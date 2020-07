Alcalde de Hialeah: "cerrar los restaurantes es lanzarlos a la quiebra"

Según el alcalde del condado, “esas clausuras tienen como objetivo asegurar que nuestros hospitales continúen teniendo el personal necesario para salvar vidas y evitar la saturación de los mismos”.

Sin embargo, Hernández considera que “Giménez no ha actuado a la altura del momento, no ha dado muestra de liderazgo, no se ha reunido con ninguno de los lideres electos de las ciudades. Todos nos hemos enterado por la prensa”.

Lo peor es que “la comunidad puede ver que el estado toma una dirección, el condado otra y las ciudades se ven forzadas a tomar su propio camino, cuando todos deberíamos dar el mismo mensaje. Eso trae una gran confusión”, sostuvo.

“¿Por qué se hace responsable a este sector económico del rebrote de los contagios?, se preguntó el alcalde de Hialeah. Y añadió, “a los dueños de restaurantes se les ha pedido hacer una serie de reformas que han costado miles de dólares, después de estar varios meses cerrados, y ahora no se les puede volver a cerrar sin más”, aseveró Hernández.

“Cerrarlos ahora es lanzarlos a la muerte. Un 80% no podrá reabrir de nuevo”, vaticinó el edil.

Según Hernández, no se ha hecho ningún seguimiento científico que demuestre que esta medida sea la adecuada para disminuir el nivel de contagio.

“Giménez escogió cerrar los restaurantes junto a los gimnasios y 24 horas después saca a los gimnasios de la prohibición. ¿Cuál es el criterio que siguió para realizar este cambio tan repentino?”, inquirió el alcalde de Hialeah, sin dar crédito.

Por ello, Hernández pidió a los dueños de negocios pequeños y restaurantes que llamen a la oficina del alcalde Carlos Giménez y a los comisionados del Condado para expresar su opinión sobre esta decisión.

“Hasta ahora no he visto al gobierno condal trabajar con el resto de las Ciudades para buscar soluciones mutuas. En muchos casos, el Condado se ha apurado cuando las Ciudades han querido tomarse un poco más de tiempo. Así sucedió con las fases de la reapertura. Y en otros momentos, el Condado se ha demorado", a criterio del alcalde Hernández.

“Hace unas semanas, las Ciudades ordenaron el uso de máscaras de forma obligatoria. Sin embargo, el alcalde del condado dijo que no era necesario. Un día dice que las máscaras no son necesarias y otro día quiere cerrar los restaurantes de esta comunidad”.

“Antes de tomar unas medidas tan drásticas, deberíamos analizar cuál es la verdadera causa de estos rebrotes”, sugirió.

¿Y las protestas?

Al respecto, dijo que “deberíamos hablar de las protestas. Salieron miles y miles de personas a la calle, sabiendo las consecuencias. Tendríamos que hablar sobre la reapertura de las playas, donde mucha gente ha estado sin protección y sin mantener el distanciamiento. Deberíamos hablar sobre las fiestas en los barcos o las fiestas en casas privadas”.

Además, sostuvo que “solo hace una semana comenzamos a hacer cumplir la ley con multas y cierre de los negocios que violaban las exigencias de las autoridades sanitarias. Y de repente, los cerramos a todos”, apuntó.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce