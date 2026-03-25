Abuela cubana de 92 años irrumpe como símbolo en rally por la libertad de Cuba en Hialeah

Una nonagenaria abuela cubana se suma con energía a las consignas, entre música y banderas por una Cuba libre.

MIAMI. - Un reel publicado en la cuenta de Instagram Solo en Calle 8 captó uno de los momentos más significativos del rally por la libertad de Cuba celebrado este martes 24 de marzo en el Milander Park , en la ciudad de Hialeah : una abuela cubana de 92 años participando activamente entre consignas, música y banderas.

En las imágenes difundidas, la mujer aparece animada, sonriente y plenamente involucrada en la manifestación, coreando frases a favor de una Cuba libre y acompañando el ambiente con una energía que contrastó con su edad, pero que conectó de inmediato con quienes la rodeaban.

Hasta el momento, no ha trascendido públicamente su identidad, pero su presencia se ha convertido en uno de los elementos más compartidos y comentados del evento, precisamente por lo que representa.

Su aparición en el rally no se limita a lo anecdótico. Resume una historia colectiva marcada por el exilio, la memoria y la persistencia de una causa que atraviesa generaciones enteras de cubanos, cuyo único deseo y esperanzas es ver una Cuba libre.

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Con más de nueve décadas vividas, su participación envía un mensaje claro: el deseo de cambio en la isla no se diluye con el tiempo. Por el contrario, se mantiene vigente incluso en quienes han pasado gran parte de su vida fuera de Cuba, tras verse obligados a emigrar bajo un sistema político que, por 67 años, ha limitado libertades y empujado a millones al exilio.

La concentración reunió a miembros de la comunidad cubana en el sur de Florida, junto a activistas, artistas y figuras públicas, en una jornada centrada en exigir transformaciones políticas en Cuba y respaldar a quienes permanecen en la isla protestando por sus necesites básicas.

Entre música, intervenciones y gritos de “Libertad”, “Abajo el comunismo”, “Que se vayan” y entre otros “Cuba is next”, el evento reflejó una idea compartida: la urgencia de un cambio estructural en la Mayor de las Antillas.

De esa escena, también emergió una imagen que captó la atención y que sea en el corazón de todos: la de la abuela. Su presencia no solo recorre hoy las plataformas digitales, sino que se convirtió en una de las más comentadas de la noche. No por su edad únicamente, sino por la claridad de su gesto: estar presente, participar y no quedarse al margen de lo que atañe a su Patria y su bandera.

En una movilización cargada de mensajes políticos, su figura aportó una dimensión humana que terminó conectando con una idea simple, pero poderosa: la libertad sigue siendo una causa compartida, sin límite de edad.

Mientras su rostro se viraliza, queda pendiente entrevistarla y recoger su testimonio, una historia que, sin duda, también es la de millones de cubanos libres.