martes 28  de  julio 2026
SALUD

Chile declara alerta sanitaria por hantavirus tras intensas lluvias

Las autoridades sanitarias activaron la alerta tras registrar 46 contagios y 18 fallecidos por hantavirus este año, una cifra que elevó la letalidad al 39

Argentina ha registrado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo, mientras que las infecciones a bordo de un crucero han provocado una alarma sanitaria mundial. El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y actualmente se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros, posiblemente a causa del hantavirus.

Argentina ha registrado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo, mientras que las infecciones a bordo de un crucero han provocado una alarma sanitaria mundial. El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y actualmente se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros, posiblemente a causa del hantavirus.

AFP
Fotografía tomada a través de un microscopio de una muestra de tejido hepático que fue extraída de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

Fotografía tomada a través de un microscopio de una muestra de tejido hepático que fue extraída de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

CDC / AFP
La epidemióloga precisó que el hantavirus no corresponde a un único agente infeccioso, sino a un grupo de virus ARN pertenecientes a la familia Hantaviridae.

La epidemióloga precisó que el hantavirus no corresponde a un único agente infeccioso, sino a un grupo de virus ARN pertenecientes a la familia Hantaviridae.

IMAGEN GENERADA CON IA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE — El Ministerio de Salud de Chile declaró este martes una alerta sanitaria por hantavirus y otras enfermedades transmitidas por mosquitos y animales en las regiones comprendidas entre Atacama y Magallanes.

El decreto, publicado en el Diario Oficial, abarca 13 de las 16 regiones del país, de norte a sur, y estará vigente hasta el 31 de julio de 2027. Sin embargo, la medida no implica que exista una epidemia en curso ni que el sistema de salud se encuentre desbordado.

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Chile fue azotado en las últimas semanas por un intenso temporal en diez de estas regiones, lo que provocó el desbordamiento de ríos, inundaciones y otros daños en la infraestructura. Aunque las lluvias han disminuido en intensidad, las precipitaciones aún no cesan.

Una "multiamenaza sanitaria"

La situación ha sido calificada como una "multiamenaza sanitaria", debido a que coincide con la circulación de otros virus, como el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla y la influenza aviar, cuya alerta se extendió a todo el país.

La medida es de carácter preventivo y otorga facultades extraordinarias para enfrentar emergencias de grave riesgo sanitario, reforzar los controles y gestionar recursos de forma expedita.

Aumenta la letalidad del hantavirus

En Chile, donde el hantavirus es endémico, predomina la variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona.

El virus, que puede causar graves complicaciones cardiorrespiratorias, es transmitido por el denominado ratón de cola larga, una especie que habita principalmente en zonas rurales y semirrurales de gran parte del país, así como en los bosques húmedos del sur austral.

Las autoridades han solicitado a la población estar atenta a síntomas como fiebre, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria, y acudir de inmediato a un centro de salud en caso de presentarlos.

"Como ministerio estamos monitoreando de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado. Debido a ello determinamos declarar esta alerta", aseguró la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

Hasta la semana pasada "se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%", informó Pizarro. Asimismo, detalló que los casos se han registrado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana —donde se ubica Santiago—, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En 2025 se contabilizaron 44 casos y ocho fallecidos por hantavirus, lo que representó una tasa de letalidad del 18 %, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Vigilancia por influenza aviar

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene una alerta epidemiológica por el aumento de casos de hantavirus en todo el Cono Sur desde diciembre del año pasado.

En el caso de la influenza aviar, la alerta se mantiene porque, a diferencia de otros años, la enfermedad en Chile se ha concentrado en aves silvestres y de corral, lo que incrementa el riesgo de exposición para las personas.

FUENTE: Con información de EFE

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