Trump rehúsa comentar si mantiene su confianza en el fiscal general

"Todavía no ha hecho nada (...) No han investigado mucho y, para ser honesto, es decepcionante", dijo.

"Pregúntenme dentro de algunas semanas", respondió el mandatario, reiterando sus acusaciones de "fraude" electoral, mientras agota las vías de los tribunales de justicia inferiores para llegar a la Corte Suprema de Justicia.

"Hasta la fecha, no hemos visto un fraude a una escala que pudiera haber cambiado el resultado de la elección", afirmó el martes Barr, en una entrevista con la agencia de noticias Associated Press. Luego de sus declaraciones la campaña del presidente Trump dijo que la fiscalía no había profundizado en las investigaciones.

Trump ya había criticado el domingo al Departamento de Justicia (DoJ) y al FBI (policía federal) por no ayudarlo a demostrar las supuestas irregularidades. "Están desaparecidos", dijo en Fox News.

Pero Barr, que encabeza el DoJ, dijo en su entrevista que los fiscales federales y los agentes del FBI investigaron los reclamos recibidos, inclusive la afirmación de que las máquinas estaban programadas para sesgar los resultados, lo cual podría ser considerado un "fraude sistemático".

El Departamento de Seguridad Nacional y el DoJ "han investigado eso, y hasta ahora, no hemos visto nada que lo corrobore", dijo.

Un mes después del escrutinio, Trump sigue rechazando, sin embargo, conceder su derrota. El presidente ha interpuesto decenas de recursos en la justicia que, en su mayoría, han sido rechazados o desestimados por los tribunales inferiores, una acción que debe agotar antes de acudir al Tribunal Supremo.