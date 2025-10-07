Un helicóptero médico se accidenta en autopista de California

Washington .- Tres personas quedaron en condición crítica el lunes luego de que un helicóptero médico se accidentó en una autopista del estado de California , informó la prensa estadounidense.

El helicóptero se accidentó después de las 19H00 (02H00 GMT del martes) en la autopista 50 de la capital estatal Sacramento.

SUCESOS Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Información de rastreo de vuelos indicó el aparato que había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California.

Un piloto, una enfermera y un paramédico se encontraban a bordo y fueron llevados al hospital en condición crítica, según los bomberos de Sacramento citados por CNN.

Ningún paciente iba a bordo del helicóptero y no hubo vehículos en la autopista afectados por el percance, según las autoridades.

Inicialmente no se dieron a conocer las causas del accidente.

La autopista quedó cerrada por una duración indeterminada.

Embed

FUENTE: AFP