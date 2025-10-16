Justicia de la Unión Europea determina que en los vuelos una mascota es "equipaje" ordinario

BRUSELAS .- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidió que una mascota puede ser considerada un equipaje ordinario en un vuelo y no merece mayor indemnización de la aerolínea en caso de pérdida, según una resolución publicada este jueves y que da la razón a una línea aérea española.

"El hecho de que la protección del bienestar animal sea un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea no impide que los animales sean transportados como 'equipaje' y considerados como tal a efectos de la responsabilidad derivada de la pérdida", dijo el TJUE en su dictamen reseñado por una agencia de noticias.

La decisión judicial se dictó en una demanda contra la línea aérea Iberia que interpuso una pasajera que perdió su perrita mientras abordaba el avión, con ruta de Buenos Aires a Barcelona, España, el 22 de octubre de 2019.

La dueña de la mascota llamada Mona reclamó 5,000 euros a la aerolínea por daños morales, lo que Iberia aceptó al reconocer su responsabilidad, pero alegó que la cantidad debía limitarse a lo establecido para el equipaje facturado.

Una mascota es un equipaje

El caso llegó a un juzgado español que, tras examinar la reclamación de indemnización, decidió plantear la cuestión prejudicial al TJUE, que argumentó que el concepto de "equipaje" en el sentido del Convenio de Montreal incluye a los animales de compañía que viajan con los pasajeros.

Según el reporte, la perrita, por su tamaño y peso superior a 8 kg, debía viajar en la bodega. Durante la facturación, la pasajera no hizo lo que se conoce como declaración especial de interés o de valor, una opción prevista cuando se factura equipaje especial y que tiene un coste.

La mascota era una de tres que viajaban con la propietaria y su madre, ese día, y se escapó mientras la llevaban al avión.

Mona corrió por la pista del aeropuerto mientras era perseguida por tres furgonetas, según dijo la propietaria, la argentina Grisel Ortiz, a medios.

Sin embargo, nunca fue hallada por el personal de la aerolínea, por lo que la mujer creó una página en Facebook donde ofrece una recompensa a quien localice y devuelva a su perrita. Hasta ahora no ha tenido éxito, según la agencia.

FUENTE: AFP