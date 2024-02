MIAMI — El caos migratorio está golpeando a grandes ciudades como Nueva York , no solo por la falta de espacios para albergar a centenares de miles de inmigrantes que a diario llegan y la carga económica que representa el proporcionarles servicios gratuitos; a esa crisis se suma la ola de crímenes violentos a manos de inmigrantes y la presencia de la banda criminal el Tren de Aragua, a quien el Buró Federal de Investigaciones (FBI) apunta, estaría detrás de la ola de crímenes violentos.

La banda criminal procedente de Venezuela es una de las cinco más peligrosas en América Latina. Según informes del FBI, habría aprovechado la crisis en la frontera para establecerse en Nueva York, y podría unirse a otras bandas criminales como la MS13. La presencia del Tren de Aragua ha sido detectada también en ciudades como Chicago, Miami y seis sectores en la frontera sur, de acuerdo con informes de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La banda amenaza con extenderse a otras ciudades del país y estaría operando en el tráfico de indocumentados y robos.

En las redes sociales circulan videos de asaltos en Nueva York. Un adolescente de 15 años, que llegó a Estados Unidos de manera ilegal en septiembre procedente de Venezuela, será juzgado como adulto tras disparar a una turista, a un agente de seguridad y a un policía, después de cometer un robo en una tienda en el Times Square junto a otros dos adolescentes. Las autoridades investigan si estuviese relacionado en otros crímenes.

La policía arrestó a Cleyber Andrade, de 19 años, y Juan Uzcatgui, de 23, a quienes señala de ser parte de una red criminal más amplia cuyos miembros están conectados con 62 casos de hurto mayor en Nueva York, incluido el impactante atraco contra una mujer de 62 años que fue brutalmente arrastrada por una calle de Brooklyn y cuyas imágenes de video circulan en las redes sociales.

"Nuestros oficiales del NYPD han vinculado más de 60 incidentes con un grupo de inmigrantes que han estado robando a los neoyorquinos”, dijo el comisionado de la Policía, Edward Caban.

En conexión con los robos, hay varios prófugos, la policía busca al cabecilla de la red, un migrante llamado Víctor Parra, de 30 años, quien fue liberado por un juez en diciembre después de ser detenido por hurto mayor.

No son casos aislados

Herrera Mellado estima que no se trata de casos aislados. Asegura que es el resultado de una política inmigratoria que lo único que ha hecho es permitir la entrada de personas de las que no se conoce absolutamente nada.

“No sabemos de sus antecedentes penales, no sabemos con qué intención vienen a Estados Unidos a pesar de que ellos pueden declarar que son solicitantes de asilo o perseguidos dado que no se hace ni escrutinio”.

Más de 9 millones de inmigrantes

La Inmigración irregular creció más de 10 veces en los últimos 7 años, de acuerdo con los registros de la CBP. De 310.531 encuentros en la frontera en 2017 la cifra ascendió a 3.201.144 en 2023.

El alarmante incremento se origina desde que el presidente Biden llegó a la Casa Blanca. Aproximadamente 9.2 millones personas han sido interceptadas desde enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2024.

Aquí va el recuadro

2024: 1.231.223 – Un periodo de cuatro meses.

2023: 3,201,144

2022: 2,766,582

2021: 1,956,519

2020: 405,036

2019: 859,501

2018: 404,142

2017: 310,531

Mientras que la cifra de casos atascados en los tribunales de inmigración sigue en ascenso, supera los 3.2 millones.

La mayoría de los inmigrantes solicitan asilo, la carta que les permite la entrada. Los agentes de la Patrulla Fronteriza están rebasados de trabajo, la mayoría de migrantes no han tenido que declarar en una entrevista de miedo creíble y han sido liberados sin que exista una investigación de antecedentes, les dan una cita para presentarse ante un oficial de inmigración en un período de 60 a 90 días.

En torno a los datos, la experta en inmigración tiene una lectura. “Esto que significa que no se están tomando las medidas para comprobar y verificar nada de lo que declaran los inmigrantes que están llegando a la frontera, eso sin tener en cuenta los que han escapado del escrutinio en los puertos de entrada”, explicó.

Herrera Mellado se refiere a los más de 860.000 personas que escaparon de los controles de la Patrulla Fronteriza durante el 2023.

“Esto es muy grave. La Patrulla Fronteriza ha perdido el control operativo, esto mucho antes que Texas pusiese las boyas en el río Bravo y el alambrado para controlar la migración. Ahora vemos los resultados que están dando las políticas de Texas y cómo la migración se está desplazando hacia el sector de Tucson, en Arizona, y en San Diego donde están llegando 1.800 migrantes diariamente”.

Los arrestos en Río Grande Valley, Texas, cayeron un 60% a 7.430, la cifra más baja desde julio de 2020.

Algunos migrantes han publicado videos que se han hecho virales en los que expresan que vienen a vivir del sistema, de la ayuda de los fondos públicos, otros que vienen apoyados por sus gobiernos. Para Herrera, es necesario realizar una investigación. “Evidentemente esto no es un caso aislado”, afirmó la experta.

