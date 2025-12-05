¿Qué es legal en línea ahora? Florida vs. México vs. el resto de Latinoamérica

Dentro del contexto de las apuestas y juegos de azar online hay un cambio constante generado por la legalidad, la cual causa incertidumbre en los usuarios. Existe una gran diferencia entre lo que sucede en Florida, con sus leyes vigentes, y lo que sucede en México y el resto de Latinoamérica.

En esta guía se plantea un mapa claro y directo, pensado para el lector, que muestra la situación del juego. Se trata de conocer exactamente dónde, cómo y con quién es posible jugar de forma legal en casinos online y apuestas deportivas, abordando zonas específicas para aportar mayor comprensión.

Florida, un centro de Hard Rock Bet

El estado del sol tiene una historia turbulenta en materia legal para las apuestas online, aunque actualmente es más clara, pero restrictiva. En Florida, ya es posible realizar apuestas deportivas online de forma legal, aunque todas las opciones se encuentran monopolizadas.

Apuestas deportivas en una sola plataforma

El secreto para hacer apuestas deportivas en Florida está en la Tribu Seminole, quien se ha hecho con los derechos de varios casinos, hoteles y restaurantes. Actualmente, es dueña de Hard Rock Bet, la única plataforma de casinos con licencia para brindar entretenimiento por medio de apuestas deportivas en el estado. La razón es que Florida y la Tribu Seminole han llegado a un acuerdo, por lo que todo aquel que quiera hacer apuestas de forma legal tendrá que recurrir a esta única opción.

Los requisitos son tener más de 21 años y estar en Florida, algo que se puede detectar por medio de las funciones de geolocalización de los dispositivos utilizados.

Sin embargo, hay más sitios de apuestas offshore que tienen licencia para operar fuera de la jurisdicción de Florida y a las que los residentes pueden acceder. Acudir a este tipo de sitios será bajo el propio riesgo de cada jugador, ya que no tendrán la protección del estado de Florida.

México, un mercado regulado que se expande rápidamente

México se ha posicionado como un líder en materia de regulación en Latinoamérica. Su marco legal está bien definido, a pesar de que su legislación principal, es decir, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, no ha sido actualizada y deja un área gris sobre los casinos online. La Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos son quienes emiten las licencias.

Casinos y sitios de apuestas deportivas legales

Al contrario del estado de Florida, en el que solamente un operador es quien domina, el mercado de México tiene operadores nacionales e internacionales que pueden ofrecer sus servicios de forma legal.

Según la Secretaría de la Gobernación, todo casino o casa de apuestas en México tiene que tener un permiso para operar de forma legal.

Los cambios regulatorios en México en 2023, a pesar de no ser masivos, siguen enfocándose en dos cosas clave: prevenir operaciones ilícitas mediante la supervisión de la Secretaría de Hacienda y tomar medidas para proteger a los jugadores, tales como el Juego Responsable, la autoexclusión y los límites de depósito.

Esto ha permitido que ciertas plataformas que cumplen con las normas locales se consoliden.

La mejor forma de saber si un casino tiene licencia y es confiable para la comunidad mexicana es consultar reseñas en línea como estas. Un operador mexicano debe trabajar con la moneda local (peso mexicano), ofrecer alternativas de pago como SPEY, OXXO Pay, etc., y asegurar que la información personal y el capital estén resguardados por la ley mexicana.

El mosaico regulatorio en el resto de Latinoamérica

Mientras que en Florida hay un monopolio y en México existen licencias que son emitidas por una institución Federal, en Latinoamérica hay una variedad de normas, pues en cada país las leyes cambian.

Países con una regulación fija

Hay países que han optado por regular las actividades de los juegos de azar y apuestas deportivas fijando entidades específicas:

Colombia. Es un impulsor en la región, ya que el juego de azar está regulado desde 2016 por Coljuegos. Su modelo ha tenido éxito y solamente aquellos que poseen la licencia respectiva se consideran como legales para los colombianos.

Es un impulsor en la región, ya que el juego de azar está regulado desde 2016 por Coljuegos. Su modelo ha tenido éxito y solamente aquellos que poseen la licencia respectiva se consideran como legales para los colombianos. Argentina. Este país establece una regulación de los juegos de azar por provincias, por ejemplo, en Buenos Aires, la Ley Provincial 15079 y su reglamento es quien supervisa dicha actividad.

Este país establece una regulación de los juegos de azar por provincias, por ejemplo, en Buenos Aires, la Ley Provincial 15079 y su reglamento es quien supervisa dicha actividad. Brasil. Tiene años trabajando en un sistema regulatorio profesional para integrar el entretenimiento y el juego online. Todo inició en 2018 gracias a la Ley 13756, la cual es la base para el reconocimiento de las apuestas deportivas. Además, esto tomó un nuevo impulso por medio de la Ley 14790 de 2023.

En general, la legalidad de los juegos de azar y las apuestas deportivas es un reflejo de la autonomía jurisdiccional. En Florida existe un monopolio liderado por un solo operador, el Hard Rock Bet. Por su parte, en México, la Secretaría de la Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos son quienes emiten licencias federales. Asimismo, en Latinoamérica, países como Colombia y Perú marchan a su propio ritmo con leyes que buscan mejorar esas zonas grises con respecto a las licencias internacionales.