viernes 3  de  octubre 2025
FLORIDA

Aeropuerto de Miami incorpora vuelos a Islandia

La aerolínea Icelandair comienza a prestar servicio a Reikiavik con conexiones a ciudades europeas

Icelandair, Airbus A321LR.

Icelandair / Miami International Airport
Islandia.

PIXABAY
Islandia.

PIXABAY
Islandia.

PIXABAY
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) a;ade los servicios de otra aerolínea internacional con la inclusión de la empresa aérea Icelandair y una atractiva oferta de vuelos a Reikiavik y otras ciudades europeas.

La aerolínea islandesa comienza sus operaciones entre los aeropuertos de Reykjavik y Miami el 26 de octubre, con tres vuelos semanales, en un moderno Airbus A321LR con capacidad para 187 pasajeros, incluyendo 22 en clase Saga (Business) y 165 en cabina turista.

Así, por medio de un vuelo de algo más de siete horas sin escala, los grandes glaciares de Islandia estarán conectados con las soleadas playas de Miami.

De esta manera, el Aeropuerto Internacional de Miami brinda servicio a 21 aeropuertos en Europa.

Los billetes ya están a la venta en el portal IcelandAir.com con tarifa introductoria de 549 dólares del 26 de octubre al 29 de marzo de 2026.

Además, Islandiaair ofrece conexiones a más de 30 destinos en Europa, incluyendo Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Londres y París, además de Oslo, Estocolmo y Helsinki.

“Aplaudo a Islandiaair por expandir su ruta al sur de Florida, con servicio a Miami, que pronto brindará acceso directo a la majestuosa belleza natural de Islandia. Esperamos darle a Islandiaair y a sus pasajeros de toda Europa una cálida bienvenida al condado de Miami-Dade”, señaló la alcaldesa condal, Daniella Levine Cava.

Además, la aerolínea cuenta con el programa stop-over, que permite hacer una escala de uno o varios días en Islandia, sin cargo adicional como ocurría antes, y luego proseguir el viaje al destino final.

“Es una magnífica ocasión para ver la aurora boreal de Islandia, los glaciares, incluso viajar en barco y avistar ballenas antes de continuar a Europa continental”, comentó Jorge Pérez, agente de viajes de Europe Tours.

“Estamos encantados de abrir una nueva puerta de entrada desde Europa a la soleada Florida a través de Islandia y desde Miami a Islandia y más allá”, señaló Bogi Nils Bogason, presidente y director ejecutivo de Islandiaair.

El Aeropuerto Internacional de Miami, el aeropuerto más transitado para carga internacional y el segundo más transitado para pasajeros internacionales de Estados Unidos, se apresta a anunciar un récord de más de 55 millones de pasajeros en 2024.

En estos momentos, la terminal aérea miamense recibe una inversión sin precedentes de 9.000 millones de dólares para mejorar y ampliar sus instalaciones.

Acorde con datos oficiales, este aeropuerto es el principal motor económico del condado de Miami-Dade y el estado de Florida, generando ingresos comerciales de 118.000 millones de dólares y contabilizando cerca del 60 % de todos los visitantes internacionales a Florida cada año.