Procedentes de África

El rostro de la inmigración ha ido cambiando, el número de inmigrantes que está llegando a la frontera de países africanos va en aumento.

“De acuerdo con los datos del gobierno, el número de inmigrantes africanos interceptados en la frontera sur ascendió a más de 58.000 en 2023, de 13.500 que llegaron en el 2022. Los que más están llegando son de Mauritania, de Senegal, Angola, y Guinea porque estas personas se han dado cuenta de que en Europa hay escasez de oportunidades y que el ambiente está muy caldeado contra la inmigración ilegal y se están tomando muchas medidas para detener el flujo de migrantes”, explicó la letrada.

Los videos de la frontera muestran que la mayoría son hombres jóvenes que viajan solos. Supuestamente migran por la pobreza, pero pagan miles de dólares por la travesía para llegar a EEUU. Nicaragua se ha convertido en una ruta del tráfico de inmigrantes. En diciembre un avión procedente de India fue detenido con más de 300 pasajeros en Francia que viajaban a Nicaragua, pagando miles de dólares en el vuelo.

“Desde que Biden llegó a la Casa Blanca, y su secretario de Seguridad Nacional y la vicepresidenta Kamala Harris, dijeron que Estados Unidos volvía a ser amigo de los inmigrantes y que les darían un trato justo y humanitario a los que prefieren venir a EEUU versus Europa”.

Costo de la inmigración

“El costo anual, sólo para cuidar y albergar a los indocumentados que han sido liberados en el país, bajo el liderazgo de Mayorkas, podría costar la cifra de 451.000 millones de dólares”, revela un informe del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Los altos costos que recaen sobre los contribuyentes son por servicios médicos, educación, alimentación, vivienda y asegurar el personal necesario para aplicar la ley a los inmigrantes, entre otros gastos, explicó el informe.

“Cada día, millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses se gastan en costos directamente asociados con la inmigración ilegal y la crisis sin precedentes en la frontera sur provocada por las políticas del secretario Mayorkas”, afirmó el informe de 49 páginas.

“Sólo una pequeña fracción se recupera de los impuestos pagados por los extranjeros indocumentados, y el resto recae sobre los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales”.

Un reciente estudio de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR), una organización no partidista, considera que esos fondos deberían ser empleados en mejorar las condiciones de los veteranos, los adultos mayores y los que no tienen seguro médico.

“La administración Biden debería garantizar que los beneficios públicos estén disponibles para los estadounidenses en condición de vulnerabilidad, sin incentivar su uso a ciudadanos extranjeros”, añadió.

Un retrato de cómo afecta la crisis

Mientras, la ciudad de Denver, Colorado que ha recibido unos 40.000 inmigrantes, anunció el recorte presupuestario para atender la migración indocumentada que ha sido ubicada en refugios y hasta en hoteles de lujo.

Las medidas impactarán en los servicios de varias instituciones como el Departamento de Motores de Denver y el Servicio de Parques y Recreaciones, para ello se proponen reducir la programación recreativa de primavera en un 25%, reducir los días de operación de los centros recreativos a partir del 20 de febrero, renunciar a plantar flores en la ciudad este año.

Y mientras la violencia azota a Nueva York, el alcalde Eric Adams, declaró con sentido de urgencia que la ciudad ya no tiene más espacios para inmigrantes, tampoco hay recursos, mientras la creciente ola migratoria sigue envolviendo a Estados Unidos.

Las consecuencias

“Eso es lo que ha advertido el alcalde de Nueva York y lo que han dicho los gobernadores y políticos de Massachussets y lo que venía advirtiendo la gobernadora de Arizona”, dijo Herrera Mellado.

Y es que los gobernadores demócratas de nueve estados enviaron una carta al presidente Biden para pedir fondos para los estados y ciudades que están recibiendo la avalancha de migrantes. También le dicen que “el sistema nacional de inmigración está desactualizado y no está preparado para responder a esta migración global sin precedentes”.

“Hemos visto en las últimas semanas como ciudadanos de la comunidad afroamericana denuncian que trabajan más de 40 horas a la semana y no pueden permitirse vivir en un apartamento en condiciones dignas por la crisis inflacionaria, de suministros y la dependencia energética de este país que ha aumentado el precio de la gasolina y de las casas; mientras, a los inmigrantes se les está dando todo tipo de facilidades, hasta tarjeta de débitos prepagos porque dicen no le gustan los alimentos, residencia en hoteles de lujo que no se lo pueden permitir los residentes, ayudas médicas”, dijo Herrera Mellado.

Asegura que la crisis en las ciudades por la inmigración va a resultar en un conflicto porque hay grupos que se han organizado. Para la especialista se trata de un conflicto “creado por las instituciones públicas, permitida por esta administración y fomentada por todos aquellos que están deseando aprovecharse de toda esta situación”, acotó.

@FloresJudith7

[email protected]