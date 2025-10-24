En McLaren temen que la historia Lando Norris - Piastri repita la de Alonso - Hamilton

El piloto británico Lando Norris (izq.), de McLaren, que terminó segundo, el piloto holandés Max Verstappen (Red Bull Racing), que terminó primero, y el piloto australiano Oscar Piastri (der.), de McLaren, que terminó tercero, celebran en el podio tras el Gran Premio de Fórmula 1 de Italia, disputado en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025.

En Woking se respira una mezcla de euforia y tensión. Con cinco carreras y dos Sprints por delante, McLaren lidera el campeonato de pilotos con Oscar Piastri al frente y Lando Norris pisándole los talones.

Una situación soñada para cualquier equipo… salvo cuando ambos pilotos compiten por el mismo título.

Desde dentro, las comparaciones con la mítica temporada 2007, aquella del duelo entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, comienzan a ser inevitables.

Del liderazgo de Norris al ascenso de Piastri en McLaren

Lando Norris asumió el papel de líder natural tras la marcha de Carlos Sainz en 2021. Durante las temporadas siguientes cargó con el peso del proyecto, incluso cuando compartía garaje con Daniel Ricciardo.

Sin embargo, la llegada de Oscar Piastri, joven talento australiano con un ritmo implacable, ha cambiado la dinámica interna. Lo que empezó como una convivencia tranquila hoy se ha convertido en una batalla abierta por el primer campeonato mundial de pilotos para ambos.

El roce entre ambos en el GP de Singapur y el accidente de Norris en Canadá al intentar adelantar a su compañero encendieron las alarmas en el equipo. Según medios británicos, el incidente dejó “consecuencias internas” para el piloto inglés.

La amenaza de Verstappen aumenta la presión

A la tensión entre compañeros se suma otro factor: la remontada de Max Verstappen.

El neerlandés ha recortado más de 100 puntos y ahora se encuentra a solo 40 del líder Piastri. Con cinco grandes premios por delante, la lucha a tres bandas podría definir no solo el título de pilotos, sino también el de constructores.

Zak Brown, CEO de McLaren, reconoció la situación:

“Ese es el riesgo, ¿verdad? Si tienes dos pilotos como en 2007, donde empataron en puntos y Kimi los superó por poco. Pero así es como McLaren quiere competir”.

Zak Brown: “Queremos que ambos tengan las mismas oportunidades”

Brown insiste en que el equipo mantiene la igualdad total de condiciones entre sus pilotos.

"Queremos que ambos tengan la oportunidad de ganar el campeonato, y eso conlleva cierto riesgo, como en 2007. Pero todos somos conscientes de ello y estamos preparados”, afirmó el dirigente estadounidense.

El directivo también subrayó que la política de igualdad es clave para el futuro inmediato:

“Vamos a dar a ambos pilotos las mismas oportunidades para intentar ganar el campeonato de pilotos”.

El desafío de mantener el equilibrio

En McLaren reconocen que cuando dos pilotos luchan por el mismo objetivo, la armonía interna se pone a prueba.

El equipo teme que un nuevo enfrentamiento como el de Alonso y Hamilton —que terminó con ambos empatados en puntos y la corona en manos de Kimi Räikkönen— pueda repetirse.

Pese a ello, la escudería papaya mantiene su apuesta por el doble liderazgo. Con la temporada 2026 en el horizonte y la nueva reglamentación de motores, McLaren busca consolidarse como el rival más fuerte de Red Bull.

Un futuro incierto pero prometedor

A medida que la temporada 2025 se acerca a su desenlace, el equilibrio entre competencia y cooperación dentro del equipo será determinante.

Si McLaren logra controlar la tensión interna, podría alcanzar su primer título de pilotos en más de 15 años.

Si no, el fantasma de 2007 volverá a rondar los pasillos de Woking.