Hamilton se ausenta de prueba de neumáticos tras la pérdida de su mascota

LONDRES.- Lewis Hamilton ha revelado que tomó la "decisión más difícil" de su vida al "decir adiós" a su bulldog de 12 años, Roscoe, señaló este lunes en las redes sociales la leyenda de la Fórmula 1 .

Hamilton se ausentó de una prueba de neumáticos en Italia el viernes para estar con su mascota enferma, que había sido hospitalizada con neumonía.

El piloto de Ferrari de 40 años explicó que Roscoe murió en sus brazos el domingo.

"Después de cuatro días con soporte vital, luchando con toda la fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Él nunca dejó de luchar, hasta el mismo final", escribió Hamilton en Instagram.

"Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos", continuó.

"Es una de las experiencias más dolorosas, y siento una profunda conexión con todos aquellos que han pasado por la pérdida de una mascota querida", subrayó Hamilton.

Roscoe fue una presencia habitual en el paddock de la Fórmula 1 y en eventos importantes como ceremonias de premios desde que el siete veces campeón mundial lo adoptó en 2013.

Hamilton volverá a la acción con su Ferrari en el Gran Premio de Singapur este fin de semana.

