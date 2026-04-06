Wall Street termina al alza a la espera de una tregua entre EEUU e Irán

Agentes de Wall Street en el piso de remate.

Wall Street finalizó en números verdes el lunes a pesar de las persistentes tensiones geopolíticas y de una nueva alza en los precios del petróleo.

El Dow Jones finalizó con una subida de un 0,36%, el Nasdaq avanzó un 0,54% y el ampliado S&P 500 trepó un 0,44%.

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Los operadores del mercado evalúan las probabilidades de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, que están en guerra desde el 28 de febrero.

"La incertidumbre ronda sobre un posible alto el fuego a medida que se acerca el plazo del martes que el presidente Trump dio a Teherán", señalaron analistas de Briefing.com.

El presidente Donald Trump reiteró este lunes sus advertencias de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar "todo el país" el martes si Teherán no reabre el tráfico por el Estrecho de Ormuz.

"El mercado quizá espera que, de un modo u otro, la guerra termine en un breve plazo", comentó Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Más temprano en la jornada, iraníes y estadounidenses habían rechazado casi simultáneamente varias ofertas de tregua.

"El mercado espera que esta guerra llegue a su fin, sea cual sea su desenlace", estimó Cardillo.

FUENTE: Con información de AFP.