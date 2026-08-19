Alianza estratégica: Argentina y EEUU inauguran conferencia internacional contra el narcotráfico

El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), Terrence Cole, durante la inauguración de la cuadragésima edición de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) en Buenos Aires, el 18 de agosto de 2026

BUENOS AIRES.- El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), Terrence Cole, y la ministra de Seguridad Nacional de Argentina , Alejandra Monteoliva, inauguraron el martes en Buenos Aires la cuadragésima edición de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC).

Creada por la DEA en 1983, IDEC es una plataforma de planificación operativa y estratégica de cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales trasnacionales involucradas en el tráfico ilícito de drogas. En la cita en Argentina, que se celebra a puertas cerradas hasta el jueves, participan cerca de medio millar de altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y delegados del centenar de países miembros y observadores.

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El lema de este año es “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”.

"Los participantes mantendrán conversaciones estratégicas de alto nivel destinadas a fortalecer la cooperación operativa, compartir inteligencia crítica y coordinar prioridades de aplicación de la ley frente al narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo", informó la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

La sede diplomática también señaló que, frente el acelerado avance de las organizaciones criminales transnacionales, "reafirmamos el compromiso de trabajar unidos junto a nuestros socios internacionales para fortalecer la seguridad global y hemisférica".

La representación de la Administración de Donald Trump destacó que la conferencia de este año "pone de relieve la sólida y duradera alianza entre Estados Unidos y Argentina, así como el compromiso permanente de la comunidad internacional de desarticular las redes que alimentan el narcotráfico global y amenazan la seguridad regional e internacional".

En junio pasado, Terrence Cole puntualizó que "La DEA y nuestros socios continuarán persiguiendo enérgicamente a los cárteles terroristas designados y a sus líderes dondequiera que operen”.

Cita con el canciller

El jefe de la DEA hizo un alto en medio de la conferencia internacional para reunirse con el canciller Pablo Quirno.

"Tanto la celebración de la conferencia en el país como la visita de Cole demuestran el firme compromiso del presidente Javier Milei con la lucha contra el crimen trasnacional y el narcotráfico", dijo el canciller argentino a través de redes sociales.

El Gobierno del derechista Javier Milei mantiene estrechos vínculos con la Administración de Donald Trump, a quien considera su principal aliado en materia de política exterior.

"La alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos se afianza de forma ininterrumpida", sostuvo Quirno.

En mayo, el canciller argentino, Pablo Quirno, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, firmaron un Compromiso Regional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, junto a sus pares de Chile, Bolivia, Ecuador y Perú.

La reunión fue convocada por el presidente chileno José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna, y reunió a los países que conforman la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por Trump contra el narcoterrorismo.

FUENTE: Con información de EFE/Embajada de Estados Unidos en Argentina/Infobae