doradas una cinta azul, blanca y roja como gesto inaugural

El nuevo helipuerto de la Casa Blanca.

El nuevo helipuerto de la Casa Blanca.

AFP
El presidente Donald Trump corta la cinta durante la inauguración del nuevo helipuerto de la Casa Blanca, en Washington D.C.

El presidente Donald Trump corta la cinta durante la inauguración del nuevo helipuerto de la Casa Blanca, en Washington D.C.

@WhiteHouse / X
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump inauguró este lunes el nuevo helipuerto de la Casa Blanca desde el que partió en el Marine One hacia la base militar de Andrews para dirigirse a Nueva York.

Antes de despegar el primer vuelo desde las nuevas instalaciones, Trump cortó con unas grandes tijeras doradas una cinta azul, blanca y roja como gesto inaugural.

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En el vuelo lo acompañaban la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, la asesora de comunicación, Margo Martin, y la asistente del presidente, Natalie Harp.

El presidente y su comitiva se dirigieron al aeropuerto JFK de Nueva York en el Air Force One para acudir a las sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas y el resto de reuniones previstas para esta semana.

La intención de construir un nuevo helipuerto en la Casa Blanca se conoció el pasado mes de mayo y entonces se adelantó que antes de que terminara el verano podría estar terminado.

El proyecto se barajaba desde hacía años para evitar el deterioro del césped y los jardines desde los que habitualmente despegaba el helicóptero presidencial, pero no se había llevado a cabo.

El presidente Donald Trump corta la cinta durante la inauguración del nuevo helipuerto de la Casa Blanca, en Washington D.C.

El presidente Donald Trump corta la cinta durante la inauguración del nuevo helipuerto de la Casa Blanca, en Washington D.C.

Noticias "falsas"

Finalmente, este lunes se ha inaugurado la nueva instalación coincidiendo con el día en que las principales cadenas de televisión de Estados Unidos - ABC, CBS, Fox News y NBC - acordaron este lunes suspender la cobertura conjunta de los actos de Trump, tras el veto de la Casa Blanca a los medios CNN, MSNBC y Politico, a quienes señala por escribir noticias falsas.

«Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos», escribió Trump en su red social Truth Social.

«Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico (…) como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS», escribió el mandatario.

Las cuatro cadenas, que comparten con CNN la responsabilidad de ofrecer cobertura televisiva de los eventos presidenciales, decidieron solidarizarse con sus compañeros vetados.

Trump, que anunció la prohibición el pasado viernes, volvió a defender su postura este lunes asegurando en un mensaje en su red Truth Social que "la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre".

Demanda

Los medios afectados por la prohibición, CNN, MSNOW y Politico, presentaron este mismo lunes una demanda contra el mandatario ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C.

El nuevo helipuerto se suma a otra serie de obras que Trump ha realizado en el complejo presidencial desde que empezó su segundo mandato.

Además de la obra estrella, el Salón de Baile, para cuya construcción demolió el Ala Este, se han acometido modificaciones en el Jardín de las Rosas y modificaciones en el Despacho Oval.

FUENTE: Con información de EFE

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