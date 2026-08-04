martes 4  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Jennifer Lopez viaja a Italia con sus hijos antes de enviarlos a la universidad

López compartió un carrusel en Instagram que muestra que visitaron lugares emblemáticos de Italia, disfrutaron de comidas juntos y fueron de compras

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

Jennifer López asiste al estreno de "El beso de la mujer araña" durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

AFP/Neilson Barnard
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jennifer Lopez está disfrutando al máximo cada momento con sus mellizos antes de que se vayan a la universidad este otoño. Recientemente, la cantante compartió una recopilación de fotos de su viaje por carretera con sus mellizos, Max y Emme, en Italia.

En las instantáneas, Lopez y sus hijos visitaron varios lugares emblemáticos de Italia, disfrutaron de comidas juntos, fueron de compras y se tomaron selfies durante el viaje.

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"Viaje por carretera con mis pequeños antes de que se vayan a la universidad ", escribió en la publicación de 20 fotos.

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Orgullosa de su logros

El mes pasado, la estrella de Maid in Manhattan reveló que Max y Emme, sus hijos con su exmarido Marc Anthony, fueron admitidos en todas las universidades a las que postularon y recibieron becas.

"Estoy muy orgullosa de que se hayan fijado metas. Los dos fueron admitidos en las cinco universidades a las que postularon. Cada uno obtuvo una beca. Y siento que se esfuerzan muchísimo", declaró a Extra.

“Vi lo mucho que se esforzaron, desde que empezaron... cuando la escuela se puso seria en quinto grado, y simplemente trabajaron duro”, continuó.

“Tienen TDAH, así que necesitan aprender de manera diferente, y hubo dificultades y momentos difíciles, y estoy muy orgullosa de ellos porque hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y son buenas personas”, agregó.

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