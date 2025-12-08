Zelenski afirma que su gobierno no tiene derecho "legal" de ceder territorio a Rusia ¿Seguirá la guerra?

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reúne con Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz en Londres, a 8 de diciembre de 2025

KIEV — El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , afirmó este lunes que el gobierno de Kiev no tiene el derecho "legal" ni "moral" de ceder territorios ucranianos a Rusia , una cuestión central de las negociaciones en curso del plan para terminar el conflicto impulsado por Estados Unidos.

"¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral", declaró el presidente en una rueda de prensa online.

Zelenski dio declaraciones en Londres, donde se reunió con los principales aliados europeos de Ucrania, que mostraron este lunes en Londres su respaldo a Volodimir Zelenski, y expresaron escepticismo sobre detalles del plan estadounidense para terminar la guerra con Rusia.

El mandatario ucraniano se reunió durante unas dos horas con los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Francia, después de que el presidente Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

Versión "revisada" del plan

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió en Downing Street al mandatario ucraniano, al canciller alemán, Friedrich Merz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar hacia el fin de la guerra.

Zelenski dijo que tienen la expectativa de devolver a Estados Unidos, mañana por la noche como muy pronto, una versión "revisada" del plan de paz propuesto por el mandatario estadounidense Donald Trump.

"Yo creo que el plan estará listo mañana, en algún momento de la tarde. Creo que lo repasaremos y se lo enviaremos a Estados Unidos", manifestó Zelenski a los medios antes de la reunión a puerta cerrada sobre un nuevo documento de 20 puntos que tratará dos cuestiones clave para acercar a las partes: la situación territorial de Ucrania y las garantías de seguridad internacionales para Kiev en posguerra.

El recuento oficial de la reunión publicado por la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, incide especialmente en la importancia de que Ucrania obtenga "robustas garantías de seguridad" al respecto, en la opinión conjunta de Zelenski, Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, con vistas a una "paz justa y duradera" en el país.

Escepticismo sobre "algunos detalles"

Los aliados de Zelenski se reunieron después de que representantes de Ucrania y Estados Unidos negociaran durante varios días en Miami, sin lograr un avance en las conversaciones.

Antes del inicio de la reunión de este lunes, Merz expresó su escepticismo sobre "algunos detalles" de las propuestas estadounidenses.

"Soy escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí", declaró.

Por su parte, Macron señaló que "el problema principal es lograr una convergencia" entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos.

Según el dirigente francés, esa convergencia sería necesaria "para finalizar estas negociaciones de paz e iniciar una nueva fase en las mejores condiciones para Ucrania, los europeos y la seguridad colectiva".

En concordancia con Macron, el presidente ucraniano señaló que "hay ciertas cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, y otras sin Europa, y por eso debemos tomar decisiones importantes".

Cuestión territorial

Un alto funcionario indicó que la cuestión territorial sigue siendo "la más problemática" para poner fin a la guerra, que empezó hace casi cuatro años con la invasión rusa.

"Putin no quiere firmar ningún acuerdo" si "Ucrania no cede territorios" en Donbás, región del este de ese país tomada parcialmente por las tropas rusas, añadió la fuente.

Antes de recibir a Zelenski, Starmer insistió en que no lo presionará a que acepte el acuerdo impulsado por Trump.

Activos rusos

Otro aspecto que han tratado los cuatro líderes ha sido el del uso de activos rusos para la reconstrucción de Ucrania. En este sentido, han destacado que el encuentro arroja "un progreso positivo" que esperan que continúe en las nuevas reuniones de los próximos días a nivel de asesores de seguridad.

En términos generales, los líderes coinciden en que la situación atraviesa "un momento crítico" y que "es necesario incrementar el respaldo a Ucrania y mantener la presión" sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, "para terminar con esta barbaridad de guerra".

El ejecutivo de la UE presentó un plan para recurrir a los activos rusos congelados en Europa, pero choca con las reticencias de Bélgica, donde tiene su sede la sociedad Euroclear, que posee unos 244.000 millones de dólares en activos rusos, de los casi 274.000 millones en la UE.

Tras el encuentro en Londres, Zelenski viajó a Bruselas para reunirse en la noche del lunes con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Después, viajará a Italia.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press