30 años educando a la comunidad del sur de Florida

Ceremonia de graduación en New Professions Technical Institute, en Miami.

Un acto de graduación en New Professions Technical Institute.

MIAMI — “Educationem est victoria”. Esta frase en latín es el lema de New Professions Technical Institute (NPTI), una entidad educativa que ha servido a la comunidad del sur de Florida por más de 30 años, y que ha demostrado, justamente, que “la educación es la clave del éxito” .

Ubicado en Miami, New Professions Technical Institute comenzó sus primeras clases en octubre de 1993 con la misión de guiar a sus alumnos en carreras como enfermería y contabilidad. El centro ofrece un entrenamiento completo, desde la teoría hasta la práctica, y sus estudiantes salen listos para la vida profesional .

Educación US News: Florida ocupa el primer lugar en educación

NPTI se basa en lo que han llamado su "triángulo del compromiso", que abarca tres aspectos relacionados entre sí y determinantes para el crecimiento: la institución en sí, los estudiantes y la comunidad.

Este instituto vocacional cuenta con programas a corto plazo ideales para ubicar rápidamente a sus recién graduados dentro del competitivo espacio de la fuerza laboral, y busca estar actualizado y ser un faro de tendencias profesionales que puedan beneficiar a sus estudiantes.

Una trayectoria de excelencia

La directora de operaciones Jessica León conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la trayectoria y el impacto de este instituto vocacional. Este sueño partió de un conjunto de instituciones educativas llamado Grupo Humboldt. “Este grupo nació en España en 1958, con la fundación del Centro Español de Nuevas Profesiones, en Madrid, cuyo presidente fue Germán L. Prieto. Después, ellos se mudaron a Venezuela, donde fundaron el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones en 1974”.

Además, “fundaron un colegio privado, para niños desde kindergarten hasta nivel bachiller, llamado Colegio del Ángel. Y en el año 1992 el señor Germán L. Prieto y el señor José Vázquez fundaron NPTI en Miami”.

En octubre de 1993 comenzó la primera clase de NPTI. “Este año cumplimos 30 años de nuestra primera clase. A lo largo de los años siempre hemos estado en el sur de la Florida. De hecho, el primer instituto estaba ubicado a dos cuadras de la sede actual, y estamos ubicados en Flagler y la 40”, indicó.

En aquel momento, explicó León, “era un instituto pequeñito y las primeras clases fueron de computación”.

La red educativa de instituciones privadas siguió creciendo, pues en 1994 fundaron en Venezuela la Universidad Alejandro Humboldt; en 2012 nació la International Humboldt University, en Miami, que es completamente en línea; y en 2017 nació el centro Humboldt Panamá.

Sobre el grupo fundador, anotó que “tiene más de 65 años educando profesionales a nivel internacional”.

Programas y oportunidades

Al abordar la oferta de cursos, León planteó que a través de los años han ofrecido diferentes programas. Si bien comenzaron con clases de computación, “en estos momentos tenemos el programa de Enfermería, que es uno de los más populares, de más alta demanda, y que es el único programa a nivel asociado que tenemos. Todos los demás programas son vocacionales, a nivel de diploma o certificado”.

El asociado de Enfermería dura 17 meses. “Normalmente un asociado dura 24 meses, el de nosotros dura 17, es intensivo, muy fuerte; sin embargo, la mayoría de nuestros estudiantes estudian y trabajan, a pesar del nivel de complejidad del programa”, comentó León.

Pero hay otros cursos útiles y con demanda laboral: “Tenemos programas de Asistente Médico, Técnico en Farmacia, Medical Office Specialist/Billing and Coding, además de eso hacemos un montón de cursos de educación continua como cursos de preparación de taxes, de Quickbooks. Un curso muy popular es el de inglés como segunda lengua. Este curso dura 7 meses y es atractivo para todos los refugiados que están llegando en este momento al sur de la Florida”.

Sobre el curso de Importación/exportación, detalló que este “maneja toda la documentación del movimiento de las cargas, tanto por aire, por mar, como por tierra, que se mueven en los Estados Unidos). Solamente hay dos escuelas en el sur de la Florida que lo proveen, uno es Miami Dade College y el otro somos nosotros”.

Programas de ayuda

Hay incentivos para aquellos que desean estudiar, pero no cuentan con los recursos. El centro está licenciado por el Departamento de Educación de Florida, y acreditado por el Board de Enfermería de Florida, el Consejo de educación y formación continua, y el Board de Farmacia de Florida. “Así que todos nuestros programas son elegibles para becas del gobierno, ofrecemos ayuda financiera del gobierno para los estudiantes que califiquen”, aseguró León.

