Florida aprieta el cinturón de la ley: nuevas normas endurecen sanciones y buscan más seguridad en las calles

MIAMI - El estado de Florida estrenó un paquete de leyes que promete cambiar la forma en que se combate el crimen, se controlan las carreteras, y se supervisa a los acusados. Las medidas buscan hacer más seguras las calles y reforzar el sistema judicial, aunque también abren el debate sobre sus posibles excesos.

Para entender mejor qué significan estos cambios, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el abogado Vasili Hernández, especialista en accidentes y litigios, quien explicó de forma sencilla cómo estas normas podrían afectar la vida cotidiana de los floridanos.

HB-113: Persecuciones policiales: ¿Más seguridad o más riesgo?

Una de las leyes más comentadas es la HB-113, que permite a los policías usar patrullas sin insignias visibles durante una persecución, siempre que activen luces y sirenas.

El objetivo, según Hernández, es evitar que los sospechosos huyan al ver un patrullero marcado.

"La idea es que el delincuente no sepa que lo siguen y no huya, pero el riesgo es que un ciudadano común no reconozca que lo detiene un policía real", explicó el abogado.

La norma también endurece las penas por intentar escapar de una persecución y exige que los agentes cuenten con cámaras corporales y protocolos claros para evitar confusiones.

“Si se aplica con responsabilidad, puede aumentar la seguridad. Si no, puede prestarse para abusos o errores”, añadió Hernández.

HB-253: Luces y placas: Control vial con mano dura

La HB-253 pone la lupa sobre las placas y las luces de los vehículos. Desde ahora, alterar o cubrir una matrícula es un delito menor de segundo grado, y también será sancionado vender o usar dispositivos que impidan leer las placas en cámaras o peajes.

“Estas prácticas dificultan identificar autos involucrados en delitos o evasión de peajes”, explica Hernández. “La ley busca más transparencia y responsabilidad en las vías”.

Además, se prohíben las luces posventa que imiten las de vehículos de emergencia, para evitar confusiones.

El abogado recomienda:

No modificar ni cubrir la placa.

Evitar luces no autorizadas.

Revisar las reglas vigentes antes de instalar accesorios.

HB-437: Monitoreo electrónico: Más control para los jueces

Esta norma aumenta la supervisión sobre los acusados que usan brazaletes o dispositivos de rastreo. Si alguien manipula o daña el dispositivo, el juez deberá revocar automáticamente su libertad condicional.

“El mensaje es claro: el monitoreo no es un privilegio, es parte del cumplimiento de una orden judicial”, comentó Hernández.

La ley también permite que los jueces impongan nuevas fianzas con condiciones más estrictas, reforzando su autoridad para mantener el control sobre los acusados.

HB-687 y HB-479 Accidentes y restitución: Del castigo a la reparación

En materia vial, la HB-687 refuerza las sanciones por conducir bajo influencia (DUI) o causar muertes en accidentes. Pero la HB-479 introduce algo nuevo: ahora los responsables deberán pagar por los daños materiales si huyen de la escena del accidente.

“Por primera vez, el sistema obliga al culpable a reparar lo que rompió, no solo a cumplir una pena”, explicó Hernández.

“Esto humaniza el proceso y ayuda a las víctimas a recuperar parte de lo perdido”.

Esta medida entrará en vigor el 1 de octubre de 2025, y los jueces decidirán el monto que el infractor deberá pagar como parte de su sentencia.

HB-693: Pena de muerte: Un debate ético y legal

La más polémica de todas es la HB-693, que amplía los casos en los que se puede aplicar la pena de muerte en Florida.

A partir de ahora, también se podrá pedir este castigo en crímenes cometidos contra personas reunidas en escuelas, iglesias o eventos públicos.

"Esto refuerza las herramientas del Estado para castigar los crímenes más graves, pero también reabre el debate ético y constitucional sobre la pena capital", advirtió el abogado.

La fiscalía tendrá un nuevo argumento para pedir la pena máxima, mientras que la defensa anticipa más apelaciones y controversias legales.

Un nuevo capítulo en la justicia de Florida

En conjunto, estas leyes buscan más seguridad y más control, aunque también exigen más vigilancia y transparencia por parte de las autoridades.

“Estas leyes no solo castigan más, también exigen más: más responsabilidad, más control y más equilibrio entre justicia y derechos ciudadanos”, concluye Hernández.