Reñida votación anticipada en Florida enciende las alarmas entre republicanos y demócratas

MIAMI. — A cinco días de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, Florida registra una reñida participación en la votación anticipada, incluida la modalidad por correo, con una diferencia de apenas 33.502 papeletas a favor de los republicanos frente a los demócratas.

Las cifras de la División de Elecciones de Florida muestran que, de los 3.520.308 sufragios emitidos hasta el corte oficial del jueves, 1.411.993 corresponden a electores registrados como republicanos y 1.378.491 a demócratas. La ventaja republicana representa menos de un punto porcentual del total de papeletas.

EEUU Trump ofrece recompensa de un millón de dólares a quien denuncie fraude en las elecciones

El panorama llama particularmente la atención porque el Partido Republicano mantiene una ventaja de aproximadamente 1,54 millones de personas en el padrón electoral estatal, una diferencia que, por ahora, no se refleja en la misma proporción entre quienes han acudido a votar.

Ventajas

La distribución del sufragio anticipado revela diferencias significativas entre las modalidades disponibles. Los republicanos encabezan el voto presencial, con 851.294 papeletas frente a 693.549 de los demócratas, mientras estos últimos lideran la votación por correo, con 684.942 sufragios ante 560.699 de sus adversarios.

A ese escenario se suma la participación de más de 729.000 electores sin afiliación partidista o inscritos en otras agrupaciones, quienes representan una proporción importante de los ciudadanos que ya han ejercido su derecho al voto.

Aunque el registro electoral favorece ampliamente a los republicanos, la proporción de electores que han votado dentro de cada partido presenta otra realidad: aproximadamente el 33,2% de los demócratas inscritos ya participó, frente al 24,8% de los republicanos.

Sin embargo, las cifras reflejan exclusivamente la afiliación partidista de quienes han depositado sus papeletas y no permiten determinar por cuáles candidatos votaron.

Fuerte rivalidad

La estrecha distancia entre ambas formaciones políticas ha encendido las alertas en el oficialismo. El miércoles, DeSantis reconoció públicamente que la participación de los republicanos no estaba alcanzando los niveles esperados y exhortó a sus simpatizantes a no dar por descontada una victoria.

"No creo que la participación haya sido tan fuerte como nos gustaría. La gente tiene que salir a votar", afirmó el mandatario durante un encuentro con periodistas en Crystal River.

Entretanto, la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, ya había advertido la semana pasada que las primeras cifras de participación anticipada no resultaban alentadoras para sus adversarios.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, Fried aseveró que los republicanos enfrentaban dificultades en la recta final de la campaña y vinculó la movilización de votantes con el descontento de algunos sectores por el costo de vida y la situación económica.

Por su parte, David Jolly, candidato demócrata a gobernador, intensificó sus recorridos por el estado de la Florida y llamó a sus seguidores a participar masivamente.

Jolly enfrenta a Byron Donalds en una contienda por suceder a DeSantis en Tallahassee, mientras ambos partidos concentran sus esfuerzos en conquistar el respaldo de los electores que todavía no han votado.

Con la votación anticipada todavía en marcha y millones de electores pendientes de acudir a las urnas, el estrecho margen de participación entre republicanos y demócratas concentra la atención de ambas agrupaciones en la recta final de la campaña.