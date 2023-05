Absuelven a Andrew Gillum por caso de corrupción

No obsnate, las pruebas presentdas por la fiscalía no fueron suficientes para convencer el jurado y fue declarado inocente.

A pesar de ser exonerado en este caso, los fiscales del proceso judicial anunciaron que volverán a juzgar a Gillum por otro cargos que pesan en su contra.

El fiscal federal adjunto Gary Milligan describió una complicada red de contribuciones, transacciones bancarias y mensajes de texto que, según dijo, mostrarían a Gillum “conspirando” con su mentora y coacusada, Sharon Lettman-Hicks, para desviar parte del dinero de campaña a sus cuentas.

Milligan argumentó que Gillum estaba “desesperado por dinero”, después de dejar un trabajo de 120.000 dólares por año con la organización People for the American Way en 2016 para postularse a la gobernación de Florida.

Con solo su salario de alcalde de 70.000 por año, la situación financiera de Gillum “no era ideal”, señaló el fiscal. “Tenía deudas, incluidos dos autos caros, empleadas domésticas y pagos de escuelas privadas para sus hijos”.

El jurado federal decidió absolver a Gillum de mentir a agentes encubiertos del FBI que se hicieron pasar por constructores que pagaron un viaje en 2016 que hizo con su hermano a Nueva York.

El viaje a la Gran Manzana incluyó habitaciones de hotel, comidas, un recorrido en barco y una entrada para el exitoso espectáculo de Broadway "Hamilton".

Al salir del juzgado, Gillum agradeció a su familia, esposa, equipo legal y a un pastor por su apoyo, pero criticó a los fiscales.

“Literalmente, han tratado de quitarnos todo. Pero la bueno está en nuestro sistema, los poderes fácticos no siempre deciden. Todos los días, la gente como tú y como yo a veces le damos nuestro swing a la pelota", dijo.

Cuando se le preguntó qué viene después, Gillum dijo "dormir", mientras se alejaba entre un grupo de reporteros.

Gillum, 43 años, exalcalde de Tallahassee, buscó convertirse en el primer gobernador afrodescendiente en la historia de Florida cuando se enfrentó a DeSantis en 2018. Perdió por menos de 34.000 votos ante DeSantis.