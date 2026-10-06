El reconocido músico español Fernando Velázquez recibe nueva nominación al Latin Grammy

El compositor y director de orquesta español Fernando Velázquez , reconocido por crear la música de algunas de las producciones más exitosas del cine español de las últimas décadas, suma un nuevo reconocimiento internacional con su nominación a la 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy , que se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Velázquez compite en la categoría de Mejor Música para Medios Visuales por la banda sonora de Las Muertas, serie de Netflix dirigida por el cineasta mexicano Luis Estrada y basada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia.

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La nominación supone un nuevo capítulo en la trayectoria del músico nacido en Getxo, España, en 1976, quien ya obtuvo un Latin Grammy en 2023 en la categoría de Mejor Arreglo por El plan maestro, de Jorge Drexler.

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Una carrera ligada al cine

Fernando Velázquez ha construido buena parte de su carrera alrededor de la música para cine y televisión. Su firma aparece en las bandas sonoras de cuatro de las películas españolas más taquilleras de la historia: Un monstruo viene a verme, Lo imposible, Ocho apellidos vascos y El orfanato.

También ha compuesto la música de largometrajes como La infiltrada, Los ojos de Julia y Los renglones torcidos de Dios, además de series como Patria y El inocente.

Su trabajo ha trascendido las fronteras españolas y lo ha llevado a colaborar en producciones internacionales vinculadas a reconocidos cineastas. Entre ellas figuran La cumbre escarlata, de Guillermo del Toro, e Inmersión, dirigida por Wim Wenders.

En 2017 recibió el Premio Goya a la Mejor Música Original por Un monstruo viene a verme. En 2025 volvió a figurar entre los nominados de la Academia de Cine española por La infiltrada, en Mejor Música Original, y Buffalo Kids, en Mejor Canción Original.

A estas distinciones se suman anteriores nominaciones a los Goya por trabajos como El orfanato (2008), Lo imposible (2013), Ocho apellidos vascos (2015) y Los renglones torcidos de Dios (2023).

En años recientes también ha sido candidato a los Premios Feroz por la música de La Casa y a los Premios Platino por La infiltrada. A lo largo de su trayectoria, el compositor acumula 38 nominaciones internacionales y 11 premios.

De “Las Muertas” a los escenarios de Londres

La nominación al Latin Grammy llega de la mano de Las Muertas, estrenada en Netflix el 10 de septiembre de 2025. Ambientada en el México de la década de 1960, la producción sigue la historia de las hermanas Baladro, quienes construyen un imperio de burdeles hasta convertirse en dos de las asesinas más temidas del país.

La serie constituye la primera incursión de Luis Estrada en este formato y adapta la novela de Jorge Ibargüengoitia, inspirada a su vez en uno de los episodios criminales más conocidos de la historia mexicana.

Mientras su trabajo para cine y televisión continúa cosechando reconocimientos, Velázquez amplía también su presencia en los escenarios. El National Theatre de Londres lo eligió para componer la música de su nuevo espectáculo The Jungle Book, cuyo estreno está previsto para noviembre y que permanecerá en cartel hasta febrero de 2027.

La nominación por Las Muertas coloca así nuevamente al compositor español ante los Latin Grammy, tres años después de obtener su primera estatuilla, y reafirma una carrera que ha transitado entre el cine, la televisión, la música sinfónica y las grandes producciones escénicas.