lunes 6  de  octubre 2025
España

Esposa de Pedro Sánchez, investigada por corrupción, se ausenta nuevamente a la audiencia judicial

Desde abril de 2024, Gómez, quien siempre ha negado cualquier irregularidad, es objeto de una investigación por corrupción y tráfico de influencias

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no acudió este lunes y fue representada por su abogado ante el juez que la había citado para comunicarle sobre su solicitud de enjuiciarla por corrupción y tráfico de influencias, informaron fuentes judiciales.

Begoña Gómez ya había sido representada por su abogado el 27 de septiembre, ante una citación similar del juez Juan Carlos Peinado, esa vez para informarle de que pediría enviarla ante un jurado por otro caso de malversación de fondos públicos.

Lee además
Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
JUSTICIA

Juez pide juicio separado por corrupción para la esposa del presidente del Gobierno español

En ambas instancias, Gómez invocó una directiva que le permite ausentarse y ser representada por su abogado en este tipo de citaciones formales.

Desde abril de 2024, Gómez, quien siempre ha negado cualquier irregularidad, es objeto de una investigación por corrupción y tráfico de influencias.

Gómez, quien dirigió hasta el año pasado un máster de gestión, es sospechosa de haber utilizado en su beneficio el cargo de su marido para obtener financiamiento, en particular del empresario Juan Carlos Barrabés.

Aumenta la lista de delitos

El juez también propone juzgar a Barrabés y a una asistente de Gómez por los mismos delitos.

A lo largo de su investigación, Peinado ha ido ampliando la lista de delitos que sospecha que Gómez cometió.

Esta causa provocó un fuerte pulso entre la fiscalía, que pidió cerrarla, y el juez, y generó irritación en Pedro Sánchez, quien mantuvo al país en vilo por varios días en abril de 2024 al debatirse sobre si supuestamente renunciaba, lo que al final no hizo.

En otra carpeta del caso, Peinado solicitó enjuiciar ante jurado popular a Gómez por malversación de fondos públicos, lo que ella recurrió.

¿Corrupción salpica a Pedro Sánchez?

Peinado considera que una funcionaria contratada por la oficina de la Presidencia trabajó para Gómez en sus actividades privadas cuando dirigía su máster de la Universidad Complutense de Madrid.

Además de su esposa, varias personas del entorno del socialista Pedro Sánchez están en la mira de la justicia, comenzando por su hermano, quien será juzgado próximamente por tráfico de influencias.

El exministro de Transportes y antigua mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano asesor Koldo García, en el centro de un vasto caso de sobornos relacionados con contratos públicos, han sido nuevamente convocados ante un juez el 15 y 16 de octubre.

El magistrado buscará obtener explicaciones sobre un informe de la Guardia Civil que revela vínculos financieros sospechosos entre los dos hombres, lo que podría sugerir la existencia de una "fuente ilegal de ingresos" para Ábalos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Francia en aguda crisis política: renuncia su cuarto primer ministro en menos de un mes

Kim Jong Un busca acelerar el crecimiento de las fuerzas navales de combate de Corea del Norte

Ucrania: Zelenski advierte a sus socios de que sus empresas siguen fabricando componentes para armas rusas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
¿MENOS GRAVÁMENES?

"Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Un hombre graba imágenes con su teléfono durante las protestas en Santiago de Cuba. 
REPORTAJE

Más protestas callejeras en La Habana y el régimen responde con amenazas y culto a la personalidad

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
MODA

El diseñador Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París

Te puede interesar

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y controlador de Miami-Dade
PROGRAMA DE ALIVIO

Miami-Dade ofrece nueva oportunidad a miles de conductores con licencias suspendidas
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
EXTREMA VIOLENCIA

Trump califica a Chicago y Portland como "zonas de guerra"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESUPUESTO FEDERAL

Republicanos buscan un acuerdo y demócratas siguen en su posición intransigente

OpenIA y MDA unen estrategias para formar un gran consorcio de producción y ventas de semicondutores de alta gama para el desarrollo de la Inteligencia Artifical.
TECNOLOGíA

OpenAI hace un gigantesco pedido de chips a AMD y entra en su capital accionario