miércoles 6  de  mayo 2026
SUCESO

Investigan en Fort Lauderdale violento incidente que dejó a un peatón entre la vida y la muerte

El hecho ocurrió durante la madrugada en East Sunrise Boulevard. El automóvil presuntamente involucrado fue encontrado abandonado cerca de la escena.

Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.

Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE FORT LAUDERDALE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT LAUDERDALE. - Las autoridades de Fort Lauderdale investigan un violento incidente ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles, luego de que un peatón resultara gravemente herido tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor habría escapado del lugar.

Según informó el Departamento de Policía de Fort Lauderdale (FLPD), los agentes respondieron alrededor de la 1:28 a.m. a un reporte de emergencia en la cuadra 400 de East Sunrise Boulevard.

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Al llegar, encontraron a la víctima con lesiones de extrema gravedad. Posteriormente, equipos de rescate del Departamento de Bomberos de Fort Lauderdale trasladaron al afectado al Broward Health Medical Center bajo una alerta de trauma nivel 1.

La FLPD señaló que el automóvil presuntamente relacionado con el caso fue localizado poco después cerca del área, aunque sin ninguna persona en su interior.

Testigos describieron momentos de tensión tras el impacto y aseguraron que el accidentado salió expulsado varios pies antes de caer sobre la vía.

La Unidad de Homicidios de Tránsito del FLPD quedó a cargo de las pesquisas para establecer cómo ocurrió el hecho e identificar al chofer involucrado.

Hasta ahora, la policía no ha divulgado la identidad del peatón ni confirmado arrestos relacionados con el caso.

Cualquier persona con información puede comunicarse con Broward County Crime Stoppers al 954-493-TIPS.

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