jueves 29  de  octubre 2026
ELECCIONES 2026

Reñida votación anticipada en Florida enciende las alarmas entre republicanos y demócratas

Los republicanos encabezan el voto presencial mientras que los demócratas lideran la participación por correo, con un estrecho margen de diferencia en el acumulado

Imagen referencial.

Imagen referencial.

MAGNIFIC - GPT2
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— A cinco días de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, Florida registra una reñida participación en la votación anticipada, incluida la modalidad por correo, con una diferencia de apenas 33.502 papeletas a favor de los republicanos frente a los demócratas.

Las cifras de la División de Elecciones de Florida muestran que, de los 3.520.308 sufragios emitidos hasta el corte oficial del jueves, 1.411.993 corresponden a electores registrados como republicanos y 1.378.491 a demócratas. La ventaja republicana representa menos de un punto porcentual del total de papeletas.

Lee además
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios
La gente llena sus boletas en la votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato el 25 de octubre de 2026 en Cary, Carolina del Norte.
EEUU

Trump ofrece recompensa de un millón de dólares a quien denuncie fraude en las elecciones

El panorama llama particularmente la atención porque el Partido Republicano mantiene una ventaja de aproximadamente 1,54 millones de personas en el padrón electoral estatal, una diferencia que, por ahora, no se refleja en la misma proporción entre quienes han acudido a votar.

Ventajas

La distribución del sufragio anticipado revela diferencias significativas entre las modalidades disponibles. Los republicanos encabezan el voto presencial, con 851.294 papeletas frente a 693.549 de los demócratas, mientras estos últimos lideran la votación por correo, con 684.942 sufragios ante 560.699 de sus adversarios.

A ese escenario se suma la participación de más de 729.000 electores sin afiliación partidista o inscritos en otras agrupaciones, quienes representan una proporción importante de los ciudadanos que ya han ejercido su derecho al voto.

Aunque el registro electoral favorece ampliamente a los republicanos, la proporción de electores que han votado dentro de cada partido presenta otra realidad: aproximadamente el 33,2% de los demócratas inscritos ya participó, frente al 24,8% de los republicanos.

Sin embargo, las cifras reflejan exclusivamente la afiliación partidista de quienes han depositado sus papeletas y no permiten determinar por cuáles candidatos votaron.

Fuerte rivalidad

La estrecha distancia entre ambas formaciones políticas ha encendido las alertas en el oficialismo. El miércoles, DeSantis reconoció públicamente que la participación de los republicanos no estaba alcanzando los niveles esperados y exhortó a sus simpatizantes a no dar por descontada una victoria.

"No creo que la participación haya sido tan fuerte como nos gustaría. La gente tiene que salir a votar", afirmó el mandatario durante un encuentro con periodistas en Crystal River.

Entretanto, la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, ya había advertido la semana pasada que las primeras cifras de participación anticipada no resultaban alentadoras para sus adversarios.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, Fried aseveró que los republicanos enfrentaban dificultades en la recta final de la campaña y vinculó la movilización de votantes con el descontento de algunos sectores por el costo de vida y la situación económica.

Por su parte, David Jolly, candidato demócrata a gobernador, intensificó sus recorridos por el estado de la Florida y llamó a sus seguidores a participar masivamente.

Jolly enfrenta a Byron Donalds en una contienda por suceder a DeSantis en Tallahassee, mientras ambos partidos concentran sus esfuerzos en conquistar el respaldo de los electores que todavía no han votado.

Con la votación anticipada todavía en marcha y millones de electores pendientes de acudir a las urnas, el estrecho margen de participación entre republicanos y demócratas concentra la atención de ambas agrupaciones en la recta final de la campaña.

Temas
Te puede interesar

Miami-Dade supera los 300.000 votos: ¿qué revelan las cifras antes del 3 de noviembre?

El presidente del Tribunal Electoral brasileño critica la extensión del horario de votación

Doral se prepara para el G20 y sus efectos comenzarán antes de la cumbre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Juez del caso Maduro y Flores Nueva York, Alvin Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, en dibuno de Jane Rosenberg
ESTADOS UNIDOS

¿Qué viene ahora en la causa Maduro-Flores tras la muerte del juez de Nueva York?

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
EEUU

Jueza Analisa Torres asume el caso por narcoterrorismo contra Maduro tras la muerte del magistrado Hellerstein

Daniel Ortega con Elvia Junieth, en una foto sin fecha (CORTESÍA)
VIOLENCIA

Corte IDH ordena a Nicaragua proteger a la presunta víctima de abuso sexual de Daniel Ortega, desaparecida

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
ECONOMÍA

Delcy Rodríguez exige al Banco de Inglaterra devolver el oro de Venezuela

El gobernador Ron DeSantis.
ELECCIONES 2026

DeSantis advierte a los republicanos: confiarse puede salir caro en las urnas

Te puede interesar

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela, a su regreso con un recibimiento multitudinario en Caracas, el domingo 25 de octubre de 2026.  video
LIDERAZGO

María Corina Machado: "Estamos aquí para darlo todo por Venezuela"

Por ANDREINA PÉREZ
El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump reduce la burocracia y el despilfarro en el gobierno federal

Imagen del Puerto de Miami.
RESULTADOS

Economía de EEUU registra fuerte y sólido crecimiento en 3er trimestre

El gobernador Ron DeSantis.
ELECCIONES 2026

DeSantis advierte a los republicanos: confiarse puede salir caro en las urnas

Centro de Operaciones de la Policía de Doral.
MEDIDAS

Doral se prepara para el G20 y sus efectos comenzarán antes de la cumbre