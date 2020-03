StoryFest: Read for the fun on it

Este domingo 8 de marzo, de 11:00 am a 4:00 pm., se realizará nuevamente el Story Fest, organizado por la Alvin Sherman Library de la Nova Southeastern University.

Once Upon a Time es el tema principal de este año, así que tus niños disfrutarán de forma gratuita de mágicas historias contadas a través de la música, el teatro, shows y muchos cuenta cuentos, también realizarán manualidades y conocerán a los personajes más populares de los libros infantiles.

Los niños pueden ir disfrazados y recuerda antes de irte, llevarte un libro gratis!

Para mayor información visita lib.nova.edu/storyfest

3100 Ray Ferrero Jr. Boulevard, Fort Lauderdale, Fl 33314

storyfest.jpg Una actividad diferente. Captura de pantalla/https://www.aslstoryfest.com/

Sinfonía en el parque

El Miami Symphony Orchestra se apodera del Downtown Doral Park, este sábado 7 de marzo, para sorprender a los presentes con un concierto dirigido por Eduardo Marturet.

Lleva una silla o manta, tu cesta para picnic y disfruta, a las 4:00 pm., de uno espectáculos totalmente gratuito que seguramente deleitará tus sentidos.

www.themiso.org

8395 NW 53rd St, Doral, FL 33166

El maestro Eduardo Marturet dirigiendo su orquesta, la Miami Symphony Orchestra (MISO) El maestro Eduardo Marturet dirigiendo su orquesta, la Miami Symphony Orchestra (MISO) Kane Velasquez

Sea Turtle Day Festival

El Gumbo Limbo Nature Center celebra este sábado 7 de marzo, su 35 aniversario con su tradicional Sea Turtle Day Festival.

Disfruta con tu familia de un día de actividades gratuitas dedicadas a la conservación del ambiente y por supuesto de las tortugas, así como música, una obra de teatro infantil y manualidades.

También tendrán un tour por su jardín de mariposas, animal feedings, juegos para los niños y pinta caritas, así como venta de comida.

Hora: de 9:00 am. a 4:00 pm.

Estacionamiento: será en el Spanish River Park con un costo de $20

Para más información vista www.gumbolimbo.org

1801 North Ocean Boulevard, Boca Raton, Fl 33432

Picnic de libros

Disfruta este sábado 7 de marzo, 18 de abril y 16 de mayo, del divertido Picnic de libros en los jardines del Koubek Center del Miami Dade College.

Este evento gratuito y bilingüe, organizado por la Fundación Cuatro Gatos y el Koubek Center, contará con montones de manteles y cestas con libros para ser leídos por los niños y sus familias, además tendrán obras de teatro infantil, presentaciones musicales, cuenta cuentos, juegos y hasta clases de percusión.

Horario: de 2:00 a 5:00 pm.

Para más información visita picnicdelibros.bpt.me

2705 Sw 3rd St, Miami, Fl 33135

Carnaval on the Mile

El famoso Carnaval on the Mile, tomará este sábado 7 y domingo 8 de marzo las calles de Miracle Mile, en Coral Gables, con música en vivo, arte local, comida y entretenimiento para niños.

El evento reúne a 150 artistas plásticos que exhibirán sus obras y 50 vendedores artesanales, además de 2 grandes escenarios que presentarán artistas de jazz, funk y rock, será una mezcla cultural, totalmente gratis!

carnavalmiami.com/events/carnaval-on-the-mile/

Museos gratis con Bank of America

Visitar la más reciente exposición Expedition: Dinosaur del Museum of Discovery & Science, asistir al Festival Arqueológico del South Florida Science Center and Aquarium o disfrutar de un tour por el History Miami, son alguna de las actividades que puedes hacer gratis este fin de semana, gracias al programa Museums on Us del Bank of America.

Este sábado 7 y domingo 8 de marzo, podrás entregar gratis a los siguientes museos participantes, sólo con presentar tu tarjeta de crédito o débito y una identificación.

- Fort Lauderdale: Museum of Discovery & Science y NSU Art Museum Fort Lauderdale

- Miami: Coral Gables Museum, History Miami, Miami Children´s Museum, Museum of Comtemporary Art (MOCA), Pérez Art Museum Miami y The Bass Museum

-West Palm Beach: South Florida Science Center and Aquarium

St. Mark’s Carnival

Llego el Carnaval a Broward! Hasta el domingo 8 de marzo, la iglesia St. Mark invita a la comunidad a disfrutar de su feria que incluye una gran variedad de comida, juegos y atracciones para adultos y en especial para niños.

www.carnival.stmarkparish.org

5601 S. Flamingo Road, Southwest Ranches, Fl 33330

