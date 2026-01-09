viernes 9  de  enero 2026
CONTROL DE EEUU

Trump sugiere que podría viajar a Venezuela y anticipa una presencia estadounidense prolongada

“Creo que en algún momento será seguro”, afirmó Trump al ser consultado por el NYT sobre la posibilidad de visitar Venezuela bajo la actual supervisión estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.

AFP
El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que en el futuro podría viajar a Venezuela y anticipó que Washington mantendrá el control político y económico del país sudamericano durante un período prolongado, mientras avanza en la reconstrucción de su deteriorado sector petrolero.

“Creo que en algún momento será seguro”, afirmó Trump el miércoles por la noche desde la Oficina Oval, al ser consultado sobre la posibilidad de visitar Venezuela bajo la actual supervisión estadounidense, durante una extensa entrevista concedida a The New York Times.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Política

Trump ordena retirada de EEUU de 66 organizaciones internacionales: "Operan contra intereses nacionales"
Un empleado trabaja durante la terminación de viviendas.
EEUU

Trump anuncia medida para vetar a grandes inversores acaparar viviendas; una medida de control de precios

Durante la conversación, que se extendió por casi dos horas, el mandatario sostuvo que el actual régimen interino venezolano —integrado por exfuncionarios leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— “nos está dando todo lo que consideramos necesario”, en referencia a la cooperación con Washington tras la captura del líder chavista.

“Solo el tiempo lo dirá”

Al ser interrogado sobre cuánto tiempo planea Estados Unidos mantener la supervisión directa de Venezuela, en un contexto marcado por la presencia de fuerzas navales estadounidenses frente a las costas del país, Trump respondió: “Solo el tiempo lo dirá”. No obstante, cuando se le plantearon plazos concretos —tres meses, seis meses o un año—, fue tajante: “Yo diría mucho más tiempo”.

Trump defendió la estrategia de su administración asegurando que la reconstrucción del país será “muy rentable”. “Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, afirmó, según The New York Times.

Las declaraciones del presidente se produjeron pocas horas después de que funcionarios de su administración anunciaran que Estados Unidos asumirá de facto el control de la comercialización del petróleo venezolano por tiempo indefinido, como parte de un plan de tres fases presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, ante miembros del Congreso.

“El petróleo tomará un tiempo”

Trump se mostró particularmente complacido con el operativo militar que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un complejo fuertemente fortificado en Caracas. Según relató al diario, siguió de cerca el entrenamiento de las fuerzas estadounidenses, que incluyó la construcción de una réplica a escala real del complejo en una instalación militar en Kentucky.

Sabes que no tuviste un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todos lados, que no tuviste un desastre de Afganistán de Biden donde no pudieron hacer la maniobra más simple”, dijo Trump, contrastando la operación con acciones de administraciones anteriores, citó el NYT.

El mandatario también aseguró que su gobierno ya comenzó a generar ingresos para Estados Unidos mediante la incautación y comercialización de crudo venezolano que se encontraba bajo sanciones. En ese contexto, recordó su anuncio de que Washington obtendría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo pesado de Venezuela, aunque admitió que tomará años recuperar plenamente la industria energética del país. “El petróleo tomará un tiempo”, reconoció.

“Marco habla con ella todo el tiempo”

Trump evitó responder por qué decidió reconocer a la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, como presidenta interina, en lugar de respaldar a la líder opositora María Corina Machado, quien encabezó la campaña electoral contra Maduro en 2024 y fue recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Cuando se le preguntó si había hablado directamente con Rodríguez, el presidente declinó hacer comentarios. “Pero Marco habla con ella todo el tiempo”, dijo en referencia al secretario de Estado, y añadió: “Estamos en comunicación constante con ella y la administración”.

Asimismo, el presidente no se comprometió con un calendario para la celebración de elecciones en Venezuela ni aclaró qué circunstancias podrían llevar a un despliegue de tropas estadounidenses en tierra. “No me gustaría decirles eso”, respondió al ser consultado sobre posibles escenarios, aunque insistió en que las actuales autoridades venezolanas “nos están tratando con gran respeto”.

Trump reiteró que, pese a la retórica pública, los aliados de Maduro están cooperando con Washington. “Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, afirmó, recordando además la nacionalización de activos petroleros estadounidenses ocurrida años atrás en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrlvndoA/status/2009293483643744340&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de The New York Times

Temas
Te puede interesar

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán

Trump asegura que canceló segundo ataque en Venezuela, tras liberación de presos políticos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Te puede interesar

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Por MARINELLYS TREMAMUNNO
Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
REBELIóN POLíTICA

Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán

Estados Unidos confisca otro pbuque petrolero vinculado al régimen chavista
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

EEUU confisca un tercer petrolero vinculado al régimen chavista: "Las flotas fantasma no eludirán la justicia"

From Cuba to America, George Feldenkreis.
CINE

Un filme inspirador: El hombre detrás de Perry Ellis International

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada