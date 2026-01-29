Uribismo activa su maquinaria en Florida con una alerta: "Podría ganar un candidato similar a Petro"

Alejandro Murcia, candidato por la curul de los colombianos en el exterior.

MIAMI. — El partido opositor Centro Democrático (CD) congregó el miércoles a candidatos a la curul de los colombianos en el exterior y a su base electoral en Doral, Florida, para unificar estrategias de cara a los comicios legislativos del 8 de marzo.

Los tres aspirantes a la Cámara colombiana por el CD y directivos del partido alertaron que una baja participación de la diáspora podría facilitar el dominio político de la izquierda en el próximo periodo legislativo.

El encuentro, realizado en Barú Doral, sirvió de plataforma para que los candidatos Alejandro Murcia, Olga Lucía Murcia y Camilo Florido expusieran sus plataformas ante una comunidad que, según datos de la Registraduría, representa el mayor caudal de votos fuera del territorio nacional.

La circunscripción internacional, que otorga una curul en la Cámara Baja de Colombia, se ha convertido en un objetivo estratégico para la oposición, que busca recuperar el terreno cedido en 2022 y frenar las reformas del actual gobierno.

El periodista y activista Jaime Flórez marcó el tono de la velada con una advertencia sobre las encuestas actuales, las cuales sugieren una ventaja para el candidato del oficialismo.

“Es inexplicable cómo, tras ver a tres millones de venezolanos en las calles, Colombia votó por un exguerrillero. Hoy, otro perfil similar encabeza los sondeos. Si no reaccionamos, la goleada en contra será monumental”, sentenció Flórez, quien instó a asumir las elecciones de marzo como un plebiscito sobre el futuro democrático del país.

Jaime Flores periodista activista colombiano Jaime Flórez, periodista y activista colombiano. D. C.

Los sondeos de opinión más recientes sitúan al senador Iván Cepeda, principal alfil político del presidente Gustavo Petro, al frente de las preferencias electorales.

Las encuestadoras coinciden en otorgar al militante del Pacto Histórico una ventaja —aunque mínima— sobre sus contendores, tendencia que perfila la continuidad del proyecto oficialista y detona la alerta máxima en las filas de la oposición reunida en Miami.

Pragmatismo económico frente a ideología

Más allá del discurso ideológico, la jornada destacó por el peso económico que ha ganado la diáspora. El candidato Murcia subrayó el rol vital de los migrantes en la estabilidad macroeconómica de Colombia. Con las remesas que alcanzan cifras récord —equivalentes al 33% de las exportaciones nacionales—, Murcia exigió reciprocidad al Estado.

“No vinimos a lavar dinero, vinimos a lavar platos para sostener a nuestras familias”, afirmó el candidato. Su plataforma legislativa promete eliminar las barreras burocráticas bancarias que impiden a los colombianos en el exterior adquirir vivienda en su país y facilitar el acceso a la educación técnica a través del SENA virtual.

Otra de las propuestas de Murcia busca transformar el servicio consular, a menudo criticado por su ineficiencia, en una verdadera red de apoyo para el ciudadano colombiano en el extranjero.

Sombra del exilio y defensa institucional

La memoria del exilio y la comparación con los regímenes de Venezuela y Cuba fueron ejes centrales en la intervención de Fabio Andrade, director del partido en el exterior.

Andrade, residente en Estados Unidos desde 1967, atribuyó al expresidente Álvaro Uribe la recuperación del orgullo nacional a principios de siglo y alertó sobre un posible retroceso.

“Perdí mi país en los años 80 y no quiero que eso se repita. No saben lo que es perder la patria, como les ocurrió a cubanos y venezolanos”, declaró, al tiempo que urgió la inscripción inmediata de jurados de votación para garantizar la transparencia del escrutinio.

Fabio Andrade Fabio Andrade, director del partido Centro Democrático en el exterior. D. C.

Por su parte, los candidatos Olga Lucía Murcia y Camilo Florido apelaron a la cohesión partidista. Mientras Murcia evocó la experiencia compartida del migrante en “salas de espera y cocinas improvisadas” para pedir el voto por la lista al Senado encabezada por Uribe y la candidatura presidencial de Paloma Valencia; Florido defendió la vigencia del Centro Democrático como el “pivote institucional” que ha impedido el colapso democrático desde su fundación en 2013.

Olga Lucia Murcia CD colombianos exterior Olga Lucía Murcia. D. C.

Camilo Florido CD colombianos exterior Camilo Florido. D. C.

Escenario polarizado

Estas declaraciones se producen en un momento de alta tensión política en Colombia. Tras cuatro años del primer gobierno de izquierda en la historia moderna del país, la oposición apuesta por capitalizar el descontento en temas de seguridad y economía.

La elección del 8 de marzo no solo definirá la composición del Congreso, sino que servirá como la gran encuesta real antes de la primera vuelta presidencial.

Para el uribismo, recuperar la curul internacional y ampliar su bancada resulta vital para ejercer control político en el periodo 2026-2030.