Acto de desagravio en Miami por "masacre" de Bahía Honda

El connotado opositor cubano afirmó que “hay más de 200 casos de crímenes de este tipo documentados, que han sido cometidos por el régimen comunista de Cuba”.

El acto tuvo lugar este sábado en la sede la Brigada 2506, un museo en donde se exhiben las fotografías de los llamados “mártires” por la libertad de Cuba, cubanos que murieron en diferentes situaciones como consecuencia de acciones del régimen impuesto en 1959.

Gutiérrez-Boronat recordó hechos similares que se le atribuyen a la dictadura ocurridos en Barlovento, río Canímar, Santa Fe y La Habana, con el caso más ilustrativo, el del Remolcador 13 de Marzo. “Es una política de Estado en contra de todo aquel que quiere irse de Cuba”, aseveró.

Según el activista, “esto nos demuestra que esta lucha no es política ni económica, es una lucha espiritual; el régimen es el demonio”, tras lo que anticipó una serie de actos públicos en rechazo a las políticas represivas de la élite que gobierna la nación insular.

Entretanto, el expreso político cubano Jorge Luis García Pérez ‘Antúnez’, en un emotivo discurso, pidió a los asistentes ponerse de rodilla y decir “presente” luego de mencionar, uno a uno, los nombres de las siete víctimas de la “masacre”.

arrodillados acto desagravio.jpg Acto de desagravio por la muerte de migrantes cubanos en la isla. DANIEL CASTROPÉ

Las siete víctimas mortales identificadas hasta la fecha son la niña de dos años Elizabeth Meizoso, Aimara Meizoso León, Omar Reyes Valdés, Indira Serrano Cala, Nathali Acosta Lemus, Yerandy García Meizoso e Israel Gómez.

Los hechos se remontan a la madrugada del 29 de octubre cuando un grupo de cubanos huía del país a bordo de una embarcación que fue embestida por una patrullera de guardafronteras, “con alevosía y sin ninguna piedad”, según ‘Antúnez’.

acto de desagravio antunez.jpg Jorge Luis García Pérez 'Antúnez' habla en la Brigada 2506 sobre la "masacre" de Bahía Honda. DANIEL CASTROPÉ

Dijo además que en cautiverio tuvo “el honor de compartir presidio político con uno de los protagonistas de la masacre de río Canímar y me contó cómo les lanzaron un barco para partirlos a la mitad, por orden de Fidel Castro; su nombre era Roberto Calvairo León”.

Describió al gobierno comunista de la isla como “un régimen que no tiene piedad con nadie”. Hizo énfasis en la trágica muerte de la niña de solo dos años, “a quien cercenaron su risa para siempre”, exclamó.

Sus palabras fueron aplaudidas cuando subrayó que “con estos regímenes no puede haber negociación, no puede haber diálogo; no es revanchismo, pero tienen que pagar por tanto dolor”.

El activista llamó a sumarse a la denominada campaña “3x3” que invita a cada cubano a transmitir al menos a tres personas la necesidad de un paro nacional en Cuba, una propuesta que, según explicó, “va a unir al pueblo para crear al principio un ejército invisible, pero que después va a dar al traste con la tiranía”.

Por su parte, Sylvia Iriondo, directiva a la ARC, también expresó palabras emotivas en su intervención. “Como parte de la ARC y de M.A.R. por Cuba, tengo hijos, nietos y bisnietos, y cuando veo la carita de esa niña de dos años [pienso que] es un crimen tan espantoso que no hay palabras para describir lo sucedido”, apuntó.

Iriondo controvirtió al régimen en su postura de que se trató de un “accidente” lo ocurrido en Bahía Honda, a lo que sumó un reclamo contra el gobierno de Estados Unidos, que “inmediatamente copió esa declaración y también se refirió a la masacre como un accidente, pero no lo fue”.

“La masacre de estos cubanos no es un accidente, como tampoco es un accidente y me llenan de un dolor extraordinario los gobiernos de países reunidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se volvió una comisión para aplastar los derechos humanos”, señaló en tono enérgico.

Añadió: “Los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo se sientan en esa comisión y ayudan a que los crímenes que ellos mismos cometen queden en la impunidad”.

sylvia iriondo acto desagravio.jpg Sylvia Iriondo, activista cubana. DANIEL CASTROPÉ

La sobreviviente de la masacre de Hermanos al Rescate, un penoso hecho perpetrado por el régimen en 1994 en el que murieron cuatro personas tras el derribo de dos avionetas que cumplían labores humanitarias, aseguró que el “modus operandi” de la dictadura castrista “no tiene paralelo ni humanidad”.

Criticó que Ucrania, invadida por Rusia, se haya abstenido de votar a favor del embargo económico a Cuba en la ONU, la semana anterior, como también deploró la decisión de 185 países que apoyan el desmonte de esa medida de EEUU.

“¿Dónde está la solidaridad mundial que tantas veces nosotros como cubanos hemos extendido por todo el mundo?”, preguntó, a lo que respondió: “Esta aquí en cada uno de nosotros y depende del exilio y del pueblo cubano”.

En el acto participó el activista chileno Paul Sfeir, quien se refirió a la “masacre de Bahía Honda” como “una batalla entre el bien y el mal”, que, de acuerdo con su sentir, “no va a ganar en Chile, como tampoco va a ganar en Cuba”.

“Este es un nuevo atropello en contra de la humanidad, una nueva humillación contra el pueblo cubano, que tendrá justicia porque los crímenes de lesa humanidad no proscriben”, argumentó.

Representantes del exilio cubano denunciaron la “masacre” esta semana en Chile y asimismo realizaron protestas para reclamar justicia frente a ese hecho que mantiene conmocionado al pueblo de la isla.

En una reunión con legisladores chilenos, el coordinador de la ARC expuso el caso que el régimen de Cuba presentó inicialmente como un “accidente” y que ahora, después de la exposición internacional, “será investigado minuciosamente”, según anunció el Ministerio del Interior de Cuba.