miércoles 19  de  agosto 2026
COOPERACIÓN

Alianza estratégica: Argentina y EEUU inauguran conferencia internacional contra el narcotráfico

Terrence Cole, jefe de la DEA, se reunió con el canciller de Argentina, quien destacó el compromiso del presidente Milei en lucha contra el crimen trasnacional

El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), Terrence Cole, durante la inauguración de la cuadragésima edición de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) en Buenos Aires, el 18 de agosto de 2026

El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), Terrence Cole, durante la inauguración de la cuadragésima edición de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) en Buenos Aires, el 18 de agosto de 2026

Embajada de EEUU en Argentina
Por Elena Moreno

BUENOS AIRES.- El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), Terrence Cole, y la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, inauguraron el martes en Buenos Aires la cuadragésima edición de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC).

Creada por la DEA en 1983, IDEC es una plataforma de planificación operativa y estratégica de cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales trasnacionales involucradas en el tráfico ilícito de drogas. En la cita en Argentina, que se celebra a puertas cerradas hasta el jueves, participan cerca de medio millar de altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y delegados del centenar de países miembros y observadores.

Lee además
Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en su cuenta de Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump dice que es un ataque mortal al líder de Tren de Aragua.
NARCOTRÁFICO

Jefe de la DEA: "Seguiremos persiguiendo agresivamente a los cárteles terroristas designados"
El presidente de Argentina, Javier Milei, lideró el acto central por el aniversario de la independencia de su país.
CONMEMORACIÓN

EEUU reafirma cooperación con Argentina al saludar su Día de la Independencia

El lema de este año es “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”.

"Los participantes mantendrán conversaciones estratégicas de alto nivel destinadas a fortalecer la cooperación operativa, compartir inteligencia crítica y coordinar prioridades de aplicación de la ley frente al narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo", informó la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

La sede diplomática también señaló que, frente el acelerado avance de las organizaciones criminales transnacionales, "reafirmamos el compromiso de trabajar unidos junto a nuestros socios internacionales para fortalecer la seguridad global y hemisférica".

La representación de la Administración de Donald Trump destacó que la conferencia de este año "pone de relieve la sólida y duradera alianza entre Estados Unidos y Argentina, así como el compromiso permanente de la comunidad internacional de desarticular las redes que alimentan el narcotráfico global y amenazan la seguridad regional e internacional".

En junio pasado, Terrence Cole puntualizó que "La DEA y nuestros socios continuarán persiguiendo enérgicamente a los cárteles terroristas designados y a sus líderes dondequiera que operen”.

Cita con el canciller

El jefe de la DEA hizo un alto en medio de la conferencia internacional para reunirse con el canciller Pablo Quirno.

"Tanto la celebración de la conferencia en el país como la visita de Cole demuestran el firme compromiso del presidente Javier Milei con la lucha contra el crimen trasnacional y el narcotráfico", dijo el canciller argentino a través de redes sociales.

El Gobierno del derechista Javier Milei mantiene estrechos vínculos con la Administración de Donald Trump, a quien considera su principal aliado en materia de política exterior.

"La alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos se afianza de forma ininterrumpida", sostuvo Quirno.

En mayo, el canciller argentino, Pablo Quirno, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, firmaron un Compromiso Regional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, junto a sus pares de Chile, Bolivia, Ecuador y Perú.

La reunión fue convocada por el presidente chileno José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna, y reunió a los países que conforman la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por Trump contra el narcoterrorismo.

FUENTE: Con información de EFE/Embajada de Estados Unidos en Argentina/Infobae

Temas
Te puede interesar

Milei toma acciones para reestructurar la banca argentina y el control fiscal

Estrella argentina del Chelsea recibe abucheos de su afición durante amistoso

Justicia de Argentina ordena nuevo embargo de propiedades y activos de Cristina Kirchner

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ganadores de la primarias en Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Resultados de las primarias en Miami-Dade: ganadores y segunda vuelta

Imagen fotorrealista de los candidatos Byron Donalds y David Jolly.
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly sellan duelo por la gobernación de Florida, ¿qué sigue?

El presidente de Argentina, Javier Milei.
ARGENTINA

Milei toma acciones para reestructurar la banca argentina y el control fiscal

La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
FAMOSOS

Chiky Bombom envía mensaje en medio de su suspensión de Telemundo

Centro de votación en Miami Beach sin apenas electores. 
PRIMARIAS

Baja participación marca las primarias de Florida en Miami-Dade

Te puede interesar

Ron DeSantis suspende a Mike Caruso , secretario del condado de Palm Beach. 
TRAS LAS REJAS

DeSantis suspende a secretario de las cortes de Palm Beach, arrestado bajo cargos de abuso sexual a menor

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen fotorrealista de los candidatos Byron Donalds y David Jolly.
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly sellan duelo por la gobernación de Florida, ¿qué sigue?

Inflación acumulada tras pandemia en 2020.
EEUU

¿Sabías qué? Cifras sobre el costo de la vida

Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.
CAMBIO

Aeropuerto de Palm Beach cambia código PBI por DJT en honor a Trump

Votantes acuden a las urnas en Miami, el 18 de agosto de 2026.
FLORIDA

¿Cómo vota Miami sobre fechas de elecciones y contrato del Marine Stadium?