martes 14  de  julio 2026
TRAGEDIA

Venezuela eleva a más de 4.700 los muertos por el doble terremoto

El balance oficial mantiene cerca de 17.000 los heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros en las zonas más afectadas

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela

AFP
Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región.&nbsp;

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 

FEDERICO PARRA / EFE
Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.

Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.

AFP
Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.

AFP
Una persona camina entre edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. El número de muertos por los devastadores terremotos gemelos en Venezuela ha aumentado a 2.645, con más de 12.600 heridos, según nuevas cifras oficiales publicadas el 3 de julio

Una persona camina entre edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026.

El número de muertos por los devastadores terremotos gemelos en Venezuela ha aumentado a 2.645, con más de 12.600 heridos, según nuevas cifras oficiales publicadas el 3 de julio

AFP
El cable submarino pasa por las costas de La Guaira, Venezuela, que muestra embarcaciones en el mar frente a los escombros de edificios destruidos por los terremotos

El cable submarino pasa por las costas de La Guaira, Venezuela, que muestra embarcaciones en el mar frente a los escombros de edificios destruidos por los terremotos

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — El balance por el doble terremoto que golpeó el norte de Venezuela hace casi tres semanas ascendió a 4.700 fallecidos, mientras que el número de heridos se mantiene cercano a los 17.000, según el reporte oficial más reciente difundido el martes.

Los dos movimientos telúricos consecutivos, de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el 24 de junio, sacudieron el norte del país, especialmente el estado costero de La Guaira, vecino de Caracas.

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Al menos 4.734 personas murieron y 16.740 resultaron heridas, de acuerdo con el balance publicado en Telegram por el presidente de la Asamblea Nacional chavista controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, quien aseguró que la mayoría de los lesionados ya recibió el alta médica.

Las autoridades no han informado sobre el número de desaparecidos. Sin embargo, la ONU estima que esa cifra podría alcanzar las 50.000 personas, en lo que ya se considera uno de los terremotos más devastadores registrados en América Latina.

"Colapso"

El desastre dañó más de 800 edificios, de los cuales 190 colapsaron, según el reporte oficial.

En La Guaira, considerada la zona más afectada por los terremotos, miles de damnificados permanecen en estadios, canchas deportivas, plazas e incluso en aceras, donde reciben atención médica y asistencia alimentaria por parte de voluntarios.

De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de 21.000 personas continúan alojadas en campamentos provisionales.

Mientras tanto, decenas de familias siguen buscando los restos de sus seres queridos entre los escombros, en momentos en que maquinaria pesada continúa con las labores de remoción en las zonas afectadas.

FUENTE: Con información de AFP

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