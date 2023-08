En Venezuela 95% de la población rechaza el socialismo

Para ello, se tomó una muestra “aleatoria y simple” de 1.013 personas, del total de los 22.684.799 habitantes de Venezuela, entrevistadas en hogares, ubicados en Distrito Capital y los 23 estados del país, de todas las clases sociales, de la A a la E.

Para la obtención de información se empleó el método Tracking telefónico (CATI) a teléfonos residenciales y móviles, con un margen de error estimado de 3,41% y un nivel de confianza de 97%, de acuerdo con los datos técnicos aportados por Meganálisis.

A las personas, todas mayores de 18 años de edad, se les hicieron preguntas cerradas y abiertas, con un lenguaje sencillo, desde el 24 de julio hasta el 31 de ese mes, las cuales aportaron una percepción actual y esclarecedora de lo que esperan los venezolanos, a partir de la crítica situación del país suramericano.

Venezuela en los hogares

De acuerdo con las respuestas, las personas necesitan un ingreso de 450 dólares al mes para cubrir las necesidades mínimas del hogar. Para conseguirlo, el 94.8% prefiere tener un trabajo bien remunerado y que le garantice una jubilación decente y estable, mientras que solamente el 3.5% escoge “recibir y vivir por el resto de su vida de bonos, planes y ayudas sociales del gobierno”. Un 1.7% dijo “no sabe”.

Más de la mitad (68.1%) respondió que tienen familiares, con los que vivían, que migraron en los últimos siete años, y el 98.7% afirmó que no retornarían al país. El 1.3% dijo que sí.

Por otra parte, la mayoría se muestra a favor de la privatización: 73.2% dijo que apoyaría la privatización de los servicios de agua potable y electricidad, contra 20.7% que no está de acuerdo. 62.9% apoyaría este proceso en las empresas telefónicas y de internet estatales Cantv y Movilnet, frente a 30.4% que dijo que no. Y 48.1% se expresa por la privatización de la petrolera estatal Pdvsa, mientras 36.4% no la apoya. El resto omitió su opinión.

De los encuestados, 80% se declararon católicos y 13.9% evangélicos frente a un 4.40% ateo, pero 94.8% cree en Cristo.

Socialismo 0

Cuando se le preguntó a las personas si votarían por Nicolás Maduro y el chavismo en las elecciones presidenciales, 76.1% respondieron que no, seguido de un 12.4% que dijo no sabe, y un 11.5% contestó que sí. Frente a esto, un porcentaje similar (75.8%) cree que “existen políticos, empresarios y actores de oposición que reciben dinero y favores del chavismo”, mientras el menor porcentaje de personas, de 11.9%, respondió negativamente.

No obstante, el 83.1% no “visualiza o imagina” a Maduro “colocándole la banda presidencial a un politico de la oposición”, seguido de 9.8% que respondió “no sabe”, lo que indicaría una percepción dictatorial. Solo 7.1% dijo que sí.

Pero la muestra se expresa convencida de rechazar el socialismo. El 86.2% afirma que este modelo le ha traído malvivir, desesperanza y pobreza. Un 10.5% opinó lo contrario.

Machado al frente en las primarias

A partir del 76.1% que negaría el voto al eventual aspirante a ser reelecto, se le consultó a la muestra por cuál de los 13 candidatos de las primarias votaría, indicándole la lista en orden alfabético.

El 43.2% votaría por María Corina Machado, según las respuestas. Le sigue el 33.9% que contestó “ninguno” o “no sabe” y varios puntos por debajo aparece entre las menciones Henrique Capriles, con 5.8%, Delsa Solórzano, con 5.7%, Andrés Velázquez, con 3.1%, César Pérez Vivas, con 2.8%, Carlos Prosperi, con 2.1% , Roberto Enríquez, con 1.3%, Freddy Superlano, con 1.2% y otros, con 0.9%.

Machado lidera además las tendencias de voto en primarias (43.2%), la intención de voto (65.36%) e inclusive el escenario de unas presidenciales frente al aspirante Maduro (50.1%).

En un gráfico comparativo de intención de voto, en valores absolutos, solo el 38.2% que suma el “no sabe” y “ninguno” supera a Machado, con 32.88%, muy distante de Maduro, con 11.50% y de los candidatos a primarias.