jueves 1  de  enero 2026
GOBIERNO

El izquierdista Zohran Mamdani jura como alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani, de 34 años, es el primer musulmán en asumir como líder de la mayor ciudad de Estados Unidos

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani (centro), pone su mano sobre un Corán mientras es juramentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James (izquierda), y su esposa, Rama Duwaji, observa en Nueva York, el 1 de enero de 2026.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani (centro), pone su mano sobre un Corán mientras es juramentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James (izquierda), y su esposa, Rama Duwaji, observa en Nueva York, el 1 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El demócrata Zohran Mamdani, electo en noviembre con una plataforma de izquierda y de oposición frontal al presidente Donald Trump, asumió este jueves 1 de enero como alcalde de Nueva York.

El dirigente de 34 años juró al cargo poco después de medianoche en una ceremonia celebrada en una antigua estación de metro debajo de la alcaldía. Se trata del primer musulmán en asumir como líder de la mayor ciudad de Estados Unidos.

Lee además
El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani.  
Política

Trump promete ayudar al alcalde electo de Nueva York en el interés de mejorar la vida de los residentes
Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
EEUU

El Departamento de Justicia destituye a ocho jueces de inmigración en Nueva York

"Es el mayor honor y un privilegio de toda una vida", señaló Mandani tras asumir el cargo.

El lugar de la juramentación fue expresamente elegido para recordar la ambición de la ciudad de Nueva York. "Cuando se inauguró la estación del antiguo Ayuntamiento, en 1904, una de las 28 estaciones originales del metro de Nueva York, era un monumento a una ciudad que se atrevía a cosas bellas y grandiosas para transformar la vida de la gente trabajadora", explicó Zohran Mamdani.

El nuevo alcalde dijo que la ambición de Nueva York no debe quedar relegada a un mero recuerdo ni aislada en los túneles que están bajo el Ayuntamiento: "Será el horizonte de la administración que servirá a los neoyorquinos desde el edificio que está encima", destacó.

Amplio margen electoral

Mamdani es el 112º alcalde de la ciudad y el segundo más joven. En el acto de juramentación estuvo acompañado por su esposa, la artista Rama Duwaji, y también por su madre, la cineasta Mira Nair. No hubo espacio para muchos asistentes ni prensa.

Está prevista para la tarde del jueves otra ceremonia más multitudinaria en la que Mamdani volverá a jurar su cargo ante el senador Bernie Sanders.

Zohran Mamdani fue electo con un amplio margen en las elecciones tras imponerse en las primarias del Partido Demócrata con un programa claramente de izquierda, alejado de las posturas tradicionales demócratas. Entre sus principales promesas electorales está la de proporcionar transporte gratuito en autobús, congelar los alquileres y proporcionar atención gratuita en escuelas infantiles hasta los cinco años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el 22 de noviembre en la Casa Blanca al nuevo alcalde de Nueva York. Ambos coincidieron en describir el encuentro como "productivo" y en expresar su interés en mejorar la vida de los residentes de la capital financiera de Estados Unidos.

"Acabamos de tener una reunión estupenda, muy productiva. Creo que, con suerte, tendremos un alcalde excelente. (...) Cuanto mejor lo haga, más feliz estaré. No hay diferencia de partido. No hay diferencia de nada, y le ayudaremos a hacer realidad el sueño de todos: que Nueva York sea fuerte y muy segura", expresó Trump entonces.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press

Temas
Te puede interesar

El musulmán radical y socialista Mamdani asume hoy alcaldía de Nueva York

Culmina un año de cambios, avances y polémica

EEUU anuncia ataques contra "tres embarcaciones del narcotráfico que viajaban en convoy"; tres muertos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CASA BLANCA

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.
Operación antidrogas

EEUU anuncia ataques contra "tres embarcaciones del narcotráfico que viajaban en convoy"; tres muertos

Comerciantes y tenderos protestan en la calle contra las condiciones económicas y la moneda debilitada de Irán en Teherán el 29 de diciembre de 2025.
Crisis económica

Irán amenaza "actuar con firmeza" si las protestas por el alto costo de la vida provocan "desestabilización"

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

Por Sofía Nederr
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

Uno de los dos trenes involucrados en una colisión frontal que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre de 2025.
Perú

Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras choque frontal que dejó un muerto