martes 17  de  marzo 2026
ARTES VISUALES

Exhiben en Nueva York clavicordio con el que Mozart compuso "La Flauta Mágica"

La muestra se centra en dos etapas familiares de su vida: su juventud con su padre y su hermana en Salzburgo, y su vida adulta con su esposa en Viena

La exhibición Wolfgang Amadeus Mozart: Tesoros de la Fundación Mozarteum de Salzburgo.

La exhibición Wolfgang Amadeus Mozart: Tesoros de la Fundación Mozarteum de Salzburgo.

Captura de pantalla/Instagram/@themorganlibrary

NUEVA YORK.- La Biblioteca y Museo Morgan en Nueva York exhibe por primera vez en Estados Unidos el violín de la infancia de Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) y el clavicordio con el que compuso La flauta mágica, junto con retratos, cartas y objetos personales del compositor y su familia.

La exhibición Wolfgang Amadeus Mozart: Tesoros de la Fundación Mozarteum de Salzburgo también incluye las extensas colecciones de manuscritos musicales, cartas y primeras ediciones de la Morgan, que abarcan los géneros en los que el compositor fue preeminente: sinfonía, concierto para piano y ópera, según un comunicado de la biblioteca y museo neoyorquino.

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Muestra

Inaugurada el 13 de marzo y abierta hasta el 31 de mayo, la muestra destaca los numerosos viajes de Mozart, su constante búsqueda de empleo y renombre, las tensiones familiares y su incesante producción creativa en medio de frecuentes enfermedades y otros desafíos. Se centra en dos etapas familiares de su vida: su juventud con su padre, Leopold, y su hermana Maria Anna (Nannerl) en Salzburgo, y su vida adulta con su esposa, Constanze, en Viena.

Tras la muerte de Mozart en 1791, Nannerl y Constanze regresaron a Salzburgo, donde, junto con los dos hijos del compositor, preservaron y ampliaron su legado. Su colección se convirtió en la base del actual Mozarteum. Al momento de su fallecimiento, Mozart dejó alrededor de 150 obras sin terminar.

Organizada en colaboración con los museos Mozart de la Fundación Internacional Mozarteum de Salzburgo, la exposición "explora cómo Mozart forjó profundas conexiones con el público durante su vida y examina su perdurable influencia tras su muerte, fruto de su reinvención póstuma", destacó el comunicado.

"La influencia de Mozart se sigue escuchando hoy en todas partes: desde las clases de piano y los conciertos hasta las rimas infantiles. La exposición ofrecerá a los visitantes una oportunidad sin precedentes para adentrarse en la vida y obra de un artista cuya música reconocen y aprecian", indicó Colin B. Bailey, director de la biblioteca museo de Nueva York.

Como parte de la exhibición habrá conciertos, un curso en línea, la proyección de la película Amadeus (1994), un taller de dibujo y una charla en español.

FUENTE: EFE

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