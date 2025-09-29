lunes 29  de  septiembre 2025
MOTORES

Hamilton se ausenta de prueba de neumáticos tras la pérdida de su mascota

El inglés Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari en la F1, perdió a su perro Roscoe el fin de semana, a quien calificó como un "ángel" y "un verdadero amigo"

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, llega al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita 2025 en el Circuito Corniche de Yeddah, el 20 de abril de 2025.&nbsp;

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, llega al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita 2025 en el Circuito Corniche de Yeddah, el 20 de abril de 2025. 

AFP / Giuseppe CACACE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- Lewis Hamilton ha revelado que tomó la "decisión más difícil" de su vida al "decir adiós" a su bulldog de 12 años, Roscoe, señaló este lunes en las redes sociales la leyenda de la Fórmula 1.

Hamilton se ausentó de una prueba de neumáticos en Italia el viernes para estar con su mascota enferma, que había sido hospitalizada con neumonía.

Lee además
El piloto de Red Bull, Max Verstappen, maniobra el auto en la sesión de calificación para el Gran Premio de Mónaco el sábado 27 de mayo del 2023.
Fútbol

Gran Premio de Mónaco sigue por otra década más en la Fórmula 1
El piloto británico Lando Norris (izq.), de McLaren, que terminó segundo, el piloto holandés Max Verstappen (Red Bull Racing), que terminó primero, y el piloto australiano Oscar Piastri (der.), de McLaren, que terminó tercero, celebran en el podio tras el Gran Premio de Fórmula 1 de Italia, disputado en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025.
Fórmula 1

McLaren en el ojo de la tormenta: polémica con Piastri y Norris en Monza desata críticas de Verstappen

El piloto de Ferrari de 40 años explicó que Roscoe murió en sus brazos el domingo.

"Después de cuatro días con soporte vital, luchando con toda la fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Él nunca dejó de luchar, hasta el mismo final", escribió Hamilton en Instagram.

Embed

"Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos", continuó.

"Es una de las experiencias más dolorosas, y siento una profunda conexión con todos aquellos que han pasado por la pérdida de una mascota querida", subrayó Hamilton.

Roscoe fue una presencia habitual en el paddock de la Fórmula 1 y en eventos importantes como ceremonias de premios desde que el siete veces campeón mundial lo adoptó en 2013.

Hamilton volverá a la acción con su Ferrari en el Gran Premio de Singapur este fin de semana.

"He sufrido mucho", confiesa Márquez

Luego de cinco años de calvario, Marc Márquez logró el domingo su séptimo título mundial en MotoGP, conquistado luego de haber "sufrido mucho" y de haber incluso pensado en retirarse.

"He perdido varios años de mi carrera con estas lesiones, pero esos años me han enseñado mucho. Antes reaccionaba por instinto, ahora intento calcular un poco más", explicó el lunes en un encuentro virtual con la prensa.

Entre 2019 y 2024, Márquez sufrió cuatro operaciones en el brazo derecho tras su fractura de húmero en Jerez en el año 2020. Ha sufrido más de 100 caídas en pista y se ha perdido 30 Grandes Premios.

En medio de aquel período "muy oscuro" en 2023, recuerda haber tomado "la decisión más difícil de mi carrera": dejar Honda o "terminar mi carrera".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Entradas del Gran Premio de Fórmula 1 Madrid 2026: precios y preventa ya disponibles

Christian Horner recibe millonaria compensación tras su despido de Red Bull en la Fórmula 1

McLaren y sus problemas en boxes: ¿saboteo a Lando Norris o simple ineptitud?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda se aleja de Bahamas y Florida

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade
PROPUESTA

Regalado pide a Tallahassee eliminación de impuesto a la propiedad para mayores de 65 años en Miami-Dade

Te puede interesar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.
GOBIERNO

Vance: "Nos dirigimos a un cierre; demócratas exigen atención médica gratuita para indocumentados"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
EEUU

Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk comparece ante el juez

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
¿Fin de la Guerra?

Trump presenta plan de paz y afirma que Netanyahu tendrá su "apoyo total" en Gaza si Hamás lo rechaza

Viajeros en uno de los pasillos centrales del Aeropuerto Internacional de Miami.
Datos biométricos

Europa exige a viajeros estadounidenses huellas dactilares y fotos en nuevo sistema de control fronterizo