Unos $53 millones, monto de indemnización que pagaría Harvard por venta de restos humanos de su morgue

WASHINGTON .- La Universidad de Harvard aceptó pagar una indemnización de 53 millones de dólares después de que el exgerente de su morgue robara y vendiera partes de cuerpos humanos donados para la investigación científica.

Cedric Lodge, gerente de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard hasta su despido en 2023, fue condenado a ocho años de prisión en diciembre tras declararse culpable de traficar con restos humanos robados.

Los investigadores señalaron que Lodge y su esposa tomaron partes de cuerpos de la escuela "sin el conocimiento ni el permiso de su empleador, del donante o de la familia del donante" y las enviaron a compradores en otros estados desde 2018.

En diciembre de 2025, el fiscal federal Brian D. Miller, aseguró que desde 2018 hasta al menos marzo de 2020, Cedric Lodge participó en la venta y el transporte interestatal de restos humanos robados de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard, ubicada en Boston, Massachusetts. Cedric Lodge, quien entonces trabajaba como gerente de la morgue, extrajo restos humanos de cadáveres donados después de que estos se hubieran utilizado con fines de investigación y docencia, pero antes de que pudieran ser desechados de acuerdo con el convenio de donación anatómica entre el donante y la facultad.

Cedric Lodge tomó los restos sin el conocimiento ni el permiso de su empleador, del donante ni de su familia, y los transportó a su casa en New Hampshire. Después de que él y su esposa, Denise Lodge, vendieran los restos, los enviaban a los compradores en otros estados o bien el comprador los tomaba directamente y los transportaba por su cuenta. Los restos robados y vendidos por los Lodge fueron transportados desde la morgue de Boston a distintos lugares de Salem, Massachusetts, Nuevo Hampshire y Pensilvania.

El caso fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el Departamento de Policía del municipio de East Pennsboro. La fiscal federal adjunta Alisan Martin está a cargo del caso.

Harvard responde a demanda colectiva

La Universidad de Harvard dijo en una carta el lunes que iba a solicitar al tribunal permiso para crear "fondos de conciliación de demanda colectiva por un total de 53 millones de dólares" para las indemnizaciones.

Medios estadounidenses reportaron que un juez del tribunal estatal de Boston había aprobado preliminarmente este acuerdo.

En una carta firmada por el decano de la Facultad de Medicina de Harvard, George Daley, y Bernard Chang, decano de educación médica, estos aseguran que los actos de Lodge "fueron despreciables, abominables y una flagrante traición a nuestros valores como comunidad médica".

"Reafirmamos nuestro profundo pesar y empatía hacia las familias de los donantes que puedan haberse visto afectadas", insistieron.

Entre las partes humanas vendidas por el exgerente de la morgue había órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas.

La esposa de Lodge fue condenada a un año de cárcel por el caso. Además, seis compradores también se declararon culpables y fueron condenados.

Quiénes compraban y qué hacían con los restos

La realidad de este caso parece sacada de una película de terror. Los hechos son tan escabrosos que, por respeto a las víctimas, se omiten los detalles más crudos. Hasta ahora no existe una versión clara sobre el destino final de todos los restos humanos sustraídos, pero informes policiales revelan que su uso fue diverso.

Según información divulgada por el Departamento de Estado, Cedric Lodge entregó piel humana a un comprador para que la curtiera y la utilizara como encuadernación de un libro, una “realidad profundamente espantosa”, según declaró la fiscal adjunta Alisan Martin en documentos presentados ante el tribunal.

“En otro caso, Cedric y Denise Lodge vendieron el rostro de un hombre, tal vez para guardarlo en una estantería, tal vez para usarlo en algo aún más perturbador”, añadió Martin.

Durante el juicio también salió a la luz que Kat’s Creepy Creations, en Massachusetts, uno de los principales compradores, utilizaba restos humanos para diseñar muñecas góticas y elaborar piezas de “arte con huesos”.

Los compradores operaban una red en estados como Pensilvania, Minnesota y Arkansas. Los restos eran enviados por servicio postal tradicional y, en algunas ocasiones, Lodge permitía que los compradores entraran directamente a la morgue de Harvard para elegir las partes del cuerpo que querían llevarse.

FUENTE: Con información de AFP