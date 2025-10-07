martes 7  de  octubre 2025
ACCIDENTE

Un helicóptero médico se accidenta en autopista de California

Un piloto, una enfermera y un paramédico se encontraban a bordo y fueron llevados al hospital en condición crítica, según los bomberos de Sacramento

Imágenes del helicóptero accidentado, compartidas por NBC News.

Imágenes del helicóptero accidentado, compartidas por NBC News.

Captura de pantalla/YouTube/NBC News
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- Tres personas quedaron en condición crítica el lunes luego de que un helicóptero médico se accidentó en una autopista del estado de California, informó la prensa estadounidense.

El helicóptero se accidentó después de las 19H00 (02H00 GMT del martes) en la autopista 50 de la capital estatal Sacramento.

Lee además
Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade
El actor estadounidense se encuentra en Canadá grabando una miniserie de Netflix.
CELEBRIDADES

Actor Josh Hartnett es hospitalizado tras sufrir accidente en Canadá

Información de rastreo de vuelos indicó el aparato que había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California.

Un piloto, una enfermera y un paramédico se encontraban a bordo y fueron llevados al hospital en condición crítica, según los bomberos de Sacramento citados por CNN.

Ningún paciente iba a bordo del helicóptero y no hubo vehículos en la autopista afectados por el percance, según las autoridades.

Inicialmente no se dieron a conocer las causas del accidente.

La autopista quedó cerrada por una duración indeterminada.

Embed

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Dos militares mueren en accidente de helicóptero en Venezuela

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades

EEUU reduce en un 20% las visas a estudiantes; los más afectados son de países de mayoría musulmana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y controlador de Miami-Dade
PROGRAMA DE ALIVIO

Miami-Dade ofrece nueva oportunidad a miles de conductores con licencias suspendidas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
CHOQUE POLÍTICO

Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

La obra inmersiva del cineasta Albert Serra dialoga con Goya, Picasso y Oteiza en Bruselas.  
REALEZA

Reyes de España inauguran festival que acoge muestra de Albert Serra

Te puede interesar

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Metro Express operará en un carril exclusivo 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Estudiantes se preparan para el futuro. 
ÉXITO ESTUDIANTIL

Estudiantes de Miami-Dade superan promedios estatales y nacionales en exámenes de nivel avanzado

La alcaldesa de Hialeah Jacqueline García-Roves inaugura oficialmente el centro de operaciones. 
OBSERVADOS 24/7

Hialeah instala 170 cámaras de vigilancia policial para operar nuevo Centro de Operaciones a Tiempo Real