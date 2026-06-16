Senadora Ileana García aumenta recaudos para defender escaño ante nuevo rival demócrata

MIAMI. - La senadora estatal republicana Ileana García recaudó en dos meses más de 40.000 dólares entre su cuenta de campaña y su comité político No More Socialism, con el fin de reforzar la defensa de su escaño en el distrito 36, justo cuando surgió un contrincante demócrata en una contienda que se perfila “competitiva” de cara a los comicios de noviembre.

Los fondos registrados entre el 1 de abril y el 31 de mayo se suman a una partida de 7.000 dólares apropiados por su partido “en ayuda en especie”, catalogada como “asesoramiento”. Los informes de financiación correspondientes al período del 1 al 12 de junio deben presentarse el viernes, lo que ofrecerá un panorama más reciente de la contienda.

En el período anterior, la senadora recibió 25 contribuciones. El 44 % provino de cheques personales, la mayoría por valor de 1.000 dólares. Sin embargo, el verdadero margen de García reside en sus reservas. La senadora dispone de más de 750.000 dólares entre su cuenta de campaña y su comité, una cifra que apenas redujo con cerca de 3.600 dólares en gastos durante el período pasado.

Esa holgura financiera la coloca de momento en una posición de ventaja frente a su nuevo rival, el demócrata George Lávin, quien aún debe demostrar su capacidad de recaudación a escala estatal en futuros reportes.

Quiénes financian a la senadora

Entre los donantes del período figuraron Claudio Pérez, director de operaciones de la empresa de salud AGAPE Network; Moshe y Yaffa Popack, directivos de YMP Real Estate, con sede en Miami Beach; y Pedro Munilla, presidente de la constructora miamense MCM, que reorganizó su liderazgo tras declararse en bancarrota a raíz del colapso del puente peatonal de 2018, cerca de la Universidad Internacional de Florida.

El aporte más cuantioso provino de la inmobiliaria Codina Partners, con sede en Coral Gables, que entregó 11.000 dólares a través de una filial. Le siguió la empresa de cuidado de adultos mayores WelbeHealth, radicada en California, con 10.000 dólares. El senador republicano Jay Trumbull, de Panama City, aportó 1.000 dólares mediante su comité político Panhandle Prosperity.

Rival de García

El nuevo contendiente es George Lávin, consultor de investigación legal de West Miami que obtuvo el respaldo del Partido Demócrata de Florida cuando se postuló sin éxito a la Comisión Municipal de West Miami en abril. Residente de esa ciudad desde hace 14 años, Lávin se presenta como hijo y nieto de inmigrantes que huyeron de penurias económicas y regímenes autoritarios.

“Me postulo al Senado de Florida porque creo que la gente del Distrito 36 merece un líder accesible, responsable y enfocado en obtener resultados”, afirmó Lávin en un comunicado. El aspirante sostuvo que demasiadas familias resienten el alza del costo de vida y la desconexión del gobierno con su vida cotidiana.

Distrito en disputa

El distrito 36 abarca una franja centro-oriental del condado Miami-Dade que comprende la mitad sur de Miami Beach, una porción amplia de la ciudad de Miami, incluida la isla de Virginia Key, y sectores de Coral Gables y Sweetwater.

Se trata de una de las circunscripciones con mayor equilibrio entre votantes republicanos y demócratas, lo que la convierte en terreno disputado para ambos partidos.

García, nacida en Miami en el seno de una familia de exiliados cubanos y fundadora del movimiento Latinas for Trump, ejerce el cargo desde 2020 y se desempeñó como subsecretaria de prensa del Departamento de Seguridad Nacional durante la presidencia de Donald Trump.

La primaria republicana se celebrará el 18 de agosto y la elección general, el 3 de noviembre.