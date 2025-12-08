Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida.

MIAMI.– El precio promedio de la gasolina en Florida descendió a 2.92 dólares por galón tras dos semanas de bajas consecutivas, según un informe publicado este domingo por AAA – The Auto Club Group. La caída se registró en las últimas dos semanas de diciembre y refleja variaciones usuales en el mercado estatal. El reporte forma parte del monitoreo semanal que realiza la entidad en todo el estado.

De acuerdo con el informe de AAA, el precio promedio del galón en Florida cayó de 3.12 a 2.92 dólares el galón en las últimas dos semanas, un descenso acumulado de 19 centavos.

AL ALZA Precio de la gasolina en Florida aumenta 20 centavos previo a Acción de Gracias

LA MÁS BARATA DEL AÑO El precio de la gasolina en Florida cae a su nivel más bajo de 2025

El precio de este domingo fue 10 centavos menos que hace una semana, 3 centavos más que el mes pasado y 13 centavos menos que en el mismo periodo del año pasado, dijo el reporte especializado.

A nivel nacional, el promedio se ubicó en 2.95 dólares el galón, por debajo de los 3.00 dólares de la semana anterior y ligeramente inferior a los 3.02 registrados hace un año.

Advertencia de AAA: repunte inminente

Pese a la caída, AAA advierte que los precios podrían subir en los próximos días debido al comportamiento cíclico del mercado. “Los conductores deben esperar que los precios de la gasolina se recuperen esta semana”,afirmó Mark Jenkins, portavoz de AAA.

“Cuando los precios caen durante dos semanas, normalmente vuelven a subir entre 10 y 20 centavos. Es parte del patrón de ajuste que siguen los minoristas para mantenerse competitivos.”

Jenkins recordó que este año las tarifas han oscilado entre 2.84 y 3.23 dólares por galón, siguiendo la dinámica habitual del mercado.

El crudo presiona al alza

Los precios del petróleo comenzaron a subir, lo que podría influir en el próximo ajuste. El barril de crudo estadounidense subió 4% en dos semanas. El viernes cerró en 60.08 dólares, es decir, 1.53 más que la semana previa. En los últimos diez semanas, el precio promedio se ha mantenido apenas por debajo de 60 dólares, señala el informe.

Mercados más caros y más baratos en Florida

Más costosos:

West Palm Beach–Boca Raton: $3.10

Daytona Beach: $3.01

Naples: $3.01

Más económicos:

Panama City: $2.68

Crestview–Fort Walton Beach: $2.70

Pensacola: $2.74

Consejos de AAA para ahorrar combustible

AAA recomienda a los conductores adoptar las siguientes prácticas que les permitan reducir gastos en gasolina:

Combinar diligencias para limitar el tiempo de manejo.

Conducir de forma moderada, evitando aceleraciones agresivas.

Retirar peso innecesario del vehículo.

Comparar precios mediante la aplicación móvil de AAA.

Pagar en efectivo en estaciones que cobran más por el uso de tarjeta.

Mientras los precios en Florida muestran un alivio temporal, AAA insiste en que los consumidores deben prepararse para un incremento en los próximos días, impulsado por el repunte del crudo y el comportamiento habitual del mercado minorista.

[email protected]