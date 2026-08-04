Jennifer Lopez viaja a Italia con sus hijos antes de enviarlos a la universidad

MIAMI.- Jennifer Lopez está disfrutando al máximo cada momento con sus mellizos antes de que se vayan a la universidad este otoño. Recientemente, la cantante compartió una recopilación de fotos de su viaje por carretera con sus mellizos, Max y Emme, en Italia.
En las instantáneas, Lopez y sus hijos visitaron varios lugares emblemáticos de Italia, disfrutaron de comidas juntos, fueron de compras y se tomaron selfies durante el viaje.
"Viaje por carretera con mis pequeños antes de que se vayan a la universidad ", escribió en la publicación de 20 fotos.
Orgullosa de su logros
El mes pasado, la estrella de Maid in Manhattan reveló que Max y Emme, sus hijos con su exmarido Marc Anthony, fueron admitidos en todas las universidades a las que postularon y recibieron becas.
"Estoy muy orgullosa de que se hayan fijado metas. Los dos fueron admitidos en las cinco universidades a las que postularon. Cada uno obtuvo una beca. Y siento que se esfuerzan muchísimo", declaró a Extra.
“Vi lo mucho que se esforzaron, desde que empezaron... cuando la escuela se puso seria en quinto grado, y simplemente trabajaron duro”, continuó.
“Tienen TDAH, así que necesitan aprender de manera diferente, y hubo dificultades y momentos difíciles, y estoy muy orgullosa de ellos porque hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y son buenas personas”, agregó.