lunes 8  de  diciembre 2025
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Promedio de gasolina estatal cayó 19 centavos en dos semanas, aunque AAA anticipa un rebote de entre 10 y 20 centavos debido al patrón cíclico de los precios y al reciente aumento del crudo

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida.&nbsp;

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El precio promedio de la gasolina en Florida descendió a 2.92 dólares por galón tras dos semanas de bajas consecutivas, según un informe publicado este domingo por AAA – The Auto Club Group. La caída se registró en las últimas dos semanas de diciembre y refleja variaciones usuales en el mercado estatal. El reporte forma parte del monitoreo semanal que realiza la entidad en todo el estado.

De acuerdo con el informe de AAA, el precio promedio del galón en Florida cayó de 3.12 a 2.92 dólares el galón en las últimas dos semanas, un descenso acumulado de 19 centavos.

Lee además
El precio de la gasolina en Florida fluctúa acorde al valor de la demanda y la oferta, entre otras cuestiones.
LA MÁS BARATA DEL AÑO

El precio de la gasolina en Florida cae a su nivel más bajo de 2025
Sube el precio de la gasolina en Florida
AL ALZA

Precio de la gasolina en Florida aumenta 20 centavos previo a Acción de Gracias

El precio de este domingo fue 10 centavos menos que hace una semana, 3 centavos más que el mes pasado y 13 centavos menos que en el mismo periodo del año pasado, dijo el reporte especializado.

A nivel nacional, el promedio se ubicó en 2.95 dólares el galón, por debajo de los 3.00 dólares de la semana anterior y ligeramente inferior a los 3.02 registrados hace un año.

Advertencia de AAA: repunte inminente

Pese a la caída, AAA advierte que los precios podrían subir en los próximos días debido al comportamiento cíclico del mercado. “Los conductores deben esperar que los precios de la gasolina se recuperen esta semana”,afirmó Mark Jenkins, portavoz de AAA.

“Cuando los precios caen durante dos semanas, normalmente vuelven a subir entre 10 y 20 centavos. Es parte del patrón de ajuste que siguen los minoristas para mantenerse competitivos.”

Jenkins recordó que este año las tarifas han oscilado entre 2.84 y 3.23 dólares por galón, siguiendo la dinámica habitual del mercado.

El crudo presiona al alza

Los precios del petróleo comenzaron a subir, lo que podría influir en el próximo ajuste. El barril de crudo estadounidense subió 4% en dos semanas. El viernes cerró en 60.08 dólares, es decir, 1.53 más que la semana previa. En los últimos diez semanas, el precio promedio se ha mantenido apenas por debajo de 60 dólares, señala el informe.

Mercados más caros y más baratos en Florida

Más costosos:

  • West Palm Beach–Boca Raton: $3.10
  • Daytona Beach: $3.01
  • Naples: $3.01

Más económicos:

  • Panama City: $2.68
  • Crestview–Fort Walton Beach: $2.70
  • Pensacola: $2.74

Consejos de AAA para ahorrar combustible

AAA recomienda a los conductores adoptar las siguientes prácticas que les permitan reducir gastos en gasolina:

  • Combinar diligencias para limitar el tiempo de manejo.
  • Conducir de forma moderada, evitando aceleraciones agresivas.
  • Retirar peso innecesario del vehículo.
  • Comparar precios mediante la aplicación móvil de AAA.
  • Pagar en efectivo en estaciones que cobran más por el uso de tarjeta.

Mientras los precios en Florida muestran un alivio temporal, AAA insiste en que los consumidores deben prepararse para un incremento en los próximos días, impulsado por el repunte del crudo y el comportamiento habitual del mercado minorista.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Precios de petróleo suben ligeramente debido a tensiones geopolíticas

DeSantis propone Declaración de Derecho del ciudadano frente a IA y limitar expansión de centros de datos en Florida

Higgins y González pisan el acelerador a solo horas de la elección de alcalde en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
Política exterior

Europa responde con cautela y preocupación al giro de Trump con nueva Estrategia de Seguridad Nacional

Un agente del FBI investiga en el área del crimen. Imagen referencial.
INVESTIGACIÓN

Crimen atroz en Florida: acusan a adolescentes de asesinar y quemar el cuerpo de una menor en el bosque

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Premio Editorial El Ataje 2025.
LETRAS

Premio Editorial El Ateje 2025 anuncia a sus galardonados

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
TECNOLOGíA

Trump firmará orden que limite regulación de IA al gobierno federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS REGULACIÓN

DeSantis propone Declaración de Derecho del ciudadano frente a IA y limitar expansión de centros de datos en Florida

Eileen Higgins y Emilio González.
VOTACIÓN 2025

Higgins y González pisan el acelerador a solo horas de la elección de alcalde en Miami

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Daniel Benítez, periodista de Univisión 23 durante la presentación al aire del reportaje con el que gano el premio Emmy.
RECONOCIMIENTO

Periodista Daniel Benítez gana un Emmy por reportaje sobre los balseros cubanos