Cinco turistas argentinos arrestados por robo en Dolphin Mall de Miami

SWEETWATER. — Cinco turistas argentinos fueron arrestados el domingo en Dolphin Mall, acusados de robar mercancía de varias tiendas del centro comercial. Los sospechosos enfrentan cargos que incluyen hurto en tiendas y participación en un esquema organizado para defraudar.

Según informes de la Policía de Sweetwater, los oficiales, quienes trabajaban un turno fuera de servicio, respondieron a múltiples reportes de robos y revisaron imágenes de vigilancia que mostraban a los sospechosos entrando a diferentes tiendas. En Burlington, habrían seleccionado equipaje y salido sin pagar; luego se dirigieron a las tiendas de la marca Columbia y The North Face, donde ocultaron mercancía en su equipaje, y finalmente dos de ellos fueron a Tommy Hilfiger.

De acuerdo con el reporte policial dos de los acusados fueron localizados en una parada de autobús cercana con aproximadamente $950 en mercancía robada, mientras que los otros tres tenían más de $1,100 en artículos.

Los arrestados fueron identificados como Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua. La policía indicó que los turistas tenían previsto regresar a Argentina el próximo miércoles.

“Son adultos maduros, entre 41 y 49 años, que pensaron que podían venir y llevarse cosas sin pagar, pero no contaron con la ‘Operación Fiestas Seguras’”, afirmó el portavoz de la Policía de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, en un comunicado oficial. Agregó además: “Nuestro mensaje es claro: no se puede cometer delitos en Dolphin Mall; tenemos cero tolerancia a la criminalidad.”

La Operación Fiestas Seguras, es un plan especial de la Policía de Sweetwater diseñado para reforzar la seguridad durante la temporada de compras en Dolphin Mall. La operación incluye presencia policial visible y encubierta, patrullas, drones, cámaras adicionales y un centro de comando móvil, con el objetivo de proteger a los compradores y disuadir delitos como robos, hurtos o fraudes. Bajo este esquema de vigilancia intensiva y tolerancia cero, cualquier intento de delinquir es rápidamente detectado y sancionado, dejando claro que el centro comercial y sus alrededores son monitoreados constantemente durante las festividades