Asimismo, dijo que hay “becas internas, como becas de verano, de Navidad; el estudiante que se gradúa con nosotros en un programa, y pasa a otro programa, tiene una beca de continuidad. Nos esforzamos mucho por acomodar al estudiante porque sabemos que la situación es difícil”.

En fechas recientes, la entidad educativa siguió de cerca “todo este flujo de migración que ha venido, pues en un principio no se sabía si les iban a dar ayuda para estudiar”. Como agregó, ellos “no vienen con condiciones económicas de pagar una educación, entonces el hecho de que les dieran o no la ayuda era algo trascendental. Finalmente, sí se las dieron, bajo diferentes programas”.

Desde el punto de vista personal, León describió como “muy bueno que le pudieran dar ayuda a esos refugiados para estudiar, porque si ya están aquí, hay que orientarlos, de donde vengan, no importa el país que sea. Por ejemplo, es muy común que estudien enfermería los médicos hispanos. Tratamos de darles un norte”. En esa línea, mencionó algunas de las nacionalidades que integran el plantel estudiantil: cubanos, colombianos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses, nigerianos, jamaicanos y hasta rusos.

En tres décadas de trayectoria, no han sido pocos los desafíos que el instituto ha enfrentado, como la recesión alrededor del 2008, y la pandemia de coronavirus.

“Hemos pasado por muchos retos, pero ahora estamos en un buen momento. El programa de Enfermería nos ha ayudado mucho a crecer”, constató. De hecho, el éxito del programa de Enfermería y la avalancha de refugiados que llegan al sur de la Florida han sido determinantes para NPTI. “Hemos visto un crecimiento exponencial en estos últimos dos años”, aseveró.

“La educación es la clave del éxito”

El lema del instituto, “La educación es la clave del éxito”, resume el valor de contar con una preparación vocacional que nos respalde. En ese sentido, Jessica León, que lleva 13 años trabajando en el instituto, subrayó que “todos los fundadores, y yo misma, somos inmigrantes, y hemos podido experimentar que cuando logras tener una certificación en este país es importante para lograr una estabilidad financiera, para dar un sustento a la familia, sobre todo en estos tiempos. Un diploma marca la diferencia”.

“Incluso, en momentos como ahora, donde las personas no ven tanto la necesidad de estudiar porque hay bastante trabajo, ¿qué va a pasar mañana? Si en este momento no lo necesitas, bueno, vamos a tener un plan B por si las cosas cambian, es tener la visión de lo que pueda pasar”, advirtió.

Si bien las clases comienzan el 16 de octubre, siempre hay movimiento en el instituto: “Los cursos comienzan cada 10 semanas. Básicamente terminamos un curso el viernes y el lunes comenzamos un curso nuevo”.

Un momento especial para los profesores y el equipo de NPTI es cuando los visita un exalumno con la buena noticia de que encontró un empleo gracias a su formación.

“Historias de éxito tenemos muchas”, zanjó León. “Tenemos estudiantes que se han presentado al [examen del] board y ya son enfermeros registrados. Otros han venido a darnos las gracias porque sus vidas han cambiado, porque ya están trabajando, tienen un sustento para sus familias. Por eso es por lo que venimos a trabajar todos los días”.

Los consejos no faltan para aquellos que llevan poco tiempo en el país: “Siempre les digo a los estudiantes que no esperen, en este país la economía cambia muy rápido, las leyes salen de un día para otro. El momento es ahora. Si la persona realmente quiere hacer una carrera en este país u obtener otra certificación para continuar su carrera, no vale la pena seguir esperando”.

Como enfatizó, “las clases comienzan el 16 de octubre, aprovechen las ayudas que están dando en este momento, pues no sabemos qué va a pasar con esas ayudas. Es momento de aprovecharlas”.

La historia de Jessica León es un ejemplo de los frutos del estudio y la dedicación. Tras llegar desde Cuba en el año 2009, estudió inglés en NPTI. “Poco a poco fui avanzando, y después hice muchas otras cosas gracias al inglés que aprendí ahí. Eso fue lo que me abrió las puertas para poder continuar mi educación”, declaró.

Por eso, cuando llega el momento de celebrar aniversarios o graduaciones, “les decimos a los estudiantes que esto no es la meta, esto es el comienzo. ¿Ya te hiciste enfermero? Continúa y haz tu bachelor, tu maestría, hazte nurse practitioner. No hay que conformarse, hay que seguir”.

New Professions Technical Institute se ubica en 4000 West Flagler Street. Miami, FL 33134. Puede conocer más sobre en su página web: www.npti.edu