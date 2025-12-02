Dos personas hospitalizadas tras incendio en casa de Miami-Dade

MIAMI . - El Departamento de Bomberos de Miami Dade (MDFR) informó este lunes que dos personas resultaron lesionadas y fueron hospitalizadas después de que se produjera un incendio en una vivienda del suroeste del condado.

El incendio ocurrió en una casa unifamiliar ubicada en las inmediaciones de avenida 145. El personal de rescate y salvamento acudió al lugar y reportaron humo saliendo del desván de la vivienda, según refiere el reporte policial.

Las unidades lograron controlar el fuego, aunque permanecieron en la escena hasta asegurarse de que estuviera completamente apagado. De acuerdo con las autoridades, un adulto fue trasladado en avión a un centro de trauma, mientras que otra persona fue llevada en ambulancia a un hospital local.

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre la gravedad de sus lesiones, ni los daños a la estructura.