FDA retira suplementos Niwali por peligro para la salud

Así son los suplementos retirados del mercado por FDA.

MIAMI.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alertó sobre el retiro nacional de dos suplementos Niwali vendidos como raíz de tejocote, después de que análisis de laboratorio determinaran que contenían adelfa amarilla, una planta altamente tóxica capaz de provocar arritmias, daños graves e incluso la muerte.

Una de las presentaciones señala en su etiqueta que fue distribuida por Niwali desde una dirección ubicada en Aventura, Florida.

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Global Mix Inc., con sede en Middle Village, Nueva York, retiró voluntariamente las cápsulas Niwali Tejocote Capsules y los fragmentos Niwali Tejocote Pieces, comercializados a través de eBay.com y Everymarket.com, afirmó FDA en un comunicado publicado el 21 de septiembre.

Aunque la empresa informó que solo fueron vendidas cinco unidades —dos frascos de cápsulas y tres de fragmentos—, advirtió que no puede identificar ni contactar individualmente a todos los compradores porque las plataformas digitales no le proporcionan sus datos personales.

FDA detecta adelfa amarilla en productos vendidos como tejocote

El retiro comenzó después de que la FDA comunicara a la compañía los resultados de laboratorio de dos muestras recogidas el 19 de junio de 2026. Las pruebas determinaron que los productos etiquetados como tejocote eran en realidad Thevetia peruviana, conocida como adelfa amarilla.

Todas las partes de esta planta contienen glucósidos cardíacos, compuestos muy tóxicos para seres humanos y animales. Su ingestión puede afectar el funcionamiento del corazón y causar complicaciones neurológicas y gastrointestinales.

Entre los síntomas posibles figuran náuseas, vómitos, mareos, diarrea, dolor abdominal, cambios en el ritmo cardíaco y arritmias. En los casos más graves, la intoxicación puede resultar mortal.

Hasta la fecha del anuncio, la empresa aseguró que no había recibido reportes de enfermedades ni reacciones adversas relacionadas con los productos. Sin embargo, la FDA y Global Mix pidieron suspender inmediatamente su consumo.

Cómo identificar las cápsulas Niwali retiradas

Las Niwali Tejocote Capsules se comercializaron como un suplemento herbal de 90 cápsulas.

El producto se presenta en un frasco plástico blanco con tapa de rosca del mismo color y una etiqueta azul y verde con el logotipo “niwali”. También incluye las inscripciones “Tejocote Capsules”, “90 CAPSULES” y “HERBAL SUPPLEMENT”.

Los datos para identificarlo son:

Número de lote: RM500925

Fecha de vencimiento: 03/03/2028

Lugares de venta: eBay.com y Everymarket.com

Código UPC: No disponible

Suplemento herbal Tejocote Niwali

Las Niwali Tejocote Pieces fueron ofrecidas como un suministro de suplemento herbal para 90 días. El producto viene en un frasco con una etiqueta envolvente azul y blanca, el logotipo “niwali” y las frases “Tejocote Pieces”, “90 DAY SUPPLY” y “HERBAL SUPPLEMENT”.

El panel nutricional indica una porción de un fragmento, 90 porciones por envase y una fórmula denominada “TejoMax”, supuestamente compuesta por 78 miligramos de raíz de tejocote.

La etiqueta también señala: “Distributed by Niwali, 20533 Biscayne Bay Drive, Suite 4, Aventura, Florida 33180”.

Los datos de identificación son:

Número de lote: RM400925

Fecha de vencimiento: 03/03/2028

Código UPC: 1 99284 23789 6

Lugares de venta: eBay.com y Everymarket.com

Qué deben hacer los compradores

La FDA recomendó a las personas que tengan alguno de estos suplementos dejar de utilizarlo de inmediato y no consumir ninguna cantidad restante.

Los compradores pueden devolver el producto al lugar donde lo adquirieron para obtener un reembolso completo o comunicarse directamente con Global Mix Inc. para coordinar la devolución del dinero.

El servicio al cliente de la compañía está disponible en el teléfono (646) 419-5884, de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora del Este. También se puede escribir al correo electrónico [email protected].

Quienes hayan ingerido el suplemento y tengan inquietudes sobre su salud deben consultar a un proveedor médico. Si presentan alteraciones del ritmo cardíaco, mareos intensos, vómitos persistentes u otros síntomas graves, deben buscar atención médica inmediata.

Las reacciones adversas y los problemas de calidad también pueden notificarse al programa MedWatch de la FDA mediante el teléfono 1-800-FDA-1088.

Global Mix informó que suspendió la distribución, eliminó los anuncios de venta y mantiene abierta una investigación para determinar cómo los productos etiquetados como tejocote contenían una planta tóxica. El retiro se realiza con conocimiento de la FDA.

[email protected]

FUENTE: FDA