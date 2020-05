DIARIO LAS AMÉRICAS aprovechó la presencia de Carlos Hernández, alcalde de la localidad, para conversar con él sobre esta iniciativa y el proceso de reapertura de los negocios y temas importantes de la actualidad.

Estas donaciones las realizan dos compañías privadas. “A pesar de que muchos negocios han reabierto, lo que sucede aquí es una muestra de la necesidad de nuestra comunidad”, afirmó Hernández.

“Las necesidades no tienen un interruptor, que las enciendes y apagas. Hace falta tiempo para satisfacerlas, sobre todo cuando son tan enormes como las generadas por el COVÍD-19”, explicó el alcalde, conversando al lado de la linea de autos que pasaban con sus maleteros abiertos para recibir la donación.

“Muchos están desde las dos de la madrugada. Y lo peor es que estas donaciones se van a tener que continuar haciendo porque hay personas que no han cobrado desde hace tres meses. No han recibido ninguna ayuda, ni siquiera los beneficios del desempleo. Y, con cada día que pasa, sus necesidades se multiplican por diez”, puntualizó.

Reapertura

El tema del momento es la reapertura, algo que no se debía pasar por alto. A la pregunta de por qué ese desfase entre el Condado Miami-Dade y varias municipalidades, Hernández respondió: “Yo no he tenido contacto con el Condado en ningún momento. No me han llamado para hablar. El problema más grande que veo es que el gobernador [Ron DeSantis] dio el visto bueno para la reapertura el pasado jueves y el alcalde [condal, Carlos Giménez,] publicó su orden el viernes. ¿Cómo se hace si se recibe una ley un viernes por la tarde, que hay que estudiar y analizar con los expertos locales, para estar listo el lunes por la mañana?. Eso es imposible e irresponsable”.

Y añadió: “Por eso, las cuatro ciudades más grandes (Miami, Hialeah, Miami Beach y Miami Gardens) decidieron tomar más tiempo, a fin de estudiar las nuevas regulaciones y darle la oportunidad a los negocios de implementar los cambios necesarios”.

Sobre postergar la apertura de los restaurantes hasta el próximo 27 de mayo, sostuvo: “Las regulaciones para estos negocios son más exigentes y complejas de cumplir. Hay restaurantes que van a demorar una semana o más en estar listos para acatar las nuevas exigencias”.

Ayudas

El edil abordó también el tema de las ayudas financieras a los negocios. Dijo que Hialeah tomó tres millones de dólares para apoyar al pequeño negocio y a los residentes de bajos ingresos en el pago de sus alquileres.

“Los cheques de ayuda, con $1.000 para el alquiler de los residentes y hasta $5.000 a los pequeños negocios, se comenzaron a pagar este miércoles 20 de mayo”, aseguró.

Las finanzas de la ciudad

Por otra parte, Hernández reconoció que la posición financiera de la ciudad es bastante difícil: “La situación de todas las ciudades y del propio estado es compleja. Gran parte de los fondos que llegan a Hialeah proceden del estado”.

Hernández estimó que el déficit del estado de Florida es de alrededor de 4.000 millones de dólares. Y el déficit nuestro [Hialeah] es de 10 millones de dólares en el presupuesto de este año”.

Sobre la repercusión en la ciudad de un déficit tan grande, explicó que, “gracias a que en los últimos cinco años Hialeah ha hecho grandes esfuerzos, contamos con una reserva que utilizaremos hasta que podamos aguantar”.

Pero fue claro al señalar que “al final siempre hay que balancear el presupuesto”. “Nosotros no somos como el Gobierno federal, que puede pedir dinero prestado. Nosotros tenemos que vivir con nuestro dinero.Y solo existen dos formas para recuperarnos, sacar de la reserva o recortar el personal”.

Según el edil, “hay otras ciudades, como Miramar (en Broward), que se han declarado insolventes para pagar a sus empleados [default] y otras que han prescindido del personal que trabaja a tiempo parcial. Por ahora, en Hialeah, la única decisión que hemos tomado al respecto es que no vamos a necesitar al personal que atiende los programas de verano”.

Coronavirus en la ciudad

“Mientras más exámenes hagamos, más van a subir los números. Pero lo importante es saber cuántas personas hay en los hospitales, cuántos días se quedan ingresadas, cuál es la capacidad de camas que disponemos. Esos son los números que tenemos que controlar”, señaló.

“Lo mejor es que ahora conocemos al virus y sabemos cómo protegernos, y en los hospitales han creado nuevos protocolos que son más efectivos con los pacientes”, puntualizó.

Hernández quiso dejar un mensaje optimista: “La solución está en nuestras manos. Depende de nosotros y tenemos que tomar la responsabilidad. No es tan difícil, hay que llevar una máscara, respetar la distancia social y lavarnos las manos. Si cumplimos con esto, podremos avanzar más rápido hasta la siguiente fase”.

