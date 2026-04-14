martes 14  de  abril 2026
PEQUEÑO ALIVIO

Gasolina en Florida baja ocho centavos a pesar de crisis del Medio Oriente

Las señales que indican que EEUU e Irán volverán a la mesa de negociaciones podrían estar impactando en los precios de la gasolina

Pizarra de precios actuales en una gasolinera en la ciudad de Miami.

Pizarra de precios actuales en una gasolinera en la ciudad de Miami.

LMORALES/ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI. - El precio de la gasolina de Florida retrocedió este martes hasta un promedio de 4.10 dólares el galón, después de que los conductores tuvieran que pagar la semana anterior 4.18 dólares, una caída, según los especialistas, asociada a las señales que indican que EEUU e Irán podrían reanudar las conversaciones antes que expire el alto el fuego de dos semanas.

AAA- The Auto Club Group indica que este martes 14 de marzo que el precio promedio de gasolina en Florida es de 4.10 dólares el galón, ocho centavos más barata que la semana anterior, pero 38 centavos más cara que el mes pasado y supera en un dólar el precio que promediaba el galón de combustible hace un año.

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Precios en las áreas de Florida

En el área metropolitana de Miami, la gasolina regular se vende a 4.07 dólares el galón, la de grado medio promedia los 4.49 dólares, mientras que la premium se comercializa a 4.74 dólares.

Las regiones con los precios más elevados del estado están en West Palm Beach- Boca Raton ($4.25), Naples ($4.17) y Gainesville ($4.15). Estas áreas principalmente en el este y el suroeste del estado concentran los precios más elevados debido a factores de demanda y distribución.

Por su parte, los precios más bajos se encuentran en Panama City ($3.83), Pensacola ($3.84), Crestview-Fort Walton Beach ($3.86).

El crudo y la crisis

El comportamiento de los precios del combustible está vinculado al precio de los futuros del crudo WTI, de referencia en EEUU, que esta semana cayó por debajo de los 97 dólares el barril, en medio de las señales que indican que EEUU e Irán podrían reanudar las conversaciones, tras la decisión de Washington de imponer un bloqueo al estrecho de Ormuz, para impedir los envíos de petróleo iraní.

El precio nacional

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina ha tenido un comportamiento similar al estatal, este martes llegó a los 4.11 dólares el galón, cuatro centavos por debajo de la semana anterior, sin embargo, 44 centavos más cara el mes anterior.

Consejos para ahorrar gasolina según AAA

En este contexto, AAA recomienda para ahorrar gasolina combinar diligencias para reducir viajes innecesarios y conducir de forma moderada, evitando aceleraciones bruscas. Reducir el peso del vehículo mejora el rendimiento, y comparar precios mediante aplicaciones móviles puede ayudar a encontrar opciones más económicas. Además, pagar en efectivo en algunas estaciones permite evitar recargos asociados al uso de tarjetas.

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