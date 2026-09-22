Puerto de Miami supera los 10 millones de pasajeros y rompe récord histórico

MIAMI.- Puerto de Miami recibió el 14 de septiembre a su pasajero de crucero número 10 millones del año fiscal 2026, un récord histórico que consolida al puerto como motor económico de Miami-Dade y principal puerta de entrada para la industria de cruceros mundial.

La cifra fue alcanzada dos semanas antes del cierre del año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2025 y concluye el 30 de septiembre de 2026. El resultado representa el volumen anual de pasajeros más alto registrado en la historia de PortMiami.

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El puerto superó ampliamente su anterior récord de 8.564.225 pasajeros, establecido durante el año fiscal previo. La diferencia representa un crecimiento de al menos 1,4 millones de viajeros, equivalente a cerca de 17%, aun sin contabilizar las operaciones correspondientes a las últimas dos semanas del período.

PortMiami consolida su liderazgo mundial en cruceros

Las autoridades atribuyeron el aumento a la demanda internacional de viajes con salida desde Miami, la ampliación de la oferta de las compañías de cruceros y las inversiones realizadas en terminales modernas.

“Superar el umbral de los 10 millones de pasajeros es testimonio de la dedicación inquebrantable de PortMiami al servicio, la sostenibilidad y la vitalidad económica”, afirmó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

La alcaldesa sostuvo que el resultado reafirma la función del puerto como una puerta de conexión global y como impulsor de la creación de empleos, el turismo y el crecimiento de los negocios locales.

PortMiami, reconocido oficialmente como la “Capital Mundial de los Cruceros”, es punto de partida y llegada de algunos de los barcos más grandes del planeta y mantiene operaciones con las principales compañías de la industria.

Nuevas terminales aumentan la capacidad de PortMiami

La infraestructura moderna y las terminales construidas o renovadas durante los últimos años desempeñaron un papel fundamental en el aumento de pasajeros, de acuerdo con el comunicado.

Las instalaciones pueden recibir los cruceros de mayor tamaño y fueron diseñadas para facilitar el movimiento de viajeros, agilizar los procesos de embarque y desembarque y mejorar la experiencia de los visitantes.

“Alcanzar los 10 millones de pasajeros refleja nuestro enfoque en la innovación, la eficiencia y una experiencia superior para los pasajeros, mientras continuamos modernizando la infraestructura de PortMiami y ampliando nuestra capacidad para el crecimiento futuro”, declaró Jonathan Daniels, director y director ejecutivo del puerto.

Daniels atribuyó el récord al trabajo conjunto de los empleados, las compañías de cruceros y los demás socios vinculados con las operaciones portuarias.

Impacto económico de PortMiami en Miami-Dade

El récord trasciende el movimiento de viajeros debido al efecto que la actividad de cruceros produce en hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte y establecimientos de entretenimiento del sur de Florida.

Cada barco que llega o sale de PortMiami genera gastos asociados con alojamiento, alimentación, excursiones, compras y traslados. Esa cadena de consumo convierte al puerto en uno de los pilares de la economía turística y marítima de Miami-Dade.

Muchos pasajeros permanecen en el área antes o después de sus viajes, lo que distribuye los beneficios de la actividad portuaria entre hoteles, pequeños negocios, conductores, operadores turísticos, restaurantes y otras empresas locales.

PortMiami indicó que, al combinar sus operaciones de cruceros y carga, aporta unos 61.000 millones de dólares anuales a la economía local y sostiene más de 340.000 puestos de trabajo.

El puerto también funciona como la “Puerta de Carga de las Américas”, por lo que su importancia económica incluye tanto el turismo como el comercio internacional y el movimiento de mercancías.

El nuevo récord fortalece la posición de Miami frente a otros destinos portuarios y muestra la capacidad de su infraestructura para responder al crecimiento futuro de una industria que genera miles de millones de dólares para la región.

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FUENTE: MIAMI-DADE