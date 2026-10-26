El exjefe del FBI James Comey enfrenta cargos penales por tercera vez

El exdirector del FBI, James Comey, escucha durante una audiencia en el Senado.

WASHINGTON — El Departamento de Justicia presentó cargos penales contra el exdirector del FBI, James Comey, a quien acusa de compartir información de defensa nacional con un periodista en 2016, según un documento de acusación presentado ante un tribunal federal de Washington.

La acusación, la tercera contra Comey, divulgada por medios locales en redes sociales, consta de dos cargos y se refiere a una supuesta divulgación de información al diario The New York Times.

CAMINO ALLANADO Orden de arresto contra Raúl Castro: ¿puerta a una acción de EEUU en Cuba?

Comey ha solicitado que se desestime el caso al argumentar que los hechos ya fueron investigados en dos ocasiones anteriores sin que se presentaran cargos en su contra.

Este es el tercer caso penal que el Departamento de Justicia presenta contra el exfiscal, crítico del presidente Donald Trump desde el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca en 2025.

En septiembre de 2025, fue imputado por presuntas declaraciones falsas al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo, en relación con la investigación sobre los supuestos vínculos entre la campaña electoral de Trump de 2016 y Rusia, una trama creada para perjudicar a la administración Trump.

Ese proceso fue desestimado en noviembre de 2025 por un tribunal federal, bajo el argumento de que la fiscal federal designada para dirigirlo había sido "nombrada ilegalmente". La misma decisión afectó a la causa contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también procesada por el Departamento de Justicia.

La presunta amenaza de Comey contra Trump

En abril de 2026, un gran jurado de Carolina del Norte imputó nuevamente a Comey, esta vez por dos cargos relacionados con una publicación en Instagram en la que aparecía una formación de conchas marinas con la cifra "8647".

Los seguidores de Trump, quien es el presidente estadounidense número 45 y 47, interpretaron la imagen como una amenaza contra el presidente. El número 86, en jerga, puede significar "eliminar" o "deshacerse de" alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

Comey, que dirigió el FBI entre 2013 y 2017, fue despedido por Trump durante su primer mandato, mientras encabezaba la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Desde entonces, Comey se ha convertido en uno de los críticos del mandatario y ha advertido públicamente que el Gobierno volvería a intentar procesarlo.

FUENTE: Con información de EFE