martes 22  de  septiembre 2026
ELECCIONES 2026

Amplio respaldo impulsa referendo para maestros y seguridad escolar en Miami-Dade

Funcionarios republicanos y demócratas, dirigentes educativos y representantes sindicales coinciden en mantener el impuesto destinado a salarios docentes y seguridad

Imagen fotorrealista de una escuela con poca afluencia de estudiantes en el sur de la Florida

Imagen fotorrealista de una escuela con poca afluencia de estudiantes en el sur de la Florida

IA D.C
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El referendo que busca renovar un impuesto para mejorar los salarios de los maestros y financiar la seguridad escolar en Miami-Dade llegará a las elecciones del 3 de noviembre con un amplio respaldo político, sindical y educativo, en contraste con las divisiones que rodearon la propuesta hace cuatro años.

Los nueve integrantes de la Junta Escolar aprobaron por unanimidad colocar la consulta en la boleta. A la campaña favorable se han sumado funcionarios republicanos y demócratas, representantes de asociaciones de padres, dirigentes sindicales y autoridades del sistema educativo.

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Entre los promotores figuran el comisionado de Miami-Dade René García, el miembro de la Junta Escolar Danny Espino, la presidenta de la Asociación de Padres y Maestros de Florida, Jude Bruno, y el presidente de United Teachers of Dade, Antonio White.

“Como republicano, soy una persona a la que realmente no le gustan los impuestos”, reconoció García. Sin embargo, sostuvo que este gravamen “ha funcionado” y que sus recursos han contribuido a mejorar la remuneración de los educadores y proteger a los estudiantes.

Por su parte, White calificó la medida como una fuente esencial de financiamiento. “El referendo no es un lujo ni algo adicional. Es el corazón que mantiene funcionando este distrito”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Cambio frente a 2022

El respaldo actual representa un giro respecto a la campaña de 2022, cuando el Partido Republicano de Miami-Dade pidió votar contra el referendo y algunos candidatos a la Junta Escolar cuestionaron el aumento del impuesto.

Entre quienes se opusieron entonces figuraban Roberto Alonso y Monica Colucci, quienes posteriormente resultaron elegidos para la Junta. Ambos respaldaron este año la decisión unánime de someter la renovación a los votantes.

La consulta preguntará si Miami-Dade debe mantener durante otros cuatro años el gravamen de un dólar por cada $1.000 de valor imponible de una propiedad. No se propone crear un impuesto ni elevar su tasa, sino extender el que vence el 30 de junio de 2027.

Si recibe una mayoría de votos, la renovación estará vigente desde el 1 de julio de 2027 hasta el 30 de junio de 2031.

Cuánto pagarían los propietarios

El impuesto representa aproximadamente $100 anuales por cada $100.000 de valor gravable. Esta cifra se calcula sobre el valor imponible después de las exenciones correspondientes, no necesariamente sobre el precio de mercado de la vivienda.

La Junta Escolar calcula que el propietario considerado típico pagaría menos de $316 al año, equivalente a unos 86 centavos diarios. La recaudación podría alcanzar aproximadamente $585 millones anuales.

En el programa vigente, 88% de los ingresos se destina a complementar los salarios de maestros y otros empleados docentes, mientras 12% financia la seguridad en los planteles. Los recursos también se comparten con escuelas chárter públicas según su proporción de estudiantes.

Un comité ciudadano supervisa la utilización del dinero y presenta informes anuales sobre su distribución.

Presión sobre el distrito

La campaña ocurre cuando las Escuelas Públicas de Miami-Dade afrontan una reducción superior a 3% en su presupuesto operativo y estudian posibles cierres o consolidaciones de planteles debido a la disminución de la matrícula.

Las autoridades escolares advierten que, sin la renovación, perderían una fuente utilizada para pagar suplementos salariales que cuentan para la jubilación y mantener agentes policiales o personal de seguridad durante la jornada escolar.

El Distrito Escolar realizará reuniones comunitarias hasta el 15 de octubre para explicar la propuesta. La decisión final quedará en manos de los votantes el 3 de noviembre.

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