Trump sugiere que podría viajar a Venezuela y anticipa una presencia estadounidense prolongada

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sugirió que en el futuro podría viajar a Venezuela y anticipó que Washington mantendrá el control político y económico del país sudamericano durante un período prolongado, mientras avanza en la reconstrucción de su deteriorado sector petrolero.

“Creo que en algún momento será seguro” , afirmó Trump el miércoles por la noche desde la Oficina Oval, al ser consultado sobre la posibilidad de visitar Venezuela bajo la actual supervisión estadounidense, durante una extensa entrevista concedida a The New York Times.

Durante la conversación, que se extendió por casi dos horas, el mandatario sostuvo que el actual régimen interino venezolano —integrado por exfuncionarios leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— “nos está dando todo lo que consideramos necesario”, en referencia a la cooperación con Washington tras la captura del líder chavista.

“Solo el tiempo lo dirá”

Al ser interrogado sobre cuánto tiempo planea Estados Unidos mantener la supervisión directa de Venezuela, en un contexto marcado por la presencia de fuerzas navales estadounidenses frente a las costas del país, Trump respondió: “Solo el tiempo lo dirá”. No obstante, cuando se le plantearon plazos concretos —tres meses, seis meses o un año—, fue tajante: “Yo diría mucho más tiempo”.

Trump defendió la estrategia de su administración asegurando que la reconstrucción del país será “muy rentable”. “Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, afirmó, según The New York Times.

Las declaraciones del presidente se produjeron pocas horas después de que funcionarios de su administración anunciaran que Estados Unidos asumirá de facto el control de la comercialización del petróleo venezolano por tiempo indefinido, como parte de un plan de tres fases presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, ante miembros del Congreso.

“El petróleo tomará un tiempo”

Trump se mostró particularmente complacido con el operativo militar que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un complejo fuertemente fortificado en Caracas. Según relató al diario, siguió de cerca el entrenamiento de las fuerzas estadounidenses, que incluyó la construcción de una réplica a escala real del complejo en una instalación militar en Kentucky.

“Sabes que no tuviste un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todos lados, que no tuviste un desastre de Afganistán de Biden donde no pudieron hacer la maniobra más simple”, dijo Trump, contrastando la operación con acciones de administraciones anteriores, citó el NYT.

El mandatario también aseguró que su gobierno ya comenzó a generar ingresos para Estados Unidos mediante la incautación y comercialización de crudo venezolano que se encontraba bajo sanciones. En ese contexto, recordó su anuncio de que Washington obtendría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo pesado de Venezuela, aunque admitió que tomará años recuperar plenamente la industria energética del país. “El petróleo tomará un tiempo”, reconoció.

“Marco habla con ella todo el tiempo”

Trump evitó responder por qué decidió reconocer a la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, como presidenta interina, en lugar de respaldar a la líder opositora María Corina Machado, quien encabezó la campaña electoral contra Maduro en 2024 y fue recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Cuando se le preguntó si había hablado directamente con Rodríguez, el presidente declinó hacer comentarios. “Pero Marco habla con ella todo el tiempo”, dijo en referencia al secretario de Estado, y añadió: “Estamos en comunicación constante con ella y la administración”.

Asimismo, el presidente no se comprometió con un calendario para la celebración de elecciones en Venezuela ni aclaró qué circunstancias podrían llevar a un despliegue de tropas estadounidenses en tierra. “No me gustaría decirles eso”, respondió al ser consultado sobre posibles escenarios, aunque insistió en que las actuales autoridades venezolanas “nos están tratando con gran respeto”.

Trump reiteró que, pese a la retórica pública, los aliados de Maduro están cooperando con Washington. “Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, afirmó, recordando además la nacionalización de activos petroleros estadounidenses ocurrida años atrás en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrlvndoA/status/2009293483643744340&partner=&hide_thread=false Los puntos más importantes de la entrevista de Trump con el New York Times sobre Venezuela:



- Trump dijo que él podría viajar a Venezuela: "En algún momento será seguro".



- Trump dijo que la administración de EEUU de Venezuela puede durar años.



- Trump asegura que tanto EEUU… — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 8, 2026

FUENTE: Con información de The New York Times