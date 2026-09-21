lunes 21  de  septiembre 2026
Seguridad

Rubio moviliza a sus aliados en el Ártico tras el acuerdo e insiste en la necesidad de invertir

Groenlandia, Dinamarca y EEUU firmarán el martes en la ONU un acuerdo sobre este territorio ártico, anunció la oficina de la primera ministra danesa

Nuuk, Groenlandia.

Nuuk, Groenlandia.

Ricardo González
Nuuk, Groenlandia.&nbsp;

Nuuk, Groenlandia. 

AFP
Por Julián Varela

NUEVA YORK — El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, insistió el lunes en la necesidad de invertir en el Ártico al reunirse con sus homólogos de siete países de la región, en vísperas de la firma de un acuerdo de seguridad sobre Groenlandia.

El encuentro, que tuvo lugar en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, reunió a los ministros de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, así como a representantes de las Islas Feroe y de Groenlandia.

Lee además
El presidente Donald Trump saluda después de bajarse del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 28 de agosto de 2026.
SEGURIDAD

El acuerdo de Trump con Groenlandia: presencia permanente de EEUU y veto a China y Rusia
El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
PACTO "HISTÓRICO"

EEUU y Groenlandia alcanzan acuerdo por la seguridad territorial y el veto a China y Rusia

"Los aliados coincidieron en que la seguridad en el Ártico requiere una inversión sostenida para proteger esta región vital y disuadir a los competidores estratégicos", dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, en un comunicado.

"Las conversaciones se centraron en asumir una mayor responsabilidad en la seguridad del Ártico mediante el desarrollo de capacidades militares y económicas soberanas, garantizando la seguridad de las inversiones y financiando infraestructuras críticas resilientes", añadió.

Firma del acuerdo

Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos firmarán el martes en la ONU un acuerdo sobre este territorio ártico, anunció la oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

El texto, anunciado el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump, aún no se ha publicado.

Pero "reconoce" la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, reafirmó Frederiksen.

Según Washington, el acuerdo garantiza que China y Rusia no podrán instalar bases militares en Groenlandia ni llevar a cabo inversiones sensibles allí sin su consentimiento. También abre la vía a un refuerzo de la presencia militar estadounidense.

Las conversaciones del lunes también abordaron la cooperación entre Estados Unidos, Canadá y Finlandia sobre la formación de una flota de buques rompehielos.

En octubre, Estados Unidos anunció la compra de 11 rompehielos a Finlandia para la Guardia Costera estadounidense, que actualmente solo dispone de tres de estos buques, unidades envejecidas.

Europa necesita rompehielos para reforzar su presencia en el Ártico, declaró hace una semana la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas.

Rusia, China y Estados Unidos han intensificado su presencia en la región con miras a acceder a sus inmensos recursos naturales y desarrollar nuevas rutas marítimas.

Zonas de defensa

Actualmente, Estados Unidos solo mantiene en la isla la base espacial de Pituffik —la antigua base de Thule—, tras décadas de reducción de su presencia. Las autoridades danesas han señalado que esa disminución respondió a una decisión de Washington.

Un acuerdo de defensa de 1951, modificado en 2004 para incluir a Groenlandia, ya concede a Estados Unidos amplias prerrogativas para establecer nuevas zonas de defensa en la isla ártica.

FUENTE: Conn información de EFE

Temas
Te puede interesar

Groenlandia firma acuerdo con EEUU en el marco de la Asamblea General de la ONU que inicia este lunes

Rubio y su homólogo chino dialogan por teléfono antes de visita de Xi Jinping

Trump y Mamdani hablan de vivienda asequible y estatus migratorio de haitianos en Nueva York

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
OBITUARIO

Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llega a la ceremonia fúnebre del diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, el 23 de enero de 2026.
MODA

Donatella Versace regresa a la moda con nuevo proyecto

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California. video
SUCESOS

Autoridades esperan resultados de la autopsia del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber

Te puede interesar

Vista de la ciudad de Miami, una de las urbes con mayor desarrollo en el mercado inmobiliario.
BOLSILLOS PODEROSOS

Boom de lujo en Miami-Dade y Broward pese a altas tasas hipotecarias

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Imagen referencial de dólares americanos
DEVALUACIÓN

Dólar informal llega a 715 pesos y profundiza la pérdida salarial en Cuba

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos de la especie Aedes aegypti
RIESGO SILENCIOSO

Primera muerte por dengue eleva alarma ante fuerte brote en Florida