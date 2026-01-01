El izquierdista Zohran Mamdani jura como alcalde de Nueva York

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani (centro), pone su mano sobre un Corán mientras es juramentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James (izquierda), y su esposa, Rama Duwaji, observa en Nueva York, el 1 de enero de 2026.

NUEVA YORK.- El demócrata Zohran Mamdani, electo en noviembre con una plataforma de izquierda y de oposición frontal al presidente Donald Trump , asumió este jueves 1 de enero como alcalde de Nueva York.

El dirigente de 34 años juró al cargo poco después de medianoche en una ceremonia celebrada en una antigua estación de metro debajo de la alcaldía. Se trata del primer musulmán en asumir como líder de la mayor ciudad de Estados Unidos.

"Es el mayor honor y un privilegio de toda una vida", señaló Mandani tras asumir el cargo.

El lugar de la juramentación fue expresamente elegido para recordar la ambición de la ciudad de Nueva York. "Cuando se inauguró la estación del antiguo Ayuntamiento, en 1904, una de las 28 estaciones originales del metro de Nueva York, era un monumento a una ciudad que se atrevía a cosas bellas y grandiosas para transformar la vida de la gente trabajadora", explicó Zohran Mamdani.

El nuevo alcalde dijo que la ambición de Nueva York no debe quedar relegada a un mero recuerdo ni aislada en los túneles que están bajo el Ayuntamiento: "Será el horizonte de la administración que servirá a los neoyorquinos desde el edificio que está encima", destacó.

Amplio margen electoral

Mamdani es el 112º alcalde de la ciudad y el segundo más joven. En el acto de juramentación estuvo acompañado por su esposa, la artista Rama Duwaji, y también por su madre, la cineasta Mira Nair. No hubo espacio para muchos asistentes ni prensa.

Está prevista para la tarde del jueves otra ceremonia más multitudinaria en la que Mamdani volverá a jurar su cargo ante el senador Bernie Sanders.

Zohran Mamdani fue electo con un amplio margen en las elecciones tras imponerse en las primarias del Partido Demócrata con un programa claramente de izquierda, alejado de las posturas tradicionales demócratas. Entre sus principales promesas electorales está la de proporcionar transporte gratuito en autobús, congelar los alquileres y proporcionar atención gratuita en escuelas infantiles hasta los cinco años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el 22 de noviembre en la Casa Blanca al nuevo alcalde de Nueva York. Ambos coincidieron en describir el encuentro como "productivo" y en expresar su interés en mejorar la vida de los residentes de la capital financiera de Estados Unidos.

"Acabamos de tener una reunión estupenda, muy productiva. Creo que, con suerte, tendremos un alcalde excelente. (...) Cuanto mejor lo haga, más feliz estaré. No hay diferencia de partido. No hay diferencia de nada, y le ayudaremos a hacer realidad el sueño de todos: que Nueva York sea fuerte y muy segura", expresó Trump entonces.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press