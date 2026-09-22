martes 22  de  septiembre 2026
PROMOCIÓN DEL VOTO

Sur de Florida se moviliza para combatir abstención en elecciones de noviembre

Los supervisores electorales de Miami-Dade, Broward y Palm Beach lanzarán una iniciativa conjunta cuando faltan menos de dos semanas para el cierre del registro de votantes

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CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Las autoridades electorales de los tres condados más poblados del sur de Florida unirán esfuerzos para promover el registro y la participación ciudadana de cara a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, en las que se decidirán importantes cargos federales, estatales y locales.

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García; su homólogo de Broward, Joe Scott, y la responsable electoral de Palm Beach, Wendy Sartory Link, presentarán la iniciativa este miércoles 23, a las 10:30 a. m., durante una conferencia de prensa en Fort Lauderdale.

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El encuentro se realizará en la sede del Supervisor de Elecciones de Broward, ubicada en 4650 NW 21st Avenue. Según los organizadores, será la primera conferencia conjunta de las tres oficinas electorales con el propósito específico de estimular la participación regional.

Miami-Dade, Broward y Palm Beach concentran, en conjunto, aproximadamente uno de cada cuatro votantes registrados de Florida. Esa proporción convierte al sur del estado en una región potencialmente decisiva para las contiendas que aparecerán en la boleta.

La elección determinará, entre otros cargos, quién sucederá al gobernador Ron DeSantis, quien no puede buscar un tercer mandato consecutivo. También estarán en juego puestos estatales, escaños legislativos y contiendas locales.

Menor participación sin elección presidencial

El esfuerzo responde, en parte, a la disminución que suele experimentar la participación durante las elecciones sin candidatos presidenciales. Los responsables de los comicios consideran que muchas de las decisiones tomadas por gobiernos estatales, condados, ciudades y juntas escolares afectan de manera directa la vida cotidiana, aunque esas contiendas suelen recibir menor atención.

La supervisora electoral de Miami-Dade, Alina García, sostuvo que los tres condados comparten la responsabilidad de garantizar elecciones “seguras, precisas, transparentes y accesibles”.

La titular electoral también consideró que el peso electoral de la región representa una oportunidad para elevar la participación en todo el estado.

Por su parte, Scott, de Broward, señaló que “las elecciones presidenciales suelen atraer la mayor atención, pero las decisiones de nuestros dirigentes estatales y locales son frecuentemente las que más repercuten en nuestra vida diaria”.

Plazo para registrarse

El último día para inscribirse y participar en las elecciones generales es el lunes 5 de octubre. Quienes ya estén registrados también pueden consultar y actualizar su dirección, firma, afiliación y otros datos ante la oficina electoral correspondiente.

Los votantes podrán participar por correo, durante el período de votación anticipada o de manera presencial en su centro asignado el 3 de noviembre.

La iniciativa conjunta buscará explicar esas alternativas y recordar que registrarse no basta: las autoridades recomiendan revisar con anticipación la boleta, verificar el lugar de votación y escoger el método más conveniente para sufragar.

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