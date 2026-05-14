Adopte un Árbol en Hialeah Gardens: regalarán más de 2.000 árboles

MIAMI.– El condado de Miami-Dade dará inicio el próximo 16 de mayo al programa anual “Adopte un Árbol” con un evento en Hialeah Gardens, donde se entregarán más de 2.000 árboles gratuitos a propietarios elegibles como parte de una estrategia para ampliar la cobertura arbórea y fortalecer la resiliencia ambiental del sur de Florida.

La actividad de este viernes será organizada por el Departamento de Recursos Ambientales (DERM) en la escuela Hialeah Gardens Senior High School, ubicada en 11700 Hialeah Gardens Blvd., a partir de las 8:30 a.m. Los residentes interesados ya pueden registrarse en el portal oficial del condado.

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Según las autoridades, los propietarios de viviendas unifamiliares y dúplex en Miami-Dade podrán recibir hasta dos árboles gratuitos por año mediante este programa. Entre las especies disponibles habrá árboles nativos y frutales comestibles como mango, chirimoya y zapote negro, aunque la disponibilidad dependerá del inventario existente el día del evento.

La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, destacó el impacto ambiental y económico de la iniciativa.

“Los árboles fortalecen a nuestra comunidad de muchas maneras: reducen las temperaturas, disminuyen los costos de aire acondicionado, purifican nuestro aire, embellecen nuestros hogares, aumentan el valor de las propiedades, absorben el exceso de lluvia y ayudan a mitigar los efectos de las inundaciones”, afirmó.

La edil añadió que “cada árbol plantado hoy es un regalo para el mañana”, al invitar a los propietarios elegibles a participar en el programa.

Miami-Dade busca aumentar la cobertura arbórea

El programa “Adopt-a-Tree” fue creado hace 25 años mediante una colaboración entre grupos comunitarios, el sector agrícola y agencias gubernamentales para incrementar la cobertura arbórea urbana y promover la educación ambiental en el condado.

De acuerdo con el DERM, desde 2001 el programa ha distribuido más de 250,000 árboles gratuitos entre los residentes de Miami-Dade.

La directora del DERM y jefa de resiliencia del condado, Loren Parra, explicó que la meta del programa es ampliar la cobertura de árboles hasta alcanzar el 30% del territorio del condado.

“Al centrarnos en los propietarios de viviendas que cumplen los requisitos, nos aseguramos de que estos árboles no solo se distribuyan, sino que también se planten, se cuiden y logren prosperar”, señaló.

Por su parte, el comisionado del Distrito 12, Juan Carlos Bermúdez, afirmó que los árboles representan “una de las inversiones más sencillas y de mayor impacto” para los vecindarios.

“Brindan sombra, aumentan el valor de las propiedades y embellecen nuestras comunidades”, expresó Bermúdez al invitar a los residentes de Hialeah Gardens a participar.

Prioridad para veteranos y miembros activos del servicio militar

Las entregas de árboles de este año forman parte de la celebración “Miami-Dade 250”, una conmemoración enfocada en la historia del condado y su compromiso con un futuro más verde.

Como parte de esa iniciativa, el condado ofrecerá inscripción prioritaria a veteranos y miembros activos de las fuerzas armadas que presenten identificación válida y deseen obtener dos árboles gratuitos para sus hogares.

Organizaciones participantes en el evento

El evento contará además con la participación de varias organizaciones comunitarias y dependencias públicas, entre ellas Citizens for a Better South Florida, la Florida Native Plant Society, el Departamento de Servicios para Animales, el Departamento de Residuos Sólidos, el Departamento de Agua y Alcantarillado y la extensión UF/IFAS de Miami-Dade.

DERM informó además que el próximo evento del programa “Adopt-a-Tree” se realizará el 19 de julio en el campus Biscayne Bay de Florida International University, en North Miami.

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