miércoles 18  de  marzo 2026
INSPIRACIÓN

El liderazgo que humaniza: la apuesta de Ignacio Bonasa por empresas con alma

Su propuesta integra variables que durante años quedaron fuera del radar empresarial: la dignidad, la coherencia, la confianza y el bienestar

Ignacio Bonasa, creador del concepto de Liderazgo con Alma.

Ignacio Bonasa, creador del concepto de Liderazgo con Alma.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En un entorno global marcado por la presión constante, la volatilidad económica y el desgaste emocional dentro de las organizaciones, el concepto de liderazgo atraviesa una transformación inevitable. Ya no se trata únicamente de alcanzar objetivos o sostener indicadores financieros sólidos. Hoy, la conversación gira en torno al costo humano del éxito y a la calidad ética de las decisiones.

En este contexto cobra relevancia la figura de Ignacio Bonasa Alzuria, un referente internacional que impulsa una visión distinta: un liderazgo que no solo dirige, sino que también cuida, conecta y construye cultura.

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Con una trayectoria consolidada en la alta dirección del sector financiero y corporativo, Bonasa conoce de primera mano los códigos tradicionales del rendimiento: disciplina, precisión y resultados. Sin embargo, su experiencia también le permitió identificar una realidad menos visible, pero profundamente determinante: la desconexión emocional dentro de equipos altamente eficientes.

Fue a partir de esa observación que decidió redefinir su camino profesional. No para abandonar la estrategia, sino para ampliarla. Su propuesta integra variables que durante años quedaron fuera del radar empresarial: la dignidad, la coherencia, la confianza y el bienestar como pilares de sostenibilidad.

De esta visión nace el concepto de Liderazgo con Alma, un modelo que articula ética, conciencia emocional y rigor estratégico. Para Bonasa, liderar no implica ejercer control, sino asumir un rol de servicio responsable, donde el “cómo” adquiere el mismo peso que el “qué”. Bajo este enfoque, las organizaciones no solo buscan resultados, sino entornos donde las personas puedan desarrollarse sin desgaste.

Su trabajo se materializa en un ecosistema de iniciativas que comparten un mismo propósito: humanizar la cultura organizacional sin perder competitividad.

A través de Liderarte, impulsa metodologías como el Aprendizaje por el Arte®, una herramienta que utiliza disciplinas artísticas para generar procesos de reflexión profunda dentro de equipos. Más allá de lo convencional, este enfoque permite revelar dinámicas ocultas, abrir conversaciones complejas y fortalecer la cohesión interna desde una experiencia vivencial.

En paralelo, Resetéate responde a una necesidad cada vez más presente en el mundo directivo: la reconexión personal. En un escenario donde el agotamiento y la ansiedad son frecuentes, esta propuesta ofrece un espacio estructurado para replantear prioridades, recuperar claridad y reconstruir el equilibrio entre lo profesional y lo personal.

Otro de sus proyectos, DVT (Dale la vuelta a la tortilla), traslada esta visión al ámbito social, promoviendo la transformación de la adversidad en aprendizaje colectivo. Su enfoque no se basa en el optimismo superficial, sino en la responsabilidad emocional: convertir las crisis en oportunidades de crecimiento consciente.

En la misma línea, su iniciativa Hombre+ plantea una reflexión necesaria sobre la evolución de la masculinidad en el entorno actual. Frente a modelos rígidos o narrativas polarizadas, propone una visión equilibrada: una masculinidad consciente, capaz de integrar fortaleza y sensibilidad, liderazgo y empatía.

Este ecosistema se complementa con marcos como el Modelo 4A Aprendizaje, Actitud, Alma y Acción y el enfoque Gandhi–Mandela, que rescata principios de liderazgo basados en la dignidad, la coherencia y el servicio.

Más allá de sus proyectos, Bonasa también impulsa espacios de impacto regional como el Parlamento de Líderes Latinoamericanos, una iniciativa que busca fortalecer el diálogo entre líderes empresariales, sociales e institucionales bajo una premisa clara: la transformación de una sociedad depende, en gran medida, de la calidad humana de quienes toman decisiones.

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Desde su experiencia internacional, identifica uno de los grandes desafíos del liderazgo actual: la soledad emocional de quienes dirigen. La presión constante y la falta de espacios seguros generan estilos de liderazgo rígidos o desconectados. Frente a ello, su propuesta apuesta por reconciliar el éxito con el bienestar, entendiendo que variables como la confianza y la cohesión influyen directamente en los resultados.

“Lo que no se ve en un Excel termina decidiendo el Excel”, ha señalado, subrayando la importancia de factores intangibles en la sostenibilidad empresarial. “Lo que no se ve en un Excel termina decidiendo el Excel”, ha señalado, subrayando la importancia de factores intangibles en la sostenibilidad empresarial.

Lejos de promover una visión idealista, su enfoque busca equilibrio: resultados con propósito, estrategia con sentido y crecimiento sin desgaste. Para Bonasa, el verdadero reto no es elegir entre humanidad o rentabilidad, sino integrar ambas dimensiones en una misma ecuación.

En un momento donde las organizaciones enfrentan desafíos tecnológicos, sociales y culturales cada vez más complejos, su propuesta introduce una variable clave: la dignidad humana como eje estratégico.

Más que consolidar una figura individual, Ignacio Bonasa impulsa un movimiento. Una manera distinta de liderar que entiende la humanidad no como una debilidad, sino como la ventaja competitiva más sostenible.

Porque, en un mundo que avanza hacia la automatización, la verdadera diferencia sigue siendo profundamente humana.

